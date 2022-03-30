З 24 лютого в Україні на облік стали більше 130 тис. внутрішньо переміщених осіб, - Мінсоцполітики

Після введення воєнного положення в Україні у зв'язку з повномасштабною агресією РФ 24 лютого на 30 березня в Україні більше 130 тисяч. люди зареєструвалися як внутрішні переміщені особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.

При цьому, в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб зареєстровані майже 1,6 мільйонів людей.

Міністр підкреслила, що насправді перемістились всередині країни мільйони людей. Але з різних причин, в першу чергу, психологічних вони ще не зареєструвались як внутрішньо переміщені особи.

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"Я дуже добре розумію, як важко самому собі сказати, що це не на день-тиждень, а на трохи довший час. Але дуже важливо подати про себе інформацію до Єдиної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Це дасть можливість розуміти "соціальний портрет" переміщених осіб в кожному конкретному регіоні, правильно оцінювати їх потреби та планувати допомогу. Тому я прошу кожного, хто був змушений покинути свою домівку, піти та зареєструватись у громаді, де ви зараз проживаєте. І одночасно можна подати заяву на отримання допомоги на проживання, яку Уряд надає вимушено переміщеним особам", - зазначила Марина Лазебна.

Марина Лазебна нагадала, що Уряд підключив додаткові канали для реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення на рівні районів та міст обласного значення, то тепер людина зможе звернутись до уповноваженої особи громади, центрів надання адміністративних послуг, а згодом – просто подати заяву дистанційно через Портал Дія.

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Щоб забезпечити вимушених переселенців житлом, Уряд ухвалив рішення компенсувати місцевим бюджетам громад, які безкоштовно розміщують вимушених переселенців, вартість відповідних комунальних послуг. Також компенсації отримають люди, які прихистили в своєму житлі переміщених осб.

За пропозицією Мінсоцполтики Урядом прийнято рішення надавати адресну грошову допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Це щомісяця – 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, і 2000 гривень – на кожну іншу особу.

Допомога надаватиметься щомісяця під час воєнного стану та одного місяця після його відміни. Ці виплати не оподатковуються, не включаються до розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні права на інші види соціальних допомог, та надаються додатково до інших соціальних гарантій, таких як пенсія, різні види соціальних допомог, житлова субсидія тощо.

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