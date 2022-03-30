Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці, - голова Донецької ОВА. ФОТО

На Донеччині не утихають обстріли російських окупантів. Вже не вперше ворог використовує небезпечні фосфорні снаряди.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ











" Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС. Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, очільник Донеччини зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

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