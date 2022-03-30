Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці, - голова Донецької ОВА. ФОТО
На Донеччині не утихають обстріли російських окупантів. Вже не вперше ворог використовує небезпечні фосфорні снаряди.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ
" Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС. Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків", - йдеться у повідомленні.
Крім того, очільник Донеччини зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.
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Цапів треба тільки вбивати.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100009376745092 1 січня 2021 р. ·
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