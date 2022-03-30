Шольц повторив Путіну, що Німеччина не платитиме за газ рублями, - речник уряду ФРН Гебештрайт
Канцлер ФРН Олаф Шольц під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вчергове сказав, що не платитиме за російській газ рублями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи президента РФ. Він поінформував, що з 1 квітня введе в дію закон, згідно з яким поставки газу будуть оплачуватися в рублях, а також наголосив, що для європейських контрактних партнерів нічого не зміниться.
"Платежі й надалі здійснюватимуться виключно в євро і, як зазвичай, перераховуватимуться в "Газпром банк", на який санкції не впливають. Потім банк конвертує гроші в рублі", - уточнив Гебештрайт.
Речник підкреслив, що "канцлер Шольц НЕ погодився на цю процедуру в розмові, а лише попросив надати письмову інформацію, щоб точніше її зрозуміти". (У пресрелізі "НЕ" написано саме великими літерами).
Також глава німецького уряду заявив, що домовленість країн G7 залишається чинною: поставки енергії оплачуються виключно в євро або доларах, як передбачено договорами.
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"Альфа-самец" оглох от старости, нужен сурдопереводчик с хорошими кулаками.
На прошлой неделе к Путину вернулась напасть в виде ночного недержания, которого, благодаря прогрессивному лечению, удавалось избегать несколько месяцев. Утром 25 марта прислуга сообщила начальнику смены о необходимости утилизировать постельное бельё Путина в связи с "инцидентом", о чём сообщили и лечащим врачам президента.
По словам людей из близкого круга президента в последнее время Путин пребывает в сильном нервном напряжении и ограничил контакты до минимума. Президент находится, большую часть времени, в одном из двух бункеров на случай ядерной войны один из которых находится в Уральских горах, а второй на Алтае, перемещаясь из одного в другой, примерно, раз в десять дней.
https://t.me/generalsvr/781
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=vDpz3ILfg1k https://www.youtube.com/watch?v=vDpz3ILfg1k
Заявление Пескова - реакция на подготовку к газовой чрезвычайной ситуации в ФРГ
"Мы же с вами говорили, что оплата и поставки - это растянутый во времени процесс", - заверил изумленных журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков днем 30 марта и пояснил, что никакого перехода на новые правила расчетов на следующий день, конечно же, не будет.
Свое тут же облетевшее мировые СМИ заявление рупор Кремля сделал буквально через несколько часов после того, как вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) активировал режим раннего предупреждения общенациональной чрезвычайной ситуации в газоснабжении. Иными словами, после того, как Германия - крупнейший, причем с большим отрывом, зарубежный клиент "Газпрома" - начала предпринимать первые реальные шаги по подготовке страны к полной остановке поставок газа из России.
Тут в Кремле осознали, что заигрались в столь милые российской публике антизападные пропагандистские игры, и поспешили во всеуслышание дать задний ход. А то, чего доброго, "недружественные страны" и впрямь возьмут да и сами откажутся покупать у России один из ее немногих экспортных товаров. Валюта ведь ох как нужна сейчас для продолжения войны и смягчения последствий вызванного ей широкомасштабного кризиса российской экономики. Сказалась-таки та самая взаимная зависимость в энергетической сфере, на которую в Германии тщетно уповали все последние месяцы!
Владимир Путин попытался взять Запад на понт - и сильно просчитался. Подобных просчетов у хозяина Кремля в последнее время все больше и больше. Он неправильно оценил перспективы военного вторжения в Украину, силу украинской армии, реакцию украинского общества, сплоченность Запада, жесткость его санкций, масштабы ухода иностранных фирм с российского рынка. И вот теперь Путин ошибся еще и в оценке готовности крупнейших европейских государств отказаться от российского газа, даже если это грозит им ощутимым экономическим ущербом.
"Газпром" мог лишиться не менее двух третей европейского рынка
Президент РФ своим рублевым шантажом просто не оставил объединенным в G7 ведущим странам Запада иного выбора, как 28 марта демонстративно этот шантаж отвергнуть. При этом они формально сослались на необходимость соблюдения контрактов, в которых прописана оплата только в евро или долларах. Одновременно Кремль обеспечил правительству ФРГ весьма убедительное для немецких избирателей алиби: не оно потребовало изменения условий долгосрочных договоров, не оно угрожало остановить поставки газа.
