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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку відбито 3 атаки ворога, окупанти втратили до 200 солдатів, 7 танків, 11 артсистем та мінометів, - ОТУ "Схід"

схід,оту

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

У повідомленні зазначається: "Так, 30 березня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу – до 200; танків – 7; БТР – 2; БМП – 11; ББМ – 1; артилерійських систем, мінометів – 11; РСЗВ – 4; АТ – 9; БПЛА – 1.

Українські захисники своїми професійними діями щодня доводять окупантам, що тут їх чекають смерть та ганьба, адже лиш така доля тих, хто прийшов захоплювати нашу країну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни на Східному напрямку відбили атаку ворога, знищивши до 70 окупантів, 1 танк, 2 БМП

Автор: 

атака (336) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+42
👌🏼ВСУ оттесняют российские войска от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениям. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
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30.03.2022 21:11
+40
Шоб у нас были такие политики, как и армия. Цены б нам не было.
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30.03.2022 21:12
+21
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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30.03.2022 21:11
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👌🏼ВСУ оттесняют российские войска от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениям. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
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30.03.2022 21:11 Відповісти
Лучше бы на Изюмском направлении оттеснили,а то скоро к Славянску выйдут
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30.03.2022 21:42 Відповісти
Весь мир увидел силу Украинцев!!!! Поэтому это только вопрос времени.
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30.03.2022 21:44 Відповісти
так вони і вибивають з Чугуєва на Ізюм, Рогань як раз на ізюмському шляху з Харькова
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30.03.2022 21:45 Відповісти
Гусарське відбили ЗСУ. Під Барвінковим жорстокі бої
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30.03.2022 21:56 Відповісти
а ще
"Броварское направление: украинская армия освободила села Плоске, Светильник и Гребельки. Бой за Новый Басан продолжается"
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30.03.2022 21:46 Відповісти
+ Рудницьке і Лук'янівку звільнено
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30.03.2022 21:59 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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30.03.2022 21:11 Відповісти
Шоб у нас были такие политики, как и армия. Цены б нам не было.
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30.03.2022 21:12 Відповісти
дик ***** ще десь в кінці лютого пропонував їм владу брати в свої руки)) він точно таки сформує українську націю остаточно
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30.03.2022 21:16 Відповісти
мы все из одной лодки..., выбирать надо приличных людей, а не всякое опзж
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30.03.2022 21:17 Відповісти
Отлично! Так держать! Слава ВСУ! 🇺🇦 Слава Украине! Смерть русофашистским 🐷 оккупантам!
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30.03.2022 21:19 Відповісти
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30.03.2022 21:20 Відповісти
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30.03.2022 21:32 Відповісти
ось тому в полон брати не треба 👇







Vladimir Strutinski


@VStrutinski

·
https://twitter.com/VStrutinski/status/1509181988367962116 3 ч



По данным ВЦИОМ, 76% россиян поддерживают решение о проведении спецоперации России на Украине.
Рост за месяц составляет 11%.
Скорее не поддерживают операцию 15%, что на 10% меньше, чем 25 февраля.
Еще 9% затруднились ответить. Опции "не поддерживают совсем" в опросе нет.

42% россиян считают что война в Украине преследует цели защитить Россию разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории Еще 21% опрошенных назвали целью изменение политического курса Украины очищение ее от нацистов 18% -защиту населения Донбасса

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30.03.2022 21:25 Відповісти
200 - це рекорд. Тримайтеся!
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30.03.2022 21:34 Відповісти
IshAllah у Вас будет ещё много таких рекордов!!!!!!
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30.03.2022 21:41 Відповісти
СТОП ***** і *****вчане !!!

У повідомленні зазначається: "Так, 30 березня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу - до 200; танків - 7; БТР - 2; БМП - 11; ББМ - 1; артилерійських систем, мінометів - 11; РСЗВ - 4; АТ - 9; БПЛА - 1.
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30.03.2022 21:39 Відповісти
Это просто мне не попадается, или так и есть, что не пишут о происходящем в секторе от Бетманово до Светлодарска?
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30.03.2022 22:03 Відповісти
Захисники наші - Ви найкращі!!! ❤️
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30.03.2022 22:04 Відповісти
МОЛОДЦЫ!ТОЛЬКО ТАК И НЕ ИНАЧЕ..
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30.03.2022 23:11 Відповісти
 
 