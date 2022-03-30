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Новини Війна
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Путіну довіряти не можна, але Велика Британія не прагне зміни режиму в РФ, - Джонсон

джонсон

Велика Британія не прагне повалення режиму президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Але давайте внесемо повну ясність, це не є метою уряду Великобританії, і дуже, дуже важливо, щоб усі зрозуміли це. Ми просто збираємось допомогти захистити народ України від абсолютно варварського та неспровокованого насильства", - зазначив він.

Джонсон зазначив, що Путіну не можна довіряти.

"На мою думку, ми повинні продовжувати посилювати санкції, поки кожен із його військових не буде виведений з України", - додав британський прем'єр.

Також читайте: Велика Британія в ООН заявила про готовність стати гарантом безпеки України: "Ми були б раді зіграти у цьому роль"

Автор: 

Велика Британія (5539) путін (23746) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+16
Який сенс міняти шило на мило, якщо метою є звільнення нашої країни? Краще всі добрі зусилля на цьому зосередити, як на мене. Чи хтось вірить, що після пуйла прийде хтось білий та пухнастий? З якого б це дива?
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30.03.2022 21:07
+11
Это все равно, что в 1944 не хотеть поменять режим Гитлера в Германии
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30.03.2022 21:01
+10
А зачем? Путлер сам ведет Расею к развалу. Очень верю что сбудется мечта Британии - рашисткая империя накроется медным тазом.
Черчилль о России: "Они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны"
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30.03.2022 21:04
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30.03.2022 21:00 Відповісти
Dear Boris, are you scared, WTF?!
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30.03.2022 21:27 Відповісти
Кровоизлияние доверия.
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30.03.2022 21:01 Відповісти
Это все равно, что в 1944 не хотеть поменять режим Гитлера в Германии
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30.03.2022 21:01 Відповісти
там путиных тысячи, и даже гораздо худших, чем нынешний. А этот прекрасно справляется с загоном расеи в девятнадцатый век и последующим ее развалом.
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30.03.2022 21:25 Відповісти
Він просто не повторює помилки Байдена та не пи8дить зайвого...
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30.03.2022 22:28 Відповісти
Саме так - немає ніякого сенсу міняти режим одного диктатора у країні, населення якої повністю підтримує цей режим і обере такого самого диктатора.
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31.03.2022 11:07 Відповісти
Для чого це "...не прагне..."? Невже злякалися?
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30.03.2022 21:02 Відповісти
Який сенс міняти шило на мило, якщо метою є звільнення нашої країни? Краще всі добрі зусилля на цьому зосередити, як на мене. Чи хтось вірить, що після пуйла прийде хтось білий та пухнастий? З якого б це дива?
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30.03.2022 21:07 Відповісти
Якщо м'ясник прийме план Зеленського, то 4 наступні президенти України отримають право спілкуватися про статус Криму,
але не матимуть права застосовувати силу для зміни нинішнього статусу - односторонні зобов'язання лише для України(
Путін і рашисти знов нічого не забов'язані(😠
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30.03.2022 21:02 Відповісти
Думаю они долго и сами не выдержат, и опять нам приподнесут войну.
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30.03.2022 21:07 Відповісти
Не зовсім вірно. Пуцин вже заявив, що статус Криму і Донбасу не обговорюються. Що стосується "наших" позицій, то це стартові позиції. Стартові!!!! Тобто вони будуть ще узгоджуватись з кацапськими. І зійдуться "десь по середині".Тобто те, що нам озвучили - то лише квіточки. А ягідки будуть в кінці. І вода в Крим, і відмова від зброї масового знищення, якою до речі кацапи можуть визнати навіть "Гради" з "Враганами", не кажучи вже про літаки, Точку"У", чи С-300.
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30.03.2022 21:09 Відповісти
Фіг кацапи отримають, нехай і не мріють.Україна не кріпосна країна,а Зеля не цар-батюшка,вирішувати сам за народ не вповноважений.Ось цього раби мокшанські так і не втесали в свої тупі макітри.
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30.03.2022 21:19 Відповісти
Воду в Крым кацапы и так подадут просто по факту, и можете с этим соглашаться или нет, не играет роли. Оружие массового уничтожения - это термин со строгим значением, как и геноцид, а вовсе не то, что кацапы этим словом назовут. Так что если уж и будут вообще переговоры про оружие, то по всем видам оружия, а не по ОМП. И то: переговариваться можно о чем угодно, но в конечном итоге народ ведь не примет такую зраду. Ну и все! А пока народ не принял на себя обязательства по соблюдению кацапских хотелок, можно делать все, что считается необходимым, и вооружаться и мочить кацапов.
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30.03.2022 21:31 Відповісти