Даже если бы от расчетов в рублях и, соответственно, от импорта российского газа отказались бы не все страны ЕС, а только европейские члены "большой семерки" Германия, Италия, Франция и Великобритания (США, Канада и Япония трубопроводный газ от "Газпрома" вообще не получают), то Россия в одночасье потеряла бы больше половины своего европейского рынка. А его и только его могут снабжать идущие из Западной Сибири экспортные газопроводы. Достаточно было бы компаниям из Австрии и Польши, как они и обещали, присоединиться к бойкоту рублей, и "Газпром" потерял бы как минимум две трети продаваемых в Европе объемов.
После валютной импровизации Путина следует ждать других экспромтов
К таким потерям в Москве, как видим, все же не готовы, тем более что одновременно набирает скорость отказ европейцев от угля и нефти из России. Так что Запад благодаря путинской валютной импровизации получил очередное яркое свидетельство того, насколько плохо в Кремле просчитывают сейчас последствия своих шагов - и очередное убедительное доказательство того, что в Москве сегодня понимают только жесткие ответы.
Поэтому министерству экономики Германии после заявления Пескова не следует отменять режим подготовки страны к чрезвычайной ситуации в газовой сфере, чего оно, собственно, и не собирается делать. Более того, на аналогичный шаг в тот же день пошло и правительство Австрии. Слишком непредсказуемой стала теперь Россия. А потому надо в любой момент быть готовым к новым рублевым фантазиям и внешнеэкономическим экспромтам ее президента.
Андрей Гурков, DW
Очень много зрады было здесь в последние дни по этому вопросу, но я вам сразу сказал - шансов у России ноль. И вот, после того, как все западные страны дружно послали Россию, пришел ответ из Кремля. 30 марта (Ройтерс) Россия не будет немедленно требовать, чтобы покупатели платили за ее экспортный газ в рублях, - заявили в Кремле в среду, пообещав постепенный переход. В Кремле заявили, что Россия должна проработать идею расширения списка своих экспортных товаров, требующих оплаты в рублях.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/oplata-gaza-rossii-v-rublyah/
Тут на ток-шоу даже сторонники точки зрения "это все америка виновата в конфликте, не надо было НАТО расширять и руцкие национальные интересы игнорировать" заявляли, что поддаваться давлению рашки тем не менее не следует, ибо контракт - это святое, и слово надо держать, и контракты исполнять.
- В погоне за краткосрочной прибылью, вы потеряете в 100 раз больше. Потому что ваши балбесы купять у кацапов мыло и веревку на которой сами себя повесят (эвропейцы).
Но "вы" и дальше стараетесь вести "бизнес" с партнером, который живет по законам средневековья.
Удачи в бою.
Если Украина падет, то через 20 лет вы получите еще + 10-15 млн. ордынцев на границах, которые попрут вместе с кацапами дальше "На Берлин". Но у вас же бизнес, мы понимаем. И тогда вы поймете, но уже будет поздно!
По поводу бизнеса: дело уже не в деньгах, а в физическом существовании и работе технологических процессов. Газ используется во многих местах как сырье, а не только для отопления бюргеров. Если рашка газ отключает, это не смертельно, но много чего остановится, и всякие программы перевооружения затормозятся. Так что тут тот еще шпагат.
Все всЁ прекрасно понимают, нету дешевого газа=нету дешевой продукции с "высокой добавочной стоимостью".
Как там фрау Меркель? Привет ей передавай, от всех граждан Германии Хорошего настроения и всего такого...
А Меркель исчезла вообще, ее не видно и не слышно. Как ветром сдуло. Интересно, что в рейтинге политиков она некоторое время присутствовала даже после отставки, занимая первое место с огромным отрывом от остальных. А после начала вторжения (а может, и чуть раньше, надо проверить...) вдруг исчезла вообще. Может, за кулисами ей там передают уже много приветов. По моему мнению, она была идейной "консервой" рашки, то бишь работала на благо рашки не за шальные бабки Газпрома, как Шрёдер, а за идею. Но доказать это пока невозможно. Может быть, когда-нибудь секретные документы архивов покажут...
Кстати, я реальность воспринял в 5-15 24 числа на своем диване
Такое себе достижение при формальной декларации демократических ценностей
Еще работает "принцип правильной таможни": шмонать все подряд и докапываться до мелочей приносит гораздо больше ущерба экономике, чем закрывать глаза на мелочи. Для всего есть границы разумного. Можете вспомнить одесскую таможню, которую организовал Саакашвили и разогнал Порошенко руками Насирова (одна из моих самых серьезных претензий к Порошенко)
И еще надо понимать уровень обеспеченности: если в Украине действует принцип "в хозяйстве пригодится", то в Германии - Wegwerfgesellschaft. Почувствуйте разницу.
Короче я не прав был, нужно было, воруем во имя Германии, брать в кавычки