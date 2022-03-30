Шольц повторив Путіну, що Німеччина не платитиме за газ рублями, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вчергове сказав, що не платитиме за російській газ рублями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи президента РФ. Він поінформував, що з 1 квітня введе в дію закон, згідно з яким поставки газу будуть оплачуватися в рублях, а також наголосив, що для європейських контрактних партнерів нічого не зміниться.

"Платежі й надалі здійснюватимуться виключно в євро і, як зазвичай, перераховуватимуться в "Газпром банк", на який санкції не впливають. Потім банк конвертує гроші в рублі", - уточнив Гебештрайт.

Речник підкреслив, що "канцлер Шольц НЕ погодився на цю процедуру в розмові, а лише попросив надати письмову інформацію, щоб точніше її зрозуміти". (У пресрелізі "НЕ" написано саме великими літерами).

Також глава німецького уряду заявив, що домовленість країн G7 залишається чинною: поставки енергії оплачуються виключно в євро або доларах, як передбачено договорами.

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