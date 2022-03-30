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Словенія підтримує відправку систем протиракетної оборони С-300 в Україну, - прем'єр Янша
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що підтримує відправку в Україну систем протиракетної оборони С-300.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Так, я підтримую це, тому що це обладнання, яке найбільше потребує Україна", - сказав він.
Янша також повідомив, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав йому, що його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції, щоб відмовитися від бажання України вступити в НАТО.
Топ коментарі
+12 Alex #512277
показати весь коментар30.03.2022 21:23
+7 Viktor #508427
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+7 Сергей Владимирович #504607
показати весь коментар30.03.2022 21:28
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І це далеко не всі заголовки, в які повірили овечки
В них хіба є ті с300, що вони триндять?
А тут коментів вже понаписували. Ви хоча б новину прочитайте і включіть голову