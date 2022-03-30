Російські окупанти знову не пропустили колону з Енергодара до Запоріжжя, - мер Орлов

Війська РФ знову заблокували зелений коридор з Енергодару.

Про це у Telegram повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас невтішні новини щодо евакуаційної колони з Енергодару, яка вирушила сьогодні на Запоріжжя по оголошеному зеленому коридору. Ситуація, на жаль, повністю аналогічна вчорашній! Успішно проїхавши Дніпрорудний, потім колона легкових автомобілів так і не змогла пройти Василівку. Далі людей не пропустили", - йдеться в повідомленні.

Після довгих годин перемовин, сподівань та очікування колона все ж повертається назад. Мирним громадянам, серед яких багато дітей, знову не дали змоги дістатися до Запоріжжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару, - мер Орлов