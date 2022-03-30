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Маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей, - ОП

біженці

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив кількість людей, які покинули окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Він підкреслив: "Сьогодні маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей. 812 маріупольців  718 мешканців міст Запорізької області. Попри домовленості окупаційні війська блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти знову не пропустили колону з Енергодара до Запоріжжя, - мер Орлов

Автор: 

біженці (1856) евакуація (2300) Тимошенко Кирило (558)


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Господь Вас храни.
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30.03.2022 21:25 Відповісти
Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится в «ближайшее время», сообщает Sputnik со ссылкой на спикера парламента Тадтаева
Кажется, после разгрома в Украине путин пытается на скорую руку придумать новую "победу", которую можно скормить своему ватному электорату. Думаю для нас хорошие новости, значит, в Украине они уже ни на что не надеются
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30.03.2022 21:25 Відповісти
ребята. принимайте беженцев кто может. я уже половину того что мне не нужно роздал. принял двоих. просто квартира маленькая.
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30.03.2022 21:26 Відповісти
 
 