Путіну довіряти не можна, але Велика Британія не прагне зміни режиму в РФ, - Джонсон
Велика Британія не прагне повалення режиму президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Але давайте внесемо повну ясність, це не є метою уряду Великобританії, і дуже, дуже важливо, щоб усі зрозуміли це. Ми просто збираємось допомогти захистити народ України від абсолютно варварського та неспровокованого насильства", - зазначив він.
Джонсон зазначив, що Путіну не можна довіряти.
"На мою думку, ми повинні продовжувати посилювати санкції, поки кожен із його військових не буде виведений з України", - додав британський прем'єр.
Топ коментарі
+16 Семен Шкаралупа
показати весь коментар30.03.2022 21:07
+11 Benjie Lucic #475977
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+10 Frol Fedoroff
показати весь коментар30.03.2022 21:04
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але не матимуть права застосовувати силу для зміни нинішнього статусу - односторонні зобов'язання лише для України(
Путін і рашисти знов нічого не забов'язані(😠
Теперь о том, как кацапы что называют. Что из этого следует? Только то, что кацапы в очередной раз нарушают международное право, вот и все. А вовсе не то, что вы в своем первом комментарии имеете в виду - "ах, они назовут то да сё, а нам придется выполнять?" Нет, не придется.
По поводу ожиданий покарания агрессора: покаранием занимаются ЗСУ независимо от переговоров. А вообще все "ждуны" всегда гораздо более громкие и агрессивные, нежели те, кто реально занимается истреблением агрессора. И дополнительный фактор: эти предложения украинской стороны уже внесли раздрай в ряды врага, именно в силу их неприемлемости для вяликой рашки. В этом есть позитивный эффект от этих ни к чему не обязывающих слов.
Следующий момент более сложный: пока Украина демонстрирует добрую волю и готовность к переговорам, а также нежелание путлера идти на урегулирование в соответствии с международным правом (включая территориальную целостность Украины), Украина будет имать поддержку с Запада, который параллельно пытается решить проблему не-эскалации войны на свою территорию. Все на Западе ждут прекращения войны и недопущения запредельной эскалации, параллельно готовясь к худшему. Так что эти переговоры играют еще и демонстрационную роль сути проблемы для Запада.
А ми відверто говоримо - смерть окупантам.
Черчилль о России: "Они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны"
Он обратил внимание на то, что Россия практически полностью вывела войска из грузинской территории, перебросив их в Украину."
Через років 30-40 Південна Америка буде мати більшу вагу чим захід.
Я в цьому майже впевнений.
Бо на зміну одного Володьки може прийти інший.
Велика Британія прагне ЗНИЩИТИ не тільки режим , а усю Рашу
Андестенд?
В 1944 году объединённая служба спец-операций приняла решение прекратить разрабатывать операции по физическому устранению Гитлера.
Военные аналитики просчитали, что для того, что бы быстрее уничтожить военную промышленность Третьего Рейха - Гитлер должен находиться у власти как можно дольше...
Во-вторых, если он даже именно так сказал, то с точки зрения дипломатии своей страны он сказал правильно, потому что намерение свалить власть в другой стране - это casus belli, повод к войне (вмешательство во внутренние дела). Пока Англия не воюет с россией, говорить "да, мы хотим его отстранить" - неправильно. Тем более по отношению к ядерному государству. Именно поэтому и после речи Байдена последовали уточнения.
В-третьих, сказать можно одно, а иметь в виду себе совсем другое. Как говорил, кажется, Ницше : "Дипломатия - это искусство поглаживать бешеную собаку, пока ей плетут намордник".
А політичне керівництво русне вони міняти, звичайно, не будуть. Нехай воюють за себе самі.