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РНБО запровадить санкції проти корпорацій та фізичних осіб, які займаються бізнесом на території РФ, - Данілов

данілов

На найближчому засіданні РНБО буде ухвалено нові санкції проти корпорацій та фізичних осіб, які продають продукцію російському військово-промисловому комплексу, за винятком компаній, які постачають в Україну продукти харчування

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це будуть санкції для підтримки наших західних партнерів... Ви знаєте, що те, що стосується РФ та кількості санкцій, які вже там накладені, перевищили 6 тисяч. Це великі корпорації, люди і підприємства, які виготовляли та продовжують виготовляти продукцію ВПК, які займаються потужним бізнесом на території РФ відповідно допомагають російському бюджету підтримувати армію країни, яка продовжує вторгнення в Україну", - заявив Данілов.

Відповідаючи на запитання, чи будуть РНБО запроваджені санкції проти компаній, які не мають стосунку до фінансування військового комплексу РФ, секретар відомства повідомив, що щодо компаній, які постачають продукти харчування в Україну, таких санкцій не впроваджено.

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"Тут є дві частини. Є частина компаній, які опікуються постачанням продуктів харчування. На жаль, ми не можемо під час воєнного стану зупинити постачання продуктів харчування на територію нашої держави, тому що для нас це дуже важлива річ. Інше, якщо ці компанії не мають стосунку до постачання продуктів харчування, вони будуть обов'язково піддані нашим санкціям. Відповідь наша буде потужною", - сказав Данілов.

Автор: 

Данілов (1259) санкції (11760) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+8
Проти "квартальних" сценаристів, режисерів, продюсерів, фільми яких транслюють рашистські канали, також будуть санкції?
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30.03.2022 21:10
+6
що??
проти Шифера с 95 ква
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30.03.2022 21:14
+3
вчера купил сыр антиросийский.
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30.03.2022 21:09
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так уже мы не покупаем ничего расейского.
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30.03.2022 21:08 Відповісти
вчера купил сыр антиросийский.
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30.03.2022 21:09 Відповісти
Проти "квартальних" сценаристів, режисерів, продюсерів, фільми яких транслюють рашистські канали, також будуть санкції?
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30.03.2022 21:10 Відповісти
Фух! Бубачка вне опасности. Єто просто заголовок провокативньій.
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30.03.2022 21:10 Відповісти
у нас дождь. не гудит. хорошо. мы победим.
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30.03.2022 21:11 Відповісти
Тут не санкции надо вводить а расстрел за сотрудничество с врагом, по законам военного времени. Но боюсь украинцы слишком мягкие к своим врагам. Так было и в УНР 100 лет назад и это закончилось геноцидом 1933.
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30.03.2022 21:11 Відповісти
В УНР была как всегда драка между сторонниками различных направлений украинской политики и широкое движение под лозунгом "какая разница". Вот что сгубило тогда Украину, а не отсутствие расстрелов.
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30.03.2022 21:37 Відповісти
що??
проти Шифера с 95 ква
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30.03.2022 21:14 Відповісти
Зняття санкцій з Абрамовича - лише перший крок нашої делегації на шляху до основної мети - зняття санкцій з Коломойського.
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30.03.2022 21:16 Відповісти
ну звісно бо вже 8 років війни а ми титан (який вони для вбивств використовують) і досі постачаємо
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30.03.2022 21:17 Відповісти
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30.03.2022 21:19 Відповісти
Лорак?
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30.03.2022 21:24 Відповісти
Де квартальні клоуни? З початку війни всі дружно язики в зади засунули і мовчать.
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30.03.2022 21:25 Відповісти
Бачите ці товари-бойкотуйте їх!
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30.03.2022 21:36 Відповісти
И какие же это продукты питания, что купить можно только в параше???!!!!. ** вашу.....Торговля на крови детей и населения Украины, а также обеспечение парашу валюьой!!!!
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30.03.2022 21:38 Відповісти
От других требуем санкции, а сами... Данило, не втаптывай в гавно Украину!!!!!!!
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30.03.2022 21:41 Відповісти
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30.03.2022 21:45 Відповісти
Карпатнафтохім також? Чи слабо?
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30.03.2022 21:40 Відповісти
Асоціація Українських теле-патріотів просить Шановне РНБО, не включати в санкційний список
"студію 95 квартал" і продовжити трансляцію патріотичних серіалів (свати, папікі, мамікі та інші шедеври цієї компанії)!!!
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30.03.2022 21:48 Відповісти
В Сумах есть такие делки... С 14 года наоборот ещё больше развивали дело в рашке
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31.03.2022 05:18 Відповісти
 
 