Маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей, - ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив кількість людей, які покинули окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він підкреслив: "Сьогодні маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей. 812 маріупольців 718 мешканців міст Запорізької області. Попри домовленості окупаційні війська блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою".

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