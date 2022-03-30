Словенія підтримує відправку систем протиракетної оборони С-300 в Україну, - прем'єр Янша

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що підтримує відправку в Україну систем протиракетної оборони С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Так, я підтримую це, тому що це обладнання, яке найбільше потребує Україна", - сказав він.

Янша також повідомив, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав йому, що його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції, щоб відмовитися від бажання України вступити в НАТО.

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