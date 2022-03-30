Обговорили подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори з керівником МЗС Італії Ді Майо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Розмовляв зі своїм італійським колегою та другом Луїджі Ді Майо. Вдячний Італії за те, що вона твердо стоїть поруч з Україною в цей важкий час. Ми обговорювали подальші санкції проти Росії та інші способи Італії допомогти Україні захиститися від російської агресії", - зазначив Кулеба.
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