Цифрова блокада РФ продовжується, - Федоров про 10 нових обмежень для росіян
Міжнародні технологічні компанії продовжують вводити санкції проти країни-агресора.
Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ
"Розповідаю про ще більше санкцій від технологічних компаній проти країни-агресора. Цифрова блокада рф продовжується. Дякую!", - зазначив Михайло Федоров та надав наступні приклади:
• American Express призупиняє торгові операції у рф та білорусі
• Webmoney — усі операції з рублями заборонені.
• Провайдер потокового телебачення Roku видалив російську державну телевізійну мережу RT у США.
• У росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з росії.
• LetyShops, найбільший кешбек-сервіс на просторах СНД, заморозив рахунки та припинив виплачувати гроші на картки російських банків.
• Bet365, провідна закордонна букмекерська контора, пішла з російського ринку.
• FavBet — за попередньою інформацією, один із найвідоміших українських букмекерів став утримувати кошти російських гравців та переказувати їх на користь армії України.
• BTC-Alpha — призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.
• CEX IO — заборонила росіянам створювати нові облікові записи.
• Kuna — припинила роботу з рублями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
S3 VIRGE, кацапчики ваше всьо...
"зачем вам сеть, если интернета нет?".
У них родное ПО на пальцах одной руки пересчитать можно. Имеется в виду работоспособное.
і це можна зробити тільки скоорденовано, всім світом.
інакше буде дуже затяжна війна
буде дуже багато жертв......
тільки голодний кацап починає вмикати мізки.
доки є сто грам і занюхати, йому все пох...й
Привыкают...
nVidia та AMD вже давно заявили, що пішли з ринку прямих поставок, але власні продажі відеокарт не складають і 1%. Отже треба домагатися виходу вендорів, які відеокарти виробляють 99% відеокарт, особливо продажних вилупків з asus, msi, які є тайванськими компаніями і, начебто, мають ненавидіти совок.