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Новини Війна
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Російські окупанти перекидають війська з Київського та Чернігівського напрямків на схід, - Данілов

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На Чернігівському та Київському напрямках війська РФ зараз передислоковуються.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Частина тих людей, які були на Чернігівському та Київському напрямках, на сьогоднішній день передислоковуються, частина з них з'являється на Харківському і на Донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування для того, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну саме на території Харківської, Донецької, Луганської областей", - пояснив він.

За словами Данілова, Росія збирає з усього світу найманців для війни проти України.

"Можу сказати, що наша розвідка чітко відслідковує, звідки йдуть ці угрупування, більше того, маємо великий обсяг інформації, хто саме входить в ці угрупування. Ми неодноразово казали, що всі, хто на сьогоднішній день прийшов на нашу землю вбивати наших громадян, будуть обов’язково покарані", - наголосив секретар РНБО.

Також читайте: Міноборони РФ заявляє про планове перегрупування військ на Київському та Чернігівському напрямках: "Всі основні завдання виконані"

Автор: 

Данілов (1259) Київська область (4001) Чернігівщина (1584)


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Уверен, ВСУ принимает меры.
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30.03.2022 20:11 Відповісти
На чем основана Ваша уверенность?
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30.03.2022 20:14 Відповісти
Там будет в разы сложнее так как там развита система пво и авиации противника,и с воздуха по колонам будет тяжело атаковать
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30.03.2022 20:25 Відповісти
да какая разница! Как говаривал Куропаткин в 1905 году мы макак "японцев и кетайцев) папахами закидаем. Вот это была уверенность. А потом пленные сами сровняли с землей крепость Мукден. Так в чем була уверенность. В силе рускаго духа. Но.... за два меяца весь дух а с ним и уверенность испустилась.
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30.03.2022 20:55 Відповісти
Після того, як Данілов з грудня 2021 запевняв, що в них все "під контролем" і що наші західні партнери "нагнітають ситуацію" в мене до нього віри немає...
Хай там що розповідає, в нього на руках була вся інфа від нашої розвідки.
І так ******** початок війни!
Не оголосити завчасно мобілізацію, не перегрупувати ЗСУ, не перекрити вихід з Криму мінними полями, не посилити напрямок на Іванків, не замінувати мости...
Це треба мати талант...
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30.03.2022 20:32 Відповісти
Ви також перекидайте, а цих руськиз уїбанів, біля Києва, скоріш убивайте.
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30.03.2022 20:15 Відповісти
Как уже задолбала эта констатация западными партнёрами и нашим военнополитическим руководством всем давно очевидных фактов
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30.03.2022 20:18 Відповісти
❗️Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что все командование 331 гвардейского воздушно-десантного полка РФ уничтожено в Украине. Командир полка, полковник Сухарев, убит.

Начальник штаба подполковник с офицерами штаба и командирами рот и батальонов тоже погибли.

331-й полк ответственен за Иловайскую бойню в 2014 году, когда российские части ударили в спину украинским войскам.
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30.03.2022 20:18 Відповісти
 
 