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Шольц повторив Путіну, що Німеччина не платитиме за газ рублями, - речник уряду ФРН Гебештрайт

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вчергове сказав, що не платитиме за російській газ рублями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи президента РФ. Він поінформував, що з 1 квітня введе в дію закон, згідно з яким поставки газу будуть оплачуватися в рублях, а також наголосив, що для європейських контрактних партнерів нічого не зміниться.

"Платежі й надалі здійснюватимуться виключно в євро і, як зазвичай, перераховуватимуться в "Газпром банк", на який санкції не впливають. Потім банк конвертує гроші в рублі", - уточнив Гебештрайт.

Речник підкреслив, що "канцлер Шольц НЕ погодився на цю процедуру в розмові, а лише попросив надати письмову інформацію, щоб точніше її зрозуміти". (У пресрелізі "НЕ" написано саме великими літерами).

Також глава німецького уряду заявив, що домовленість країн G7 залишається чинною: поставки енергії оплачуються виключно в євро або доларах, як передбачено договорами.

Читайте: Путіну довіряти не можна, але Велика Британія не прагне зміни режиму в РФ, - Джонсон

Автор: 

газ (10403) Німеччина (7317) путін (23746) росія (64895) Шольц Олаф (1134) Гебештрайт Штеффен (30)


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Топ коментарі
+14
Нервная обстановка последних недель негативно отражается на состоянии здоровья президента России Владимира Путина. Не только посвященные в реальную ситуацию со здоровьем президента, но и обслуживающий персонал и охрана имеющие возможность лично созерцать Путина говорят, что он "сильно сдал" за последнее время. На прошлой неделе Путин проходил очередное большое медицинское обследование которое выявило ухудшение ряда показателей. Напомним, что у президента России Владимира Путина из основных клинических диагнозов: онкология, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

На прошлой неделе к Путину вернулась напасть в виде ночного недержания, которого, благодаря прогрессивному лечению, удавалось избегать несколько месяцев. Утром 25 марта прислуга сообщила начальнику смены о необходимости утилизировать постельное бельё Путина в связи с "инцидентом", о чём сообщили и лечащим врачам президента.

По словам людей из близкого круга президента в последнее время Путин пребывает в сильном нервном напряжении и ограничил контакты до минимума. Президент находится, большую часть времени, в одном из двух бункеров на случай ядерной войны один из которых находится в Уральских горах, а второй на Алтае, перемещаясь из одного в другой, примерно, раз в десять дней.
https://t.me/generalsvr/781
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30.03.2022 21:33
+13
Шольц повторив Путіну...
"Альфа-самец" оглох от старости, нужен сурдопереводчик с хорошими кулаками.
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30.03.2022 21:28
+11
газовые понты не прошли , деревянные деньги никто покупать не будет ...русиш швайне иди на @уй
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30.03.2022 21:31
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Шольц повторив Путіну...
"Альфа-самец" оглох от старости, нужен сурдопереводчик с хорошими кулаками.
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30.03.2022 21:28 Відповісти
пукин еще жив?
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30.03.2022 21:28 Відповісти
Нервная обстановка последних недель негативно отражается на состоянии здоровья президента России Владимира Путина. Не только посвященные в реальную ситуацию со здоровьем президента, но и обслуживающий персонал и охрана имеющие возможность лично созерцать Путина говорят, что он "сильно сдал" за последнее время. На прошлой неделе Путин проходил очередное большое медицинское обследование которое выявило ухудшение ряда показателей. Напомним, что у президента России Владимира Путина из основных клинических диагнозов: онкология, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

На прошлой неделе к Путину вернулась напасть в виде ночного недержания, которого, благодаря прогрессивному лечению, удавалось избегать несколько месяцев. Утром 25 марта прислуга сообщила начальнику смены о необходимости утилизировать постельное бельё Путина в связи с "инцидентом", о чём сообщили и лечащим врачам президента.

По словам людей из близкого круга президента в последнее время Путин пребывает в сильном нервном напряжении и ограничил контакты до минимума. Президент находится, большую часть времени, в одном из двух бункеров на случай ядерной войны один из которых находится в Уральских горах, а второй на Алтае, перемещаясь из одного в другой, примерно, раз в десять дней.
https://t.me/generalsvr/781
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30.03.2022 21:33 Відповісти
Да этот генерал-свистун пропагандистских войск уже почти похоронил путлера несколько раз. Интересно только, которого именно из имеющихся двойников.
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30.03.2022 21:42 Відповісти
Разгром "второй армии мира" вынудил Кремль изменить планы по вторжению
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=vDpz3ILfg1k https://www.youtube.com/watch?v=vDpz3ILfg1k

