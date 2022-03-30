На Східному напрямку відбито 3 атаки ворога, окупанти втратили до 200 солдатів, 7 танків, 11 артсистем та мінометів, - ОТУ "Схід"

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

У повідомленні зазначається: "Так, 30 березня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу – до 200; танків – 7; БТР – 2; БМП – 11; ББМ – 1; артилерійських систем, мінометів – 11; РСЗВ – 4; АТ – 9; БПЛА – 1.

Українські захисники своїми професійними діями щодня доводять окупантам, що тут їх чекають смерть та ганьба, адже лиш така доля тих, хто прийшов захоплювати нашу країну".

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