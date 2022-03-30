Цифрова блокада РФ продовжується, - Федоров про 10 нових обмежень для росіян

Міжнародні технологічні компанії продовжують вводити санкції проти країни-агресора.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Розповідаю про ще більше санкцій від технологічних компаній проти країни-агресора. Цифрова блокада рф продовжується. Дякую!", - зазначив Михайло Федоров та надав наступні приклади:

• American Express призупиняє торгові операції у рф та білорусі

• Webmoney — усі операції з рублями заборонені.

• Провайдер потокового телебачення Roku видалив російську державну телевізійну мережу RT у США.

• У росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з росії.

• LetyShops, найбільший кешбек-сервіс на просторах СНД, заморозив рахунки та припинив виплачувати гроші на картки російських банків.

• Bet365, провідна закордонна букмекерська контора, пішла з російського ринку.

• FavBet — за попередньою інформацією, один із найвідоміших українських букмекерів став утримувати кошти російських гравців та переказувати їх на користь армії України.

• BTC-Alpha — призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.

• CEX IO — заборонила росіянам створювати нові облікові записи.

• Kuna — припинила роботу з рублями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": TikTok заборонив росіянам викладати ролики, навіть з VPN, а "Мегафон" виключили з GSMA, - Федоров