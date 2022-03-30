США та Чехія вживають заходів для скорочення енергозалежності від РФ, - Держдеп
США та Чехія намагаються скоротити залежність від російських енергоресурсів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Держдепу США.
"США та Чехія вживають кроків для скорочення залежності від російських нафти, природного газу та ядерного пального шляхом диверсифікації джерел енергії та розширення вже міцної співпраці в галузі ядерної енергетики, а також скорочення споживання відповідно до наших спільних цілей у галузі клімату", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони погоджуються з тим, що посилення енергетичної безпеки на тлі поточних геополітичних подій як ніколи важливе.
Також Чехія та США заявили, що позиція Пекіна щодо російської війни також залишається під їхньою пильною увагою.
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Росії прийдеться знизити ціну на свої вуглеводні в 3 рази, щоб бути конкурентноздатними на європейському ринку.
Так європейці і російські енергоресурси отримають і росію накажуть. А ще зможуть наповнити свої бюджети за рахунок цього мито.