Мир настане лише тоді, коли в України буде сильна позиція на полі бою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна невідкладна підтримка США.

Про це глава держави заявив у розмові із американським колегою Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президенти обговорили конкретну підтримку, яка ще більше посилить оборонні спроможності України на воді, на суходолі та в повітрі.

"Нам потрібен мир, а він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою. Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка", - сказав Зеленський.

Байден та президент України також обговорили підготовку наступного пакету болючих санкцій проти Росії, переговорний процес і питання безпекових гарантій для України.

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