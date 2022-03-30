Зеленський та Байден обговорили оборонну підтримку, новий пакет санкцій проти РФ та фінансову допомогу для України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із американським колегою Джо Байденом.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно завершив годинну розмову з президентом США. Поділився оцінкою ситуації на полі бою і за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Ksenia VB
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+8 Поднипровский УКРАИНЕЦ
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Жодних мирових з парашкою.
Тільки вибивати їх з України.
Їм теж шкода її віддавати, тому що вона гроші коштує.
Може нам потрібно, з тої суми, яку Америка заморозила на росіських банківських рахунках і обіцяла нам передати - вже затребувати 100 млрд доларів.
І закупити за ті гроші по всьому світу зброї.
Знаєте скільки зброї зброї можна закупити на 100 млрд доларів?!
24 системи ПВО Патріот, і поставити в кожному обласному центрі, для захисту міста від російських ракет!
100 винищувачів останнього покоління.
100 байрактарів.
Ракетні протикорабельні комплекси, щоб поставити їх на сьому узберіжжі, щоб російські кораблі не могли нас атакувати.
Ракети великої дальності. Тому що російська авіація вилітає до нас з далеких російських і білоруським аеродромів, які знаходяться далі, ніж 150 км. А наша точка У б'є тільки на 150 км. Іми зараз не можемо російську авіацію розбомбити на її аеродромах.
400 000 комплектів самої ******** уніформи + бронежилети + каски. 400 000 самих ******** американських автоматів (а калаши теробороні роздати). І збільшити нашу армію до такої кількості.
на иностранные самолеты - нанять иностранных пилотов в отставке.
літаки поки що можна мігі закупити.
а якщо ******* купувати - теж спеціаліцстів за кордоном навчати. може на це потребується декілька місяців - але ж авіація нам і після війни треба буде.
А так если помечтать и у нас появятся томагавки, мы просто могли бы накрыть их скопления техники, пока они сюда ещё не поперли, это была бы капитуляция *****, т.к. он и так собрал со складов все что можно было. Но понятное дело этого не будет, и когда на тебя идет 100-тысячная группировка на одном направлении при поддержке авиации и крылатых ракет, то будет чудо, если выстоим.
@25_andriy
·
https://twitter.com/25_andriy/status/1509196698580656135 50 мин
САУ Богдана
НЕПТУН
Вільха
Грім2
ППО
Це усе було проміняно на асфальт!
https://minval.az/news/124236266 30 марта 2022, 13:49
https://minval.az/news/124236266#comments 5
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Посол РФ в Азербайджане господин Бочарников решил высказаться по поводу блокировки «Роскомпозором» азербайджанских СМИ, включая Minval.az. И на своем пресс-брифинге менторским тоном изрёк: «Нас удивляет большое количество материалов в азербайджанских СМИ с нелицеприятной критикой позиции и руководства России. В РФ такие действия пресекаются. Многократно приходилось обращать внимание азербайджанских властей на разгул антироссийской истерии в местных СМИ. Рассчитываем, что она будет также пресечена».
Прежде всего, мы вынуждены напомнить господину Бочарникову, что Азербайджан - демократическое государство, где есть свобода слова, а журналисты и эксперты имеют право высказывать свои оценки, в том числе и о политике России. Тем более непонятно, что именно господин Бочарников назвал «антироссийской истерией». В азербайджанских СМИ, в том числе и тех, которые «Роскомпозор» подверг своей блокировке, не было даже намека на ту ложь и клевету, которую выплескивали и выплескивают на Азербайджан ведущие СМИ самой России, и вряд ли господин Бочарников, посол РФ в Азербайджане, об этом действительно не знает и не догадывается.
Наконец, Азербайджан - это не часть России, а состоявшееся независимое государство, со своими интересами и своим общественным мнением, в том числе и о политике РФ. И на это мнение влияют и регулярные «наскоки» на Азербайджан в РосСМИ, и самолёты с оружием под видом «стройматериалов» и «гуманитарной помощи», которые накануне и во время 44-дневной войны летели из России в Армению, и «странности» в поведении российских миротворцев, и, конечно же, война в Украине.
Понятно, что это заставляет нервничать российских дипломатов, которым надо что-то писать в отчётах. Но при этом лучше помнить, что господин Бочарников - посол другого государства, а не цензор, тем более что цензуры в Азербайджане нет уже много лет. И тем более не «второй секретарь» республиканского ЦК, чаще всего выполнявший функции московского «смотрящего». И самое главное, как бы это сказать повежливее, нечего на зеркало пенять, если…политика России не вызывает в Азербайджане понимания и всеобщего одобрения.
Редакция Minval.az
А кое-кому необходимо отказаться от маниакального желания ЗАГЛЯНУТЬ УПЫРЮ В ГЛАЗА, ибо ничего доброго, хорошего и обнадеживающего в глазах СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ ("Чикатило") нет и не может быть!