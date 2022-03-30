Фанерні хрести з рукописними табличками та братські могили: Розповіді жителів блокадного Маріуполя

Жителя блокадного Маріуполя розповіли про умови перебування у зруйнованому російськими окупантами місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Україна.

Катерина Єрська, власниця компанії з виробництва реклами, розповіла, що у перші дні у Маріуполі війна зовсім не відчувалася. Однак потім у місті почали поступово зникати різні речі. Спочатку почалися перебої зі світлом - його то вмикали, то вимикали. Потім зникла вода. Згодом вимкнули й газ. Зникли телефонний зв'язок й інтернет.

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"В останній тиждень, який я провела в місті, до будинку неподалік нашого волонтерського центру прилетіло. ... Тіло однієї дитини, хлопчика, лежало просто на проїжджій частині, де їздили машини. Я перевірила його пульс і зрозуміла, що він мертвий. Мій колега вирішив прибрати тіло з дороги. До нього підбіг чоловік, абсолютно сивий, і сказав: "Що ви робите, куди ви його забираєте!" Виявилося, що це був дідусь, онука якого вбили. Дідусь запитав: "Що мені тепер з ним робити?" Я кажу: "Ховати". А він: "Як ховати? У мене навіть немає лопати", - розповіла жінка.

Місцеві ховали людей навіть на дитячих майданчиках, а також намагалися ховати сусідів біля будинків, щоб поховання можна було знайти.

"Свіжі дерев'яні фанерні хрести з рукописними табличками виглядають жахливо на тлі зруйнованого міста. Те, що на цих могилах з'являються штучні або живі квіти, ще більше лякає. Це справжні братські могили на вулицях повністю зруйнованого міста у ХХІ столітті", - додала Катерина.

Журналістка Надія Сухорукова розповіла, що в Маріуполі все змінилося за кілька днів. Спершу закрили аптеки. Вони взагалі не працювали, потім зоомагазини, потім почали обстрілювати місто сильніше. І вибухи лунали дуже близько.

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"Один чоловік врятував мені життя. Він зламав зачинену аптеку і приніс мені ліки для серця. Минулого року я перенесла інфаркт, маю два стенти, і щодня мені потрібно приймати препарат. Ліки закінчились. І ця людина віддала мені їх безкоштовно. Тому що гроші взагалі там не мали значення", - зазначила вона.

Надія змогла виїхати з блокадного Маріуполя. Люди, які також змогли залишити місто, розповідають, що ситуація в Маруполі все гірше й гірше.

"Я досі не можу прийти до тями. Я виїхала з пекла, але воно, як і раніше, у мене всередині. Нічого не закінчилося. І не закінчиться доти, доки маріупольці залишаються там. Там сотні тисяч людей. Вони продовжують жити у пеклі", - підсумувала Сухорукова.

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