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Новини
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США та Чехія вживають заходів для скорочення енергозалежності від РФ, - Держдеп

газ,рф

США та Чехія намагаються скоротити залежність від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Держдепу США.

"США та Чехія вживають кроків для скорочення залежності від російських нафти, природного газу та ядерного пального шляхом диверсифікації джерел енергії та розширення вже міцної співпраці в галузі ядерної енергетики, а також скорочення споживання відповідно до наших спільних цілей у галузі клімату", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони погоджуються з тим, що посилення енергетичної безпеки на тлі поточних геополітичних подій як ніколи важливе.

Також Чехія та США заявили, що позиція Пекіна щодо російської війни також залишається під їхньою пильною увагою.

Також читайте: Важливо стати повністю незалежними від імпорту енергоносїв з РФ, - Бербок

Автор: 

росія (64871) США (22417) Чехія (1604) енергетика (2574)


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наработки теслы миру откройте...и мокшания сама завернётся.
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30.03.2022 19:16 Відповісти
Катар має газу багато,чому не хочуть налагодити поставки в Європу?
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30.03.2022 19:20 Відповісти
Очень хотят, но нужную добычу только через 5 лет смогут наладить
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30.03.2022 19:22 Відповісти
Интересно,европейці что то делают для этого или им просто удобнее сидеть и получать кацапский газ ничего не делая.
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30.03.2022 19:27 Відповісти
Зробити мито на ввіз російських енергоносіїв 200%.



Росії прийдеться знизити ціну на свої вуглеводні в 3 рази, щоб бути конкурентноздатними на європейському ринку.



Так європейці і російські енергоресурси отримають і росію накажуть. А ще зможуть наповнити свої бюджети за рахунок цього мито.
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30.03.2022 19:21 Відповісти
Это долгосрочные санкции, вырубите им андроид все равно не умеют пользоваться.
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30.03.2022 19:30 Відповісти
 
 