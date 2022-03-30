РНБО запровадить санкції проти корпорацій та фізичних осіб, які займаються бізнесом на території РФ, - Данілов

На найближчому засіданні РНБО буде ухвалено нові санкції проти корпорацій та фізичних осіб, які продають продукцію російському військово-промисловому комплексу, за винятком компаній, які постачають в Україну продукти харчування

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це будуть санкції для підтримки наших західних партнерів... Ви знаєте, що те, що стосується РФ та кількості санкцій, які вже там накладені, перевищили 6 тисяч. Це великі корпорації, люди і підприємства, які виготовляли та продовжують виготовляти продукцію ВПК, які займаються потужним бізнесом на території РФ відповідно допомагають російському бюджету підтримувати армію країни, яка продовжує вторгнення в Україну", - заявив Данілов.

Відповідаючи на запитання, чи будуть РНБО запроваджені санкції проти компаній, які не мають стосунку до фінансування військового комплексу РФ, секретар відомства повідомив, що щодо компаній, які постачають продукти харчування в Україну, таких санкцій не впроваджено.

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"Тут є дві частини. Є частина компаній, які опікуються постачанням продуктів харчування. На жаль, ми не можемо під час воєнного стану зупинити постачання продуктів харчування на територію нашої держави, тому що для нас це дуже важлива річ. Інше, якщо ці компанії не мають стосунку до постачання продуктів харчування, вони будуть обов'язково піддані нашим санкціям. Відповідь наша буде потужною", - сказав Данілов.