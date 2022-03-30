Білорусь продовжує надавати Росії аеродромну та транспортну мережу, місця для запуску крилатих ракет і мережу лікувальних закладів, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації із Республікою Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб ЗСУ у офіційному фейсбуці.

У інформації зазначається: "Самопроголошене керівництво республіки білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил російської федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. Водночас, у відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні".

Також республіка білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями".

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