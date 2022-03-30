Під час авіаудару окупантів на Харківщині загинула мати та дитина, - прокуратура. ФОТО

У с. Слобожанське Ізюмського району Харківської області внаслідок авіаудару військ РФ загинула мати з неповнолітнім сином.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок авіаудару окупантів було пошкоджено житловий будинок. Від вибухових травм загинув 11-річний хлопчик та його мати.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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