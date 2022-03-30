Мир настане лише тоді, коли в України буде сильна позиція на полі бою, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна невідкладна підтримка США.
Про це глава держави заявив у розмові із американським колегою Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Президенти обговорили конкретну підтримку, яка ще більше посилить оборонні спроможності України на воді, на суходолі та в повітрі.
"Нам потрібен мир, а він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою. Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка", - сказав Зеленський.
Байден та президент України також обговорили підготовку наступного пакету болючих санкцій проти Росії, переговорний процес і питання безпекових гарантій для України.
Топ коментарі
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До речі саме з ними давно веде боротьбу роіська.
З дивною владою може і не потрібні.
А так потрібні.
Слава Україні!
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
За його словами, в усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів.
"Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою", - наголошує Юрій Бутусов.
Бачу, вже за три дні про турецькі зустрічі ніхто і не згадає. Тим краще