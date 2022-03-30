Російські окупанти знову не пропустили колону з Енергодара до Запоріжжя, - мер Орлов
Війська РФ знову заблокували зелений коридор з Енергодару.
Про це у Telegram повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас невтішні новини щодо евакуаційної колони з Енергодару, яка вирушила сьогодні на Запоріжжя по оголошеному зеленому коридору. Ситуація, на жаль, повністю аналогічна вчорашній! Успішно проїхавши Дніпрорудний, потім колона легкових автомобілів так і не змогла пройти Василівку. Далі людей не пропустили", - йдеться в повідомленні.
Після довгих годин перемовин, сподівань та очікування колона все ж повертається назад. Мирним громадянам, серед яких багато дітей, знову не дали змоги дістатися до Запоріжжя.
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У Путина и командования армии рф реально отношение к личному составу как к мясу. Загнали стадо в рыжий лес, сказали окопаться - они и окопались.... а может белорусы нарочно молчали