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30.03.2022 21:29 Відповісти
газовые понты не прошли , деревянные деньги никто покупать не будет ...русиш швайне иди на @уй
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30.03.2022 21:31 Відповісти
Рубль це що, коли гривну рубали? Германія буде купувати в Україні гривни, рубатиме їх...
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30.03.2022 21:31 Відповісти
плешивый ботоксный дебил походу в маразме.
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30.03.2022 21:32 Відповісти
Bloomberg повідомляє, що до німецького офісу Газпрому прийшли з обшуками. Попередньо відомо, що проводиться розслідування порушення антимонопольного законодавства і штучного завищення ціни на газ.
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30.03.2022 21:32 Відповісти
Россия и Эритрея близки к подписанию соглашения о переходе расчетов во взаимной торговле на эритрейскую накфу. Торговать с Россией в рублях Эритрея отказалась.
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30.03.2022 21:34 Відповісти
Да нет, дамы и господа, вы все неправильно поняли! С чего вы взяли, что Россия после 31 марта откажется поставлять "недружественным странам" свой природный газ за полностью "скомпрометировавшие себя валюты" евро да доллары и будет брать только рубли? И кто вам сказал, что "Газпрому" поручено в недельный срок внести соответствующие изменения в действующие контракты? Путин сказал? 23 марта? На совещании с правительством? Да бросьте вы!

Заявление Пескова - реакция на подготовку к газовой чрезвычайной ситуации в ФРГ

"Мы же с вами говорили, что оплата и поставки - это растянутый во времени процесс", - заверил изумленных журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков днем 30 марта и пояснил, что никакого перехода на новые правила расчетов на следующий день, конечно же, не будет.

Свое тут же облетевшее мировые СМИ заявление рупор Кремля сделал буквально через несколько часов после того, как вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) активировал режим раннего предупреждения общенациональной чрезвычайной ситуации в газоснабжении. Иными словами, после того, как Германия - крупнейший, причем с большим отрывом, зарубежный клиент "Газпрома" - начала предпринимать первые реальные шаги по подготовке страны к полной остановке поставок газа из России.

Тут в Кремле осознали, что заигрались в столь милые российской публике антизападные пропагандистские игры, и поспешили во всеуслышание дать задний ход. А то, чего доброго, "недружественные страны" и впрямь возьмут да и сами откажутся покупать у России один из ее немногих экспортных товаров. Валюта ведь ох как нужна сейчас для продолжения войны и смягчения последствий вызванного ей широкомасштабного кризиса российской экономики. Сказалась-таки та самая взаимная зависимость в энергетической сфере, на которую в Германии тщетно уповали все последние месяцы!

Владимир Путин попытался взять Запад на понт - и сильно просчитался. Подобных просчетов у хозяина Кремля в последнее время все больше и больше. Он неправильно оценил перспективы военного вторжения в Украину, силу украинской армии, реакцию украинского общества, сплоченность Запада, жесткость его санкций, масштабы ухода иностранных фирм с российского рынка. И вот теперь Путин ошибся еще и в оценке готовности крупнейших европейских государств отказаться от российского газа, даже если это грозит им ощутимым экономическим ущербом.

"Газпром" мог лишиться не менее двух третей европейского рынка

Президент РФ своим рублевым шантажом просто не оставил объединенным в G7 ведущим странам Запада иного выбора, как 28 марта демонстративно этот шантаж отвергнуть. При этом они формально сослались на необходимость соблюдения контрактов, в которых прописана оплата только в евро или долларах. Одновременно Кремль обеспечил правительству ФРГ весьма убедительное для немецких избирателей алиби: не оно потребовало изменения условий долгосрочных договоров, не оно угрожало остановить поставки газа.

Даже если бы от расчетов в рублях и, соответственно, от импорта российского газа отказались бы не все страны ЕС, а только европейские члены "большой семерки" Германия, Италия, Франция и Великобритания (США, Канада и Япония трубопроводный газ от "Газпрома" вообще не получают), то Россия в одночасье потеряла бы больше половины своего европейского рынка. А его и только его могут снабжать идущие из Западной Сибири экспортные газопроводы. Достаточно было бы компаниям из Австрии и Польши, как они и обещали, присоединиться к бойкоту рублей, и "Газпром" потерял бы как минимум две трети продаваемых в Европе объемов.

После валютной импровизации Путина следует ждать других экспромтов

К таким потерям в Москве, как видим, все же не готовы, тем более что одновременно набирает скорость отказ европейцев от угля и нефти из России. Так что Запад благодаря путинской валютной импровизации получил очередное яркое свидетельство того, насколько плохо в Кремле просчитывают сейчас последствия своих шагов - и очередное убедительное доказательство того, что в Москве сегодня понимают только жесткие ответы.

