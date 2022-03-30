Російські окупанти перекидають війська з Київського та Чернігівського напрямків на схід, - Данілов

На Чернігівському та Київському напрямках війська РФ зараз передислоковуються.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Частина тих людей, які були на Чернігівському та Київському напрямках, на сьогоднішній день передислоковуються, частина з них з'являється на Харківському і на Донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування для того, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну саме на території Харківської, Донецької, Луганської областей", - пояснив він.

За словами Данілова, Росія збирає з усього світу найманців для війни проти України.

"Можу сказати, що наша розвідка чітко відслідковує, звідки йдуть ці угрупування, більше того, маємо великий обсяг інформації, хто саме входить в ці угрупування. Ми неодноразово казали, що всі, хто на сьогоднішній день прийшов на нашу землю вбивати наших громадян, будуть обов’язково покарані", - наголосив секретар РНБО.

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