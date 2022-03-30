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Цифрова блокада РФ продовжується, - Федоров про 10 нових обмежень для росіян

федоров,михаил

Міжнародні технологічні компанії продовжують вводити санкції проти країни-агресора.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Розповідаю про ще більше санкцій від технологічних компаній проти країни-агресора. Цифрова блокада рф продовжується. Дякую!", - зазначив Михайло Федоров та надав наступні приклади:

• American Express призупиняє торгові операції у рф та білорусі

• Webmoney — усі операції з рублями заборонені.

• Провайдер потокового телебачення Roku видалив російську державну телевізійну мережу RT у США.

• У росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з росії.

• LetyShops, найбільший кешбек-сервіс на просторах СНД, заморозив рахунки та припинив виплачувати гроші на картки російських банків.

• Bet365, провідна закордонна букмекерська контора, пішла з російського ринку.

• FavBet — за попередньою інформацією, один із найвідоміших українських букмекерів став утримувати кошти російських гравців та переказувати їх на користь армії України.

• BTC-Alpha — призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.

• CEX IO — заборонила росіянам створювати нові облікові записи.

• Kuna — припинила роботу з рублями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": TikTok заборонив росіянам викладати ролики, навіть з VPN, а "Мегафон" виключили з GSMA, - Федоров

санкції (11760) Федоров Михайло (872)


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Топ коментарі
+18
Да. Москальню треба викинути з розвиненого світу як північних корейців. Їм не місце серед людей.
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30.03.2022 21:46
+14
та эти уроды воют на всех форумах что они голые и босые. и виноваты проклятые бандеровцы. Слава Украине!
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30.03.2022 21:48
+10
У росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з росії. Джерело:
S3 VIRGE, кацапчики ваше всьо...
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30.03.2022 21:53
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Да. Москальню треба викинути з розвиненого світу як північних корейців. Їм не місце серед людей.
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30.03.2022 21:46 Відповісти
та эти уроды воют на всех форумах что они голые и босые. и виноваты проклятые бандеровцы. Слава Украине!
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30.03.2022 21:48 Відповісти
На красной площади будет памятник бандеровцам, или этой площади не будет.
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30.03.2022 22:08 Відповісти
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30.03.2022 22:10 Відповісти
Як же ж приємно читати та чути це кацапське виття, бальзам на рану, аж настрій підіймається.
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31.03.2022 09:58 Відповісти
У росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з росії. Джерело:
S3 VIRGE, кацапчики ваше всьо...
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30.03.2022 21:53 Відповісти
Даже я понял.
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30.03.2022 21:56 Відповісти
А я переживал, запятую одну не поставил...
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30.03.2022 22:01 Відповісти
Ху..ло запретило госорганизациям использовать не родное программное обеспечение.
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30.03.2022 21:53 Відповісти
Интересно, а драйвера на видеокарточку считаются зарубежным ПО?)
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30.03.2022 21:54 Відповісти
Только на сетевую.
"зачем вам сеть, если интернета нет?".
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30.03.2022 22:07 Відповісти
Это хорошо.
У них родное ПО на пальцах одной руки пересчитать можно. Имеется в виду работоспособное.
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30.03.2022 22:03 Відповісти
Думается они не будут выполнять. Не смогут решить вопрос...
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30.03.2022 22:05 Відповісти
Так это ясно даже ребёнку. Это касается практически всего софта. Про "железо" и комплектующие я вообще молчу.
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30.03.2022 22:12 Відповісти
доки на параші не настануть голодні бунти, війна не скінчиться.
і це можна зробити тільки скоорденовано, всім світом.
інакше буде дуже затяжна війна
буде дуже багато жертв......
тільки голодний кацап починає вмикати мізки.
доки є сто грам і занюхати, йому все пох...й
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30.03.2022 21:56 Відповісти
"А нам цифри і не потрібні" - відповіли стійкі кацапи - "Діди без цифр жили. І взагалі цифри вигадали араби"
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30.03.2022 21:57 Відповісти
А WebMoney шо, еще существуют?! Я думал, они уже ушли в историю..
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30.03.2022 22:00 Відповісти
Дуже скоро кацапія піде в історію
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30.03.2022 22:25 Відповісти
Ще би їм іншомовні слова заборонити...
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30.03.2022 22:03 Відповісти
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30.03.2022 22:09 Відповісти

Привыкают...
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30.03.2022 22:14 Відповісти
Та хай букмекерські контори будуть, вони тільки витягують гроші.
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31.03.2022 01:20 Відповісти
У росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з росії

nVidia та AMD вже давно заявили, що пішли з ринку прямих поставок, але власні продажі відеокарт не складають і 1%. Отже треба домагатися виходу вендорів, які відеокарти виробляють 99% відеокарт, особливо продажних вилупків з asus, msi, які є тайванськими компаніями і, начебто, мають ненавидіти совок.
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31.03.2022 11:13 Відповісти
 
 