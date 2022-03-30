Переговори тривають, але санкцій для РФ та зброї для України має бути більше, - Кулеба

Санкції та зброя не перешкоджають переговорам, а навпаки допомагають направити переговори в конструктивне русло.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори тривають, але санкцій, зброї та підтримки для поневіченої агресією економіки України має бути більше. Вся українська дипломатія, від Президента до посла, щодня працює 24/7 із партнерами, щоб вони продовжували надавати Україні більше необхідних нам озброєнь і постійно підвищували санкційний тиск на Росію", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, чим сильнішою буде Україна, тим кращою буде будь-яка майбутня угода, якої ми зможемо досягти заради безпеки України та Європи.

"Тому ті, хто розказують, що санкції та зброя перешкоджають переговорам, вони або не розуміють суті процесів, або підіграють Росії. Успіхи України на полі бою і страждання економіки Росії суттєво допомагають направити переговори в конструктивне русло", - підсумував очільник МЗС.

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