Поэтому министерству экономики Германии после заявления Пескова не следует отменять режим подготовки страны к чрезвычайной ситуации в газовой сфере, чего оно, собственно, и не собирается делать. Более того, на аналогичный шаг в тот же день пошло и правительство Австрии. Слишком непредсказуемой стала теперь Россия. А потому надо в любой момент быть готовым к новым рублевым фантазиям и внешнеэкономическим экспромтам ее президента.

Андрей Гурков, DW
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30.03.2022 21:34 Відповісти
Гоп-стоп не вдався вже задкують.
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30.03.2022 21:39 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/oplata-gaza-rossii-v-rublyah/ https://www.ponomaroleg.com/oplata-gaza-rossii-v-rublyah/
Очень много зрады было здесь в последние дни по этому вопросу, но я вам сразу сказал - шансов у России ноль. И вот, после того, как все западные страны дружно послали Россию, пришел ответ из Кремля. 30 марта (Ройтерс) Россия не будет немедленно требовать, чтобы покупатели платили за ее экспортный газ в рублях, - заявили в Кремле в среду, пообещав постепенный переход. В Кремле заявили, что Россия должна проработать идею расширения списка своих экспортных товаров, требующих оплаты в рублях.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/oplata-gaza-rossii-v-rublyah/
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30.03.2022 21:36 Відповісти
Кому нужны эти фантики?
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30.03.2022 21:37 Відповісти
Еще два дня назад,немцы говорили что это их безопасность и они не могут отказаться от росю.газа
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30.03.2022 21:37 Відповісти
Два дня в нынешних условиях - это ого-го...
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30.03.2022 21:43 Відповісти
Немцы не дураки. Сами они от газа не откажутся, потому что им тут же собсвтенный народ предъявлять начнет; а вот если пуйло газ перекроет - то все вопросы к пуйлу!
Тут на ток-шоу даже сторонники точки зрения "это все америка виновата в конфликте, не надо было НАТО расширять и руцкие национальные интересы игнорировать" заявляли, что поддаваться давлению рашки тем не менее не следует, ибо контракт - это святое, и слово надо держать, и контракты исполнять.
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30.03.2022 21:51 Відповісти
Скажи "своим" баранам, что их предупреждали:

- В погоне за краткосрочной прибылью, вы потеряете в 100 раз больше. Потому что ваши балбесы купять у кацапов мыло и веревку на которой сами себя повесят (эвропейцы).

Но "вы" и дальше стараетесь вести "бизнес" с партнером, который живет по законам средневековья.

Удачи в бою.

Если Украина падет, то через 20 лет вы получите еще + 10-15 млн. ордынцев на границах, которые попрут вместе с кацапами дальше "На Берлин". Но у вас же бизнес, мы понимаем. И тогда вы поймете, но уже будет поздно!
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30.03.2022 22:31 Відповісти
Эта идея частично начинает овладевать сознанием масс. Но - медленно! Германия уже собирается закупать противоракетную оборону и вообще воружаться по полной (практически с нуля).
По поводу бизнеса: дело уже не в деньгах, а в физическом существовании и работе технологических процессов. Газ используется во многих местах как сырье, а не только для отопления бюргеров. Если рашка газ отключает, это не смертельно, но много чего остановится, и всякие программы перевооружения затормозятся. Так что тут тот еще шпагат.
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30.03.2022 22:38 Відповісти
Я в курсе этих дел (- В погоне за краткосрочной прибылью, вы потеряете в 100 раз больше). "Странно" почему немцы не в курсе . Или "в курсе"?

Все всЁ прекрасно понимают, нету дешевого газа=нету дешевой продукции с "высокой добавочной стоимостью".

