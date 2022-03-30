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Обговорили подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори з керівником МЗС Італії Ді Майо

майо,ді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Розмовляв зі своїм італійським колегою та другом Луїджі Ді Майо. Вдячний Італії за те, що вона твердо стоїть поруч з Україною в цей важкий час. Ми обговорювали подальші санкції проти Росії та інші способи Італії допомогти Україні захиститися від російської агресії", - зазначив Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія надасть 110 млн євро допомоги для підтримки населення та економіки України, - глава МЗС Ді Майо

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Луїджі Ді Майо (32)


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