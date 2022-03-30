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Словенія підтримує відправку систем протиракетної оборони С-300 в Україну, - прем'єр Янша

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що підтримує відправку в Україну систем протиракетної оборони С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Так, я підтримую це, тому що це обладнання, яке найбільше потребує Україна", - сказав він.

Янша також повідомив, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав йому, що його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції, щоб відмовитися від бажання України вступити в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україні потрібна підтримка": Словенія поверне дипломатів до Києва

Автор: 

допомога (8284) Словенія (182)


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Топ коментарі
+12
Крч, головне зі статті - рехверендум по відмові від НАТО. Зелені гниди!
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30.03.2022 21:23
+7
Так як і справу Свинарчуків. В деталі ніхто не вдавався. А для чого? По телевізору ж сказали? Брата свого вбив? Ротердам+ зло? Фабрика на росії не закрита ж?

І це далеко не всі заголовки, в які повірили овечки
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30.03.2022 21:24
+7
Че? Референдум отказаться от вступления в НАТО? Зебуины, вы пришли к власти, довели страну до войны, и теперь перебрасываете все свои пр...*** на плечи населения?
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30.03.2022 21:28
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Одна штука чего?
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30.03.2022 21:13 Відповісти
Отож
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30.03.2022 21:15 Відповісти
Демиан, а ты в военкомат пробовал сходить?
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30.03.2022 21:24 Відповісти
Здуй в военкомат херой...
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30.03.2022 21:26 Відповісти
Та він явно в Ольгіно сидить. В них там гугл-транслейтер поламався...
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30.03.2022 21:39 Відповісти
Словенцям-респект...
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30.03.2022 21:12 Відповісти
у словенців ніколи не було С-300 - в них тільки древня Ігла та одна батарея німецьких ЗРК Роланд
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30.03.2022 21:54 Відповісти
Його уряд? А де український прем'єр і його український уряд? Відколи у нас урядом керує президент?
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30.03.2022 21:13 Відповісти
Я так понимаю это еще не решение.
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30.03.2022 21:13 Відповісти
Нам и одна штука лишней не будет)
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30.03.2022 21:13 Відповісти
Та все норм хлопці ви не поспішайте, підвезете через півроку нам не терміново
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30.03.2022 21:14 Відповісти
Янша також повідомив, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав йому, що його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції, щоб відмовитися від бажання України вступити в НАТО. Джерело:
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30.03.2022 21:18 Відповісти
читают в основном заглавие.....
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30.03.2022 21:19 Відповісти
Так як і справу Свинарчуків. В деталі ніхто не вдавався. А для чого? По телевізору ж сказали? Брата свого вбив? Ротердам+ зло? Фабрика на росії не закрита ж?

І це далеко не всі заголовки, в які повірили овечки
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30.03.2022 21:24 Відповісти
Та спалив словенець Зелю із референдумом...
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30.03.2022 21:42 Відповісти
Нікого він не спалив , а дипломатично проінформував українців про наміри найвеличнішого із сонцесяйних , а ви думайТЕ !
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30.03.2022 22:48 Відповісти
Ой ***, вже й забули всі.
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30.03.2022 21:14 Відповісти
Значить вони вже в нас і ще більше на підході
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30.03.2022 21:14 Відповісти
Значить тобі треба дати в рило,щоб не п...в багато
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30.03.2022 21:17 Відповісти
Це не американці сказали, а словенці. Тому висновок може бути неправильний.
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30.03.2022 21:31 Відповісти
Значит они уже у нас
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30.03.2022 21:14 Відповісти
торопиться не надо, куда нам торопиться...
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30.03.2022 21:15 Відповісти
Вьі последний абзац прочли?
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30.03.2022 21:20 Відповісти
прочла и что? до этого референдума, как до Киева рачки
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30.03.2022 21:27 Відповісти
Але ж суки готуються в режимі нон стоп.
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30.03.2022 21:34 Відповісти
Шо значит "підтримують"? Уже пора отгрузить и отчитаться
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30.03.2022 21:17 Відповісти
Он и отчитался.
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30.03.2022 21:21 Відповісти
а референдум???
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30.03.2022 21:17 Відповісти
До чого тут Словенія?
В них хіба є ті с300, що вони триндять?

А тут коментів вже понаписували. Ви хоча б новину прочитайте і включіть голову
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30.03.2022 21:18 Відповісти
да википердия вообще не упоминает чтобы у Словении были с-300, то у Словакии была 1 штука, муть какая-то
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30.03.2022 21:20 Відповісти
Ну вікіпедія - це безумовний авторітет!
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30.03.2022 21:45 Відповісти
Маленькая Словения храбрее, чем Германия и Франция вместе взятые.
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30.03.2022 21:20 Відповісти
Яким чином до С 300 має відношення Словенія , якщо ці ЗРК є в Словачині , а не в Словеніі ?
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30.03.2022 21:21 Відповісти
Я про це вище написав. Коментатори - тупенькі тут
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30.03.2022 21:25 Відповісти
Да тут *********** воняет, а не тупостью!
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30.03.2022 21:29 Відповісти
Крч, головне зі статті - рехверендум по відмові від НАТО. Зелені гниди!
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30.03.2022 21:23 Відповісти
Наши долго будут впериваться в эти с300? А если это последние свободные с300 в мире тогда что? То у нас "лучший танк в мире оплот", то какие-то супер "кольчуги", а как до дела дошло - нихрена нету.
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30.03.2022 21:26 Відповісти
Перед тим як до діла дойти в Україні армію, мову, віру перемогла "какая разніца", яка нагадаю закопала у асхвальт Нептуни, Вільхи та Громи.
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30.03.2022 21:46 Відповісти
Че? Референдум отказаться от вступления в НАТО? Зебуины, вы пришли к власти, довели страну до войны, и теперь перебрасываете все свои пр...*** на плечи населения?
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30.03.2022 21:28 Відповісти
Якраз так.
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30.03.2022 21:34 Відповісти
Мало того, вони і відходити від кормушки не збираються...
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30.03.2022 21:36 Відповісти
А навіщо їм відходити, якщо "мудрий нарід" вже з зє зробив месію і спасітєля України, зелені знову у шоколаді.
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30.03.2022 21:41 Відповісти
А карышневае гуана у гуане.
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30.03.2022 22:06 Відповісти
Пригадайте ранні хотєлки )(уйла - зміна влади в Україні.Як тільки цей пункт перестали озвучувати - зебубуїни порачкували до бульбофюрера на перемовини.
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30.03.2022 21:53 Відповісти
Референдум провели, никто от вступления не отказался. Ну и что изменилось?
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30.03.2022 21:39 Відповісти
"його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції". Горбатого Зе могила виправить.
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30.03.2022 21:33 Відповісти
Пропоную челенж: всім, хто після нашої перемоги планує їхати відпочивати за кордон - в першу чергу відвідати і потратити кошти в країнах, що нас максимально підтримали!
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30.03.2022 21:41 Відповісти
Референдум про зміни до конституціі не може служити підставою для зміни конституціі, котра до того ж не може бути змінена під чай війни. А надто тому, що конституційної більшості кловунада все одно не матиме. Наразі очевидним є факт, що при владі перебуває маріонетковий режим зрадників, котрий всіма можливими засобами намагається підписати капітуляцію.
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30.03.2022 22:27 Відповісти
Зате США і НАТО не за.
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31.03.2022 01:16 Відповісти
 
 