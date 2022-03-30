Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Кремінну: 2 загиблих, 5 поранених, - глава Луганської ОВА Гайдай

Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Кремінну. В рузультаті дві людини загинули, п'ятеро дістали поранення.

Про це глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогонь ворога сьогодні потрапили Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна. В цих містах сталося 10 займань житлового фонду. Пошкоджено 18 об’єктів, з яких 6 багатоквартирних та 6 приватних житлових будинків, будівля Управління патрульної поліції, об’єкти інфраструктури. На жаль, маємо двох загиблих – серед них житель Лисичанська та поліцейський. Травм зазнали 5 лисичан, врятовано з-під завалів 21 людину", - зазначив Гайдай.

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Він також повідомив, що знеструмленими в області залишаються 36 населених пунктів – 23 повністю, 13 частково. 123 645 споживачів перебувають без електроенергії.

Значна їх частина проживає у Лисичанську, Рубіжному, Сєверодонецьку, Кремінній та Попасній.

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