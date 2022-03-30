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Новини Санкції проти Росії Війна
2 071 22

Переговори тривають, але санкцій для РФ та зброї для України має бути більше, - Кулеба

рф,санкції

Санкції та зброя не перешкоджають переговорам, а навпаки допомагають направити переговори в конструктивне русло.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори тривають, але санкцій, зброї та підтримки для поневіченої агресією економіки України має бути більше. Вся українська дипломатія, від Президента до посла, щодня працює 24/7 із партнерами, щоб вони продовжували надавати Україні більше необхідних нам озброєнь і постійно підвищували санкційний тиск на Росію", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, чим сильнішою буде Україна, тим кращою буде будь-яка майбутня угода, якої ми зможемо досягти заради безпеки України та Європи.

"Тому ті, хто розказують, що санкції та зброя перешкоджають переговорам, вони або не розуміють суті процесів, або підіграють Росії. Успіхи України на полі бою і страждання економіки Росії суттєво допомагають направити переговори в конструктивне русло", - підсумував очільник МЗС.

Також читайте: Зеленський та Байден обговорили оборонну підтримку, новий пакет санкцій проти РФ та фінансову допомогу для України

Автор: 

санкції (11750) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Так у наші дні виглядає весільний подарунок. Петро Порошенко передав бійцям 128-го батальйону територіальної оборони Києва бронежилети, рації та аптечки.

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30.03.2022 20:07
+7
Зачарований Кулєба, навпаки ваші перемовини про почесну капітуляцію заважають поставка зброї. Навіщо поставляти зброю кра'ні, яка потім її просто здасть?
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30.03.2022 20:10
+6
Дуже цікава як, практично капітулянські пропозиції України у чернетці обговорюваного "мірнага догавара", мотивують союзників України постачати більше дорогої і ефективної зброї і компенсовувати втрати закатані у асфальт на передодні війни?
Доречі, з запропонованим договором про "мір і жвачку" у майбутні репарації, навіть з арештованих коштів, може хіба що повний ідіот.
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30.03.2022 20:18
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Золотые слова! Смерть рашке, пусть умрут все свинособаки!
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30.03.2022 20:06 Відповісти
Так у наші дні виглядає весільний подарунок. Петро Порошенко передав бійцям 128-го батальйону територіальної оборони Києва бронежилети, рації та аптечки.

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30.03.2022 20:07 Відповісти
Десятки тисяч вбитих окупантів найкращий аргумент.
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30.03.2022 20:07 Відповісти
Как раз "переговоры" и мешают санкциям и поставкам оружия.
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30.03.2022 20:08 Відповісти
мож и правильное ноу-хау от нашего мида трахать партнёров прылюдно...перед их собственными избирателями.
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30.03.2022 20:10 Відповісти
Зачарований Кулєба, навпаки ваші перемовини про почесну капітуляцію заважають поставка зброї. Навіщо поставляти зброю кра'ні, яка потім її просто здасть?
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30.03.2022 20:10 Відповісти
Посмотрите достаточно правдиво для такой сволочи.

https://t.me/minval_az/29750 Подонок гиркин вновь признал провал российской армии и опроверг мнимые успехи, о которых ежедневно докладывают пропагандисты. Главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и вовсе обозвал «фанерным маршалом».
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30.03.2022 20:10 Відповісти
😉 Давид Арахамия сообщил, что украинская делегация на переговорах с Россией все еще остается в Турции.

По его словам, сегодня запланированы встречи с турецкими чиновниками для обсуждения сотрудничества в военно-технической сфере.

После этого сегодня же представители делегации вернутся в Украину.
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30.03.2022 20:16 Відповісти
Дуже цікава як, практично капітулянські пропозиції України у чернетці обговорюваного "мірнага догавара", мотивують союзників України постачати більше дорогої і ефективної зброї і компенсовувати втрати закатані у асфальт на передодні війни?
Доречі, з запропонованим договором про "мір і жвачку" у майбутні репарації, навіть з арештованих коштів, може хіба що повний ідіот.
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30.03.2022 20:18 Відповісти
Переговори??? Це злив України в унітаз!
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30.03.2022 20:19 Відповісти
Дебіли, тікайте з тих переговорів, бо допереговорюєтесь, що зброї не отримаєте зовсім. Шо за дилетанти у нас в МЗС впродовж усіх років незалежности?!
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30.03.2022 20:28 Відповісти
Ну да, вас консультантом не взяли, и министром МЗС не сделали. Ай, какая потеря для цивилизации!
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30.03.2022 21:07 Відповісти
НПЗД!
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30.03.2022 21:21 Відповісти
https://www.facebook.com/espreso.tv/videos/343957781107950 Володимир Огризко - про абсолютну абсурдність і небезпечність "мирних пропозицій" від Банковій. Логічно й переконливо, як завжди.
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30.03.2022 20:29 Відповісти
Якщо тільки опівських переговорників ,союзники ,котрі дають фінанси і зброю запідозрять у зраді українського народу і держави України на користь рашистського мародера і вбивці ,може припинитися і одне і друге і Україна залишиться розтрощеною руїною,котра більше не буде цікава ні США,ні ЄС ані з НАТО на радість рашиста
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30.03.2022 20:32 Відповісти
Кулеба, ви ж розумна людина. Коли зе на весь світ заявляє, що рано чи пізно здійсниться мрія ідіота, і він знову загляне в очко х..лу і знову крикне на весь світ " я снова увидел там мир". То на фіга комусь впрягатися за ідіота?
Байден називає х..ла "мясником", а українська делегація вважає його "гарантом безпеки України".

США і Британія вводять санкції проти абрамовича, а Україна призначає його посередником.
Скільки ще на цей квартал дивитися.
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30.03.2022 20:33 Відповісти
https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua?__cft__[0]=********************************-IHlReqFzt6XFAPhXOVQUmJUKj7A2UlW66XykCeVJlLa2XbKwe2y0pwHL_zFtfTRTv01urq6DKmJno-LHAkfiXPc8_XmTOKn5Kbe2l2r4H3Qxc_iqU5gS2oxbQWrNFC8epJ1f4QpE9qEiw&__tn__=-]K-y-R Сергій Сидоренко

«Відмова від НАТО - це червона лінія, яка має знімати "мораторій на критику" влади.

Якщо це ухвалять - це буде наша капітуляція, але повільна, відкладена.

Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.

А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".

І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.

1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;

2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;

3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;

<<ми зараз тут>>

4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;

5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.

П.5 ще не стався.

Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую».
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30.03.2022 20:41 Відповісти
Почему на этих переговорах слышно только Арахамию и Подоляка? Где глава МИД Кулеба?
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30.03.2022 20:44 Відповісти
Здесь так хвалили этого Кулебу,а он просто один из зелёных Если Украина договорится с козлостаном,то какие могут быть санкции и кто возместит ущерб?
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30.03.2022 21:01 Відповісти
Більше санкцій більше маленьких козирів
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31.03.2022 00:53 Відповісти
 
 