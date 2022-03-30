Маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей, - ОП
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив кількість людей, які покинули окуповані території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Він підкреслив: "Сьогодні маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей. 812 маріупольців 718 мешканців міст Запорізької області. Попри домовленості окупаційні війська блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кажется, после разгрома в Украине путин пытается на скорую руку придумать новую "победу", которую можно скормить своему ватному электорату. Думаю для нас хорошие новости, значит, в Украине они уже ни на что не надеются