Как там фрау Меркель? Привет ей передавай, от всех граждан Германии Хорошего настроения и всего такого...
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30.03.2022 23:09 Відповісти
Насчет в курсе - не в курсе. Вспомните Украину 2019 года. "Надо просто прекратить стрелять", "война идет потому, что кто-то наживается". Увеличение товарооборота с рашкой. Вспомните Украину в январе 2022. Даже после начала бомбардировок жители Украины не могли воспринять реальность и задавали вопросы в стиле "как же так, мы такого не ожидали". Примерно в этом же состоянии находится немецкое общество. Есть трезвые и продвинутые политики типа Бербок, Хабек, Рётген, которые уже воспринимают рашку как она есть, а есть циники и любители гешефтов типа Линднера. А есть и вальяжные представители старой гвардии, типа Лафонтена или Донани, которые снисходительно поучают с экранов телевизоров, что никакие санкции никогда не останавливали войну, что поставки оружия не способствуют "деэскалации конфликта", и что у рашки есть "национальные интересы, которые америка игнорирует и провоцирует". А простой народ все еще не может избавиться от парадигмы "остполитик Вилли Брандта" и вялого, но всеобщего антиамериканизма. Они боятся войны, но не знают, что делать, и не хотят войны ни у себя, ни в Украине. Что-то вроде "надо просто перестать стрелять". Вектор "добить фашистскую рашку как экзистенциальную угрозу планете" вызревает очень медленно.
А Меркель исчезла вообще, ее не видно и не слышно. Как ветром сдуло. Интересно, что в рейтинге политиков она некоторое время присутствовала даже после отставки, занимая первое место с огромным отрывом от остальных. А после начала вторжения (а может, и чуть раньше, надо проверить...) вдруг исчезла вообще. Может, за кулисами ей там передают уже много приветов. По моему мнению, она была идейной "консервой" рашки, то бишь работала на благо рашки не за шальные бабки Газпрома, как Шрёдер, а за идею. Но доказать это пока невозможно. Может быть, когда-нибудь секретные документы архивов покажут...
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31.03.2022 16:27 Відповісти
Ну...посмотрим! За все "просто нужно перестать стрелять" - согласен. Но не согласен за - Украина коррумпирована капец-капец - да есть такое! Но когда я смотрю на дойчебанк и на потуги немецких политиков...я вижу одно - такой коррупции как в Германии, Украине даже не снилось

Кстати, я реальность воспринял в 5-15 24 числа на своем диване
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31.03.2022 17:54 Відповісти
Сравнивать немецкую коррупцию с украинской не совсем корректно, потому что это институционально разные страны. Такого наглого нарушения собственого законодательства, как "система 20-30-50", в Германии все-таки нету. В Германии это болтается в рамках действующего законодательства, то есть политически предъявлять можно много чего, а вот ткнуть носом в прямое нарушение закона удается довольно редко. Из последних примеров - Wirecard и cum-ex истории. Скажем так: коррупция немецкого типа возможна, когда в основном построено общество, где права граждан защищены, и это состояние является общим консенсусом. Коррупция украинского типа, когда то, что есть на бумаге, не очень работает, а общий консенсус сильно деформирован принципом "закон для лохов, а у меня кум все порешает" как раз препятствует достижению немецкого состояния.
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31.03.2022 18:15 Відповісти
Ну не лукавь Коррупция германского типа предусматривает негласное согласие общества с немецкими политиками и работодателями по типу - мы воруем, но воруем во имя Германии!

Такое себе достижение при формальной декларации демократических ценностей
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31.03.2022 18:23 Відповісти
Для начала определите понятие воровства. Легко называть воровством все что угодно. Тут один местный разорялся по поводу известного богатея, что богатей его якобы обворовал, хотя богатей попался на том, что не уплатил налоги со своих зарубежных спекуляций акциями, о которых в Германии узнали только случайно . А сам возмущавшийся товарищ, вполне себе обеспеченный на пару поколений вперед, называл себя "мы, бедные люди", сам при этом тоже не всегда платил налоги, если была такая возможность. Так что нет такого - "воруем во имя Германии".

Еще работает "принцип правильной таможни": шмонать все подряд и докапываться до мелочей приносит гораздо больше ущерба экономике, чем закрывать глаза на мелочи. Для всего есть границы разумного. Можете вспомнить одесскую таможню, которую организовал Саакашвили и разогнал Порошенко руками Насирова (одна из моих самых серьезных претензий к Порошенко)

И еще надо понимать уровень обеспеченности: если в Украине действует принцип "в хозяйстве пригодится", то в Германии - Wegwerfgesellschaft. Почувствуйте разницу.
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31.03.2022 18:46 Відповісти
Ох уж эта одесская таможня С ней там такие дела, что мама дорогая. Некоторые ее хотели сделать своей "собственностью", а это уже несет угрозу не только Украине, а и ЭС.

Короче я не прав был, нужно было, воруем во имя Германии, брать в кавычки
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01.04.2022 02:06 Відповісти
Одна этерия согласилась оплачивать в рублях.
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30.03.2022 21:40 Відповісти
Во-первых почему Шольц говорит с военным преступником? Во-вторых, Шольц военному преступнику повторил второй раз, т.е. преступник путин с первого раза не понял!
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30.03.2022 21:47 Відповісти
Тут проблема не скільки фінансова, а гігієнічна додав канцлер. Таке гівно ми не можемо чіпати
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30.03.2022 21:52 Відповісти
Шольц не предложил отсосать путину за газ?
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30.03.2022 21:56 Відповісти
Певно буде комусь дужже скоро ******
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30.03.2022 22:05 Відповісти
Там уже в кремлі нову ідею подали - запропонували газ по бартеру... Цікаво, на що мінятимуть? На цукор, айфони чи дамські прокладки?
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30.03.2022 22:49 Відповісти
 
 