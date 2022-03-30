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Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці, - голова Донецької ОВА. ФОТО

На Донеччині не утихають обстріли російських окупантів. Вже не вперше ворог використовує небезпечні фосфорні снаряди.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці, - голова Донецької ОВА 01
Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці, - голова Донецької ОВА 02
Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці, - голова Донецької ОВА 03

" Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС. Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків", - йдеться у повідомленні.

Крім того,  очільник Донеччини зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

Також читайте: Війська РФ використали в Авдіївці фосфорні боєприпаси, - Кириленко

армія рф (17160) обстріл (28171) Донецька область (8291) Кириленко Павло (907)


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https://t.me/minval_az/29710 😳 Российские войска в Мариуполе обстреляли здание с эмблемой Международного комитета Красного Креста, заявил украинский батальон «Азов» «Единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами».
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30.03.2022 19:32 Відповісти
І шо??? Та нехай то хрест *******. Червоний хрест разом з москалями займається викраденнями людей!!! І переправкою їх до московії. Червоний хрест працює на терористів.
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30.03.2022 19:42 Відповісти
Кацапи не приймуть жодного миру. Навіть не намагайтесь домовлятись.
Цапів треба тільки вбивати.
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30.03.2022 19:33 Відповісти
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100004634315806&__cft__[0]=AZVLxalM87NKhAHC2vZESLVQVL6y7S_iVgASUuumLsrxMTFDWeUujBzRWJCASIbmCsndGR-EHsWb871aiVK0EQA_4qD9sZbxdqG-n0EaMU3lPH4mPf-yFEv7UCuKz-wQSTtxRZ3pNGKLE7huwkaPWINTaZLhYK30OVNaXx2HyUim6A&__tn__=-UC%2CP-y-R Оксана Ткачук-Ямницька

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009376745092 1 січня 2021 р. ·

Ця людина і до сьогодні змушує тремтіти наших ворогів!

"Хай живе Степан Бандера" - Українська повстанська пісня
Автор музики та слів Святослав Клім Виконавець…
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30.03.2022 19:35 Відповісти
Наступною буде хімічна та біологічна зброя. Це лише справа часу.
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30.03.2022 19:58 Відповісти
 
 