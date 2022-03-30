Переговори тривають, але санкцій для РФ та зброї для України має бути більше, - Кулеба
Санкції та зброя не перешкоджають переговорам, а навпаки допомагають направити переговори в конструктивне русло.
Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Переговори тривають, але санкцій, зброї та підтримки для поневіченої агресією економіки України має бути більше. Вся українська дипломатія, від Президента до посла, щодня працює 24/7 із партнерами, щоб вони продовжували надавати Україні більше необхідних нам озброєнь і постійно підвищували санкційний тиск на Росію", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, чим сильнішою буде Україна, тим кращою буде будь-яка майбутня угода, якої ми зможемо досягти заради безпеки України та Європи.
"Тому ті, хто розказують, що санкції та зброя перешкоджають переговорам, вони або не розуміють суті процесів, або підіграють Росії. Успіхи України на полі бою і страждання економіки Росії суттєво допомагають направити переговори в конструктивне русло", - підсумував очільник МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/minval_az/29750 Подонок гиркин вновь признал провал российской армии и опроверг мнимые успехи, о которых ежедневно докладывают пропагандисты. Главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и вовсе обозвал «фанерным маршалом».
По его словам, сегодня запланированы встречи с турецкими чиновниками для обсуждения сотрудничества в военно-технической сфере.
После этого сегодня же представители делегации вернутся в Украину.
Доречі, з запропонованим договором про "мір і жвачку" у майбутні репарації, навіть з арештованих коштів, може хіба що повний ідіот.
Байден називає х..ла "мясником", а українська делегація вважає його "гарантом безпеки України".
США і Британія вводять санкції проти абрамовича, а Україна призначає його посередником.
Скільки ще на цей квартал дивитися.
«Відмова від НАТО - це червона лінія, яка має знімати "мораторій на критику" влади.
Якщо це ухвалять - це буде наша капітуляція, але повільна, відкладена.
Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.
А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".
І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.
1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;
2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;
3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;
<<ми зараз тут>>
4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;
5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.
П.5 ще не стався.
Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую».