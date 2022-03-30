На Східному напрямку відбито 3 атаки ворога, окупанти втратили до 200 солдатів, 7 танків, 11 артсистем та мінометів, - ОТУ "Схід"
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
У повідомленні зазначається: "Так, 30 березня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу – до 200; танків – 7; БТР – 2; БМП – 11; ББМ – 1; артилерійських систем, мінометів – 11; РСЗВ – 4; АТ – 9; БПЛА – 1.
Українські захисники своїми професійними діями щодня доводять окупантам, що тут їх чекають смерть та ганьба, адже лиш така доля тих, хто прийшов захоплювати нашу країну".
Топ коментарі
+42 A rt #506652
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+40 jklpqrs
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+21 Александр Чуднивец #474549
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"Броварское направление: украинская армия освободила села Плоске, Светильник и Гребельки. Бой за Новый Басан продолжается"
Vladimir Strutinski
@VStrutinski
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https://twitter.com/VStrutinski/status/1509181988367962116 3 ч
По данным ВЦИОМ, 76% россиян поддерживают решение о проведении спецоперации России на Украине.
Рост за месяц составляет 11%.
Скорее не поддерживают операцию 15%, что на 10% меньше, чем 25 февраля.
Еще 9% затруднились ответить. Опции "не поддерживают совсем" в опросе нет.
42% россиян считают что война в Украине преследует цели защитить Россию разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории Еще 21% опрошенных назвали целью изменение политического курса Украины очищение ее от нацистов 18% -защиту населения Донбасса
У повідомленні зазначається: "Так, 30 березня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу - до 200; танків - 7; БТР - 2; БМП - 11; ББМ - 1; артилерійських систем, мінометів - 11; РСЗВ - 4; АТ - 9; БПЛА - 1.