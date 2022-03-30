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Новини Війна
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Російські окупанти знову не пропустили колону з Енергодара до Запоріжжя, - мер Орлов

евакуація

Війська РФ знову заблокували зелений коридор з Енергодару.

Про це у Telegram повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас невтішні новини щодо евакуаційної колони з Енергодару, яка вирушила сьогодні на Запоріжжя по оголошеному зеленому коридору. Ситуація, на жаль, повністю аналогічна вчорашній! Успішно проїхавши Дніпрорудний, потім колона легкових автомобілів так і не змогла пройти Василівку. Далі людей не пропустили", - йдеться в повідомленні.

Після довгих годин перемовин, сподівань та очікування колона все ж повертається назад. Мирним громадянам, серед яких багато дітей, знову не дали змоги дістатися до Запоріжжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару, - мер Орлов

Автор: 

Запоріжжя (2258) евакуація (2300) Енергодар (263)


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А в колоні не знайшлося кілька хлопів, щоб вирізати блокпост? Цирк!
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30.03.2022 20:26 Відповісти
Русских мразей с радиационным облучением привозят в Гомель из Чернобыльской зоны

У Путина и командования армии рф реально отношение к личному составу как к мясу. Загнали стадо в рыжий лес, сказали окопаться - они и окопались.... а может белорусы нарочно молчали
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30.03.2022 20:30 Відповісти
 
 