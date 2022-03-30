Під час авіаудару окупантів на Харківщині загинула мати та дитина, - прокуратура. ФОТО
У с. Слобожанське Ізюмського району Харківської області внаслідок авіаудару військ РФ загинула мати з неповнолітнім сином.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок авіаудару окупантів було пошкоджено житловий будинок. Від вибухових травм загинув 11-річний хлопчик та його мати.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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+1 Хроники Хаоса
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Кацапские ****** потом просят их понять и простить. Их надо уничтожать по всей планете.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
ЗАКЛИКАЮ ІСУСА ХРИСТА З'ЯВИТИСЬ В ДРУГИЙ І В ОСТАННІЙ РАЗ, І ВИРІШИТИ ДОЛЮ ЛЮДСТВА!!!
кацапія і дика орда вбивць і мародерів !!
Будьте ви прокляті всі і здохніть , так як жити на землі ви не маєте морального права!