Це різні речі - коли кацапи крадуть і коли отримують за договором. До речі, за крадене можна аимагати не лише оплату, а й компенсацію. Для добровільної поставки по договору потрібно у договорі вказати приналежність Криму росії. Інакше ніяк. Міжнародне право теж строго регламентоване. Але попри це всупереч міжнародному праву кацапи війну називають спецоперації, геноцид - захистом цивільного населення, мародерство - самозабезпечення і так далі. Тому "зброєю масового знищення" вони назвуть все, що захочуть. І головне - такі "початкові позиції" на перемовинах погано впливають на зранене і озлоблене суспільство, яке очікує покарання агресора, а не потакання йому у його бажаннях. Армія - частина цього суспільства. Тму не треба так діяти.
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30.03.2022 21:59 Відповісти
Никто ни разу с украинской стороны не заявлял о том, что Крым признается российским. Поэтому путлеровцы и отвергают формулировку "15 лет переговоров" (кстати, склоко там лет уже Япония переговаривается по поводу Курил...), что за этой формулой подразумевается, что рашка должна признать спорность крыма. Это к вопросу о воде.
Теперь о том, как кацапы что называют. Что из этого следует? Только то, что кацапы в очередной раз нарушают международное право, вот и все. А вовсе не то, что вы в своем первом комментарии имеете в виду - "ах, они назовут то да сё, а нам придется выполнять?" Нет, не придется.
По поводу ожиданий покарания агрессора: покаранием занимаются ЗСУ независимо от переговоров. А вообще все "ждуны" всегда гораздо более громкие и агрессивные, нежели те, кто реально занимается истреблением агрессора. И дополнительный фактор: эти предложения украинской стороны уже внесли раздрай в ряды врага, именно в силу их неприемлемости для вяликой рашки. В этом есть позитивный эффект от этих ни к чему не обязывающих слов.
Следующий момент более сложный: пока Украина демонстрирует добрую волю и готовность к переговорам, а также нежелание путлера идти на урегулирование в соответствии с международным правом (включая территориальную целостность Украины), Украина будет имать поддержку с Запада, который параллельно пытается решить проблему не-эскалации войны на свою территорию. Все на Западе ждут прекращения войны и недопущения запредельной эскалации, параллельно готовясь к худшему. Так что эти переговоры играют еще и демонстрационную роль сути проблемы для Запада.
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30.03.2022 22:54 Відповісти
Никто воевать за нас не хочет и не будет. А будут сидеть и ждать пока ***** само сдохнет. И надеяться, что ***** №2 будет по сговорчивее.
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30.03.2022 21:03 Відповісти
Ви,переоцінюєте,їх інтелектуальну спроможність. Вони,й наце нездатні
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30.03.2022 21:19 Відповісти
Це для наших переговорщиків,ніякі договори путін виконувати не буде.
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30.03.2022 21:03 Відповісти
Да это всем понятно. Эти перговоры нужны вссяким товарищам "международным посредникам" для демонстрации того, что "мы сделали что могли, а путлер ничего не исполняет и не хочет мира - ну не шмогла я, придется дальше санкции вводить!"
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30.03.2022 21:33 Відповісти
Хто ж таке скаже вголос.
А ми відверто говоримо - смерть окупантам.
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30.03.2022 21:04 Відповісти
А зачем? Путлер сам ведет Расею к развалу. Очень верю что сбудется мечта Британии - рашисткая империя накроется медным тазом.
Черчилль о России: "Они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны"
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30.03.2022 21:04 Відповісти
главное чтобы оружие нам нормальное давали и много, остальное уже *******, если зелебобики всё подпишут, то что наваяли, в Украине больше делать нечего, жаль только наших пацанов и мужиков погибших, кто искренне хотел спасти наш народ, пока они там умирают рубают русню, эти хламидии подохляки и дерьмаки уже всё порешали, *******
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30.03.2022 21:06 Відповісти
Не підпишуть. Треба дуже себе не любити, щоб роздати людям в себе під носом 40 тисяч стволів і вважати, що будь яка зрада минеться сама собою.
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30.03.2022 21:12 Відповісти
Шило на мило.. там вся нация выродков..
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30.03.2022 21:04 Відповісти
"...Большим разочарованием в этом плане, по мнению эксперта, стали Молдова и Грузия. Они даже публично не осудили военную агрессию РФ против Украины, не говоря уж об освобождении Приднестровья, Осетии и Абхазии. "Молдова оказалась в этой истории "ни рыба, ни мясо". Она отказалась вводить санкции против РФ и прекратить закупки российского газа. Она до сих пор не высказала политическое отношение по поводу войны РФ против Украины. До сих пор молчание… Грузия. Там полное разделение народа и власти. Народ помнит войну 2008 года, полностью поддерживает нас, грузинские добровольцы воюют в составе Интернационального легиона на нашей стороне против русских. А правительство Грузии занимает пораженческую позицию", - рассказал Жданов.

