Обговорили подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори з керівником МЗС Італії Ді Майо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Розмовляв зі своїм італійським колегою та другом Луїджі Ді Майо. Вдячний Італії за те, що вона твердо стоїть поруч з Україною в цей важкий час. Ми обговорювали подальші санкції проти Росії та інші способи Італії допомогти Україні захиститися від російської агресії", - зазначив Кулеба.

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