Зеленський та Байден обговорили оборонну підтримку, новий пакет санкцій проти РФ та фінансову допомогу для України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із американським колегою Джо Байденом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно завершив годинну розмову з президентом США. Поділився оцінкою ситуації на полі бою і за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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