Он обратил внимание на то, что Россия практически полностью вывела войска из грузинской территории, перебросив их в Украину."
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30.03.2022 21:04 Відповісти
Паразитология Аскарида прогрызает,все,органы и перегородки,может проникать в мозг.
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30.03.2022 21:09 Відповісти
Да, в 1990-е играли с кацапами в демократию. Опять?
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30.03.2022 21:04 Відповісти
клуб Шахтер отстранил росеян от всех матчей и тренировок. рассматривают депортацию.
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30.03.2022 21:04 Відповісти
в перекладі на нормальну мову це може звучати так : "ми знаємо що в місті A живе серійний вбивця B, але нехай з ним розбираються його жертви"
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30.03.2022 21:05 Відповісти
карочє,удавить гниду кремлёвскую окрим нас некому..
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30.03.2022 21:06 Відповісти
А что вы хотите?Дальше отмывать милларды кацапских пропутинских олигархов?
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30.03.2022 21:06 Відповісти
Все вірно, нехай розвалює рашку до кінця, нашо його міняти
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30.03.2022 21:07 Відповісти
Джонсон говорит эти речи,чтобы фашистская пропаганда не истерила о империалистах,жаждущих убрать их святого ***** и поэтому надо сплотиться для его защиты.
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30.03.2022 21:08 Відповісти
З порожнім шлунком та голою сракою не дуже вже й "сплотишься"...
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30.03.2022 21:15 Відповісти
Никогда ещё на Западе не было настолько жалких и ничтожных политических лидеров.
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30.03.2022 21:09 Відповісти
Не говорите глупостей... по вашему, Джонсон должен был сказать, что желает голову прутина?
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30.03.2022 21:15 Відповісти
Переведя с дипломатического, мы хотим того же, чего и Байден. Никаких гарантий это рашиское говно не выполнит.
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30.03.2022 21:10 Відповісти
Не розводьте зрадоньку, і не слід все розуміти буквально. Подібні заяви - просто контрпропаганда. Насправді захід давно не був таким рішучим, в бажанні перетворити рашку на кілька миролюбних республік. Просто треба дотримуватись політесу.
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30.03.2022 21:13 Відповісти
Пук...........
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30.03.2022 21:13 Відповісти
вас пучит ЧСВ ?
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30.03.2022 21:18 Відповісти
Захід в цій війни втрачає залишки свого достоїнства.
Через років 30-40 Південна Америка буде мати більшу вагу чим захід.
Я в цьому майже впевнений.
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30.03.2022 21:13 Відповісти
США перетворюється на латино-американську країну, бо 45% населення латінос. Це просто об'єктивний факт.
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30.03.2022 21:16 Відповісти
От і поперло з "гаранта безпеки та партнера"... Сцик-сцик, дрись-дрись
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30.03.2022 21:18 Відповісти
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30.03.2022 21:22 Відповісти
ЗА ЦИМИ СЛОВАМИ "Велика Британія не прагне повалення режиму президента РФ Володимира Путіна. " ТРЕБА БАЧИТИ БІЛЬШЕ.
Бо на зміну одного Володьки може прийти інший.
Велика Британія прагне ЗНИЩИТИ не тільки режим , а усю Рашу
Андестенд?
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30.03.2022 21:24 Відповісти
Бздятлы.
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30.03.2022 21:33 Відповісти
Не треба змінювати режим підаРаші - нехай пуйло продовжує розвалювати цю вигрібну яму.
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30.03.2022 21:34 Відповісти
Я уже как-то напоминал тут один исторический факт времён второй мировой войны...
В 1944 году объединённая служба спец-операций приняла решение прекратить разрабатывать операции по физическому устранению Гитлера.
Военные аналитики просчитали, что для того, что бы быстрее уничтожить военную промышленность Третьего Рейха - Гитлер должен находиться у власти как можно дольше...
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30.03.2022 21:43 Відповісти
Вот журналисты умеют же выцепить какую-то фразу из контекста и её завернуть, что б попахивало зрадой зрадонькой. Почитайте оригинал статьи Рейтерс. Там Джонсон высказывал свое мнение касаемо фразы Байдена о путине, которую уже третий день все обмусоливают. Всего то лишь. А вот про то, что санкции нельзя снимать и нужно увеличить поставки вооружения написали в предыдущих статьях. То есть одну статью там у нас разбили на три.
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30.03.2022 21:47 Відповісти
Во-первых, всегда лучше услышать прямую речь, чтобы цитата не была извращена, вырвана из контекста или неправильно переведена.
Во-вторых, если он даже именно так сказал, то с точки зрения дипломатии своей страны он сказал правильно, потому что намерение свалить власть в другой стране - это casus belli, повод к войне (вмешательство во внутренние дела). Пока Англия не воюет с россией, говорить "да, мы хотим его отстранить" - неправильно. Тем более по отношению к ядерному государству. Именно поэтому и после речи Байдена последовали уточнения.
В-третьих, сказать можно одно, а иметь в виду себе совсем другое. Как говорил, кажется, Ницше : "Дипломатия - это искусство поглаживать бешеную собаку, пока ей плетут намордник".
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30.03.2022 21:54 Відповісти
Для тих, хто ще не зрозумів. Такі заяви - другий фронт.

А політичне керівництво русне вони міняти, звичайно, не будуть. Нехай воюють за себе самі.
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30.03.2022 22:16 Відповісти
Они этого не хотели, но оно как то получилось само собой...
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30.03.2022 22:23 Відповісти
рижий клоун 👎👎👎
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30.03.2022 23:25 Відповісти
 
 