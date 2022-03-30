Білорусь продовжує надавати Росії аеродромну та транспортну мережу, місця для запуску крилатих ракет і мережу лікувальних закладів, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації із Республікою Білорусь.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб ЗСУ у офіційному фейсбуці.
У інформації зазначається: "Самопроголошене керівництво республіки білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил російської федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. Водночас, у відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні".
Також республіка білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями".
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Более 30 сотрудников железной дороги были задержаны на этой неделе. Со многими из них были сняты и выложены на провластные Telegram-каналы «покаяльные видео», https://t.me/belzhd_live/1453 сообщает телеграм-канал «Live - Сообщество железнодорожников Беларуси».
Люди сообщают, что работают в структуре БЖД в Минске, Смолевичах, Гомеле, Барановичах, Койданово, Витебске. Им вменяются статьи о терроризме, измене родине, шпионаже.
Из последнего - на днях задержали четырех работников гомельского локомотивного депо. Машиниста арестовали на работе, трех помощников - уже после смены. Сейчас железнодорожники находятся в гомельском СИЗО.
В данный момент львиная доля сотрудников КГБ, включая уКГБ по областям и Главное управление КГБ, брошены на борьбу с «рельсовой войной». Для выполнения поставленной цели хватают даже абсолютно случайных людей, чтобы снова посеять страх среди беларусов.
С начала войны на железной дороге произошел ряд диверсий. На отдельных перегонах уничтожались релейные шкафы, выводились из строя устройства автоматики. В результате этого в начале марта РЖД на некоторое время вынуждена была прекратить перегон военных эшелонов по территории Беларуси. Позже он возобновился, после заявлений белорусских властей, что все группы, причастные к диверсиям, уничтожены.
Но сопротивление продолжается.
19 марта глава Украинской железной дороги Александр Камышин заявил, что железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной сейчас не существует. Он поблагодарил за это честных беларуских железнодорожников.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287287&lang=ru