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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Противник частково відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 30 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб ЗСУ у офіційному фейсбуці. 

У інформації зазначається: "Триває тридцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Здійснюється часткове відведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог тимчасово відмовився від блокування Києва та зосереджує зусилля на наступі у Східній операційній зоні, - Генштаб

Ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого її відновлення.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,3 тис. осіб, 131 літак, 131 гелікоптер, 605 танків і 1 723 броньованих машини

Самопроголошене керівництво республіки білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил російської федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. Водночас, у відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні".

Також республіка білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перекидають в Україну сили з Абхазії та Південної Осетії, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+13
Я звичайно не Генштаб, але як би зробити, щоб ці підрозділи навічно тут у землі залишилися. Що б цей вихід став для них Іловайським коридором.
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30.03.2022 19:46
+8
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30.03.2022 19:45
+8
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30.03.2022 19:47
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В догонку байрактаром підліковуйте, щоб швидше до госпіталя бігли!
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30.03.2022 19:45 Відповісти
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30.03.2022 19:45 Відповісти
отводит или мы им лызда даем????
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30.03.2022 19:49 Відповісти
Я звичайно не Генштаб, але як би зробити, щоб ці підрозділи навічно тут у землі залишилися. Що б цей вихід став для них Іловайським коридором.
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30.03.2022 19:46 Відповісти
похоже комусь снарядов шкода...для полноценных проводов...
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30.03.2022 19:46 Відповісти
Так вам Генштаб все й доповість...
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30.03.2022 19:53 Відповісти
Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого її відновлення. -Генштаб не задумувався над утилізацією і рашистських тягачів?
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30.03.2022 19:47 Відповісти
.
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30.03.2022 19:47 Відповісти
Ну кацапи ж не скажуть, що отримали п-ди і втекли!
Тількі відведення на заздалегідь підготовлені позиції, перегрупування...
Сподіваюсь, завтрашня статистика втрат кацапоїдів, дуже всіх потішить!
Слава Україні!
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30.03.2022 19:50 Відповісти
Остатки небоеспособного металлолома с консервации дотягивают на ротацию ? Явный признак, что расейская армия уже в агонии. Месяц сроку максимум. Вот для чего они переговоры затягивают.
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30.03.2022 19:51 Відповісти
Зато по Николаеву бьют без перерыва!
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30.03.2022 19:53 Відповісти
Нам бы сейчас дальнобойные ракетные системы чтобы долбить вражеские аеродромы и склады с техникой и горючкой и вражеское наступление и бомбардировки наших городов на порядок бы уменьшились если вообще не остановились.
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30.03.2022 19:53 Відповісти
Я не понимаю, неужели сложно понять, что всё это делается для замены прежнего состава агрессора на новый, который будет осуществлять натиск с повышенным потенциалом!
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30.03.2022 20:02 Відповісти
Так ніхто не міняє, спочатку нові повинні прийти.
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30.03.2022 20:06 Відповісти
Тодi вони мають бути добривом.
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30.03.2022 21:20 Відповісти
Наші принцеси обороняють небо ❤️

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30.03.2022 20:05 Відповісти
Vot okazalos pochemu nachili bolshe zbivat kacapskix samaljotov, princesi pristupili gdelu...
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30.03.2022 20:50 Відповісти
пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб...это лютейший ******!
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30.03.2022 20:08 Відповісти
https://t.me/minval_az/29750 Подонок гиркин вновь признал провал российской армии и опроверг мнимые успехи, о которых ежедневно докладывают пропагандисты. Главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и вовсе обозвал «фанерным маршалом».
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30.03.2022 20:12 Відповісти
У дыркина своя армия. Плевать он хотел на шойговича и путиновича
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30.03.2022 21:32 Відповісти
дыркин!!!!
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30.03.2022 21:33 Відповісти
В точку!!!👍
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30.03.2022 21:36 Відповісти
Надо готовится к затяжной войне. Нельзя так капитулироавть Надо бороться до последнего. Не идти ни на какие компромиссы. Нам сейчас помогают пока мы боремся. Да , возможно, наша страна будет напоминать Сирию, но рашисты усвоят, что из каждого разрушенного дома, из каждой лесопосадки в окупантів будет лететь если не стингер, то джевелин, если не джевелин, то автоматная очередь, если не автоматная очередь, то коктейль Молотова. Но земля должна гореть у захватчиков под ногами.
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30.03.2022 22:51 Відповісти
 
 