Ворог має суттєві труднощі із введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації із технікою окупантів, яку вони знімають зі збереження.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб ЗСУ у офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого її відновлення.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь продовжує надавати Росії аеродромну та транспортну мережу, місця для запуску крилатих ракет і мережу лікувальних закладів, - Генштаб ЗСУ