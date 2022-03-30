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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Дві російські ракети влучили в нафтобазу Дніпра, повну палива. Об‘єкт знищено, - голова Дніпропетровської облради

пожежа

Ввечері 30 березня ворог наніс ракетний удар по Дніпру.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ

"Вже ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об‘єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає", - йдеться у повідомленні.

Також за інформацією голови ДОР, сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області - обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, постраждалих немає. Ушкоджених об’єктів також.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині, у Новомосковському районі влучили у фермерське господарство, у Павлограді поцілили віадук, - Резніченко

армія рф (17176) ракети (4000) Дніпропетровська область (3610)


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Топ коментарі
+74
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30.03.2022 22:02
+34
кто-то сливает данные
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30.03.2022 22:00
+29
Корректировщиков и наводчиков расстреливать на месте...по другому эта херня не прекратится.
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30.03.2022 22:02
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кто-то сливает данные
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30.03.2022 22:00 Відповісти
Да хватає у нас ще гавнюків...
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30.03.2022 22:01 Відповісти
Бо надто толерантні.
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30.03.2022 22:45 Відповісти
Вже набагато менше толерантні, але поховались суки.
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30.03.2022 22:59 Відповісти
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30.03.2022 22:02 Відповісти
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30.03.2022 22:10 Відповісти
Ну топливо сейчас у нас не производят, все тупо завозят с Европы и вместо того чтоб его сразу раскидать по заправкам везут все в одно место. Это пипец как тупо. Аналогичная херня со складками боеприпасов, вместо того чтоб грузить их в контейнера и постоянно перемещать их тупо свозят в одно место. Блин да можно логистику так выстроить используя фуры и контейнеры что боеприпасы будут ждать на позиции ещё за 10 минут до прибытия артиллерии. И хрен кто эту карусель сможет отследить.
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30.03.2022 22:24 Відповісти
ты в реальной жизни кем работаешь?

логистом ?
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30.03.2022 22:31 Відповісти
Ну посевную они таким образом не сорвут, все нормальные фермера закупили топливо ещё в прошлом году и хранят у себя на базах
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30.03.2022 22:15 Відповісти
мабудь будете вражені,бо це гетьманцев

саме його вказівки призвели до руйнувань наших нафтобаз
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30.03.2022 22:09 Відповісти
Там,геть усі сувенірні кадри
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30.03.2022 22:31 Відповісти
Google Earth!
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30.03.2022 22:16 Відповісти
А розлити по ж/д цистернах та розсредоточити по області розуму не вистачає?
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30.03.2022 22:18 Відповісти
По баклажкам поллитровым. Списывают недостачу
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30.03.2022 22:31 Відповісти
Якщо вона була повна палива. Начальника розстріляти. Зараз така ситуація, що привезені нафтопродукти мають розвозитися адресатам в різні місця, а не концентруватися в одному місці.
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30.03.2022 22:50 Відповісти
З язика зняв
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31.03.2022 01:18 Відповісти
Только мертвый не знал про ту нефтебазу))
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30.03.2022 22:27 Відповісти
Ключевое не то, что знают про нефтебазы, а то, что бьют только по максимально заполненным емкостям.
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30.03.2022 23:44 Відповісти
В нас СБУ, нема,там лялькіни ляльки
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30.03.2022 22:30 Відповісти
Переговоры. Мир. Уступки.
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30.03.2022 22:00 Відповісти
Сподіваюся знищено як і наше ППО, літаки та інше
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30.03.2022 22:01 Відповісти
Як би, то ж не москалі озвучили, а облрада ...
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30.03.2022 22:02 Відповісти
А облрада має завжди правду казати?
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30.03.2022 22:03 Відповісти
Sapienti sat
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30.03.2022 22:07 Відповісти
Теоретично в умовах війни ні, але мені здається що правда, але інформацією не володію, а володів би не сказав би ))
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30.03.2022 22:13 Відповісти
Коли горить нафтобаза - то добре видно. Впевнений, що інформатор десь поряд і точно побачить дим
Але це тільки думка така в мене
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30.03.2022 22:26 Відповісти
Если бы она было полной и рвануло бы, снесло бы пол-города
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30.03.2022 22:30 Відповісти
схерали ?
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30.03.2022 22:32 Відповісти
Навпаки
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30.03.2022 22:35 Відповісти
а ты видимо физик там нефтепродукты под давлением хранятся по твоему разумению?
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30.03.2022 23:01 Відповісти
Уже в сети.
https://dnepr.info/news/zammera-dnepra-na-kakom-yazyke-eshhyo-k-vam-obratitsya-ne-postite-foto-vzryvov/
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30.03.2022 22:36 Відповісти
давайте не развивать тему
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30.03.2022 22:10 Відповісти
Є офіційна заява,й цього досить!
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30.03.2022 22:27 Відповісти
Там,даано асе вкрадено,й закопано в Чорнобаївці,за розпорядженням С. Бандери
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30.03.2022 22:33 Відповісти
После десятого раза, наши чиновники начнут что-то понимать((
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30.03.2022 22:02 Відповісти
Саме так - наші чиновники геть ненавчаємі, так що на інші повідомлення можна не чекати...
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30.03.2022 22:04 Відповісти
Бо чекають вказівки від верху. А там, навпаки, не поспішають давати таку вказівку.

Чого б це? 🤔
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30.03.2022 22:27 Відповісти
Корректировщиков и наводчиков расстреливать на месте...по другому эта херня не прекратится.
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30.03.2022 22:02 Відповісти
Гетманцева? Так він ж недоторканий!
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30.03.2022 22:05 Відповісти
Все эти объекты хорошо известны, тут и наводчик не нужен, достаточно просто открыть гугл карты.
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30.03.2022 22:07 Відповісти
Не потрібні навіть гугл-мапа, якщо є супутники та БПЛА, які дають дані в режимі реального часу.
Але диванним військам завжди буде легше влаштовувати "полювання на відьом"...
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31.03.2022 11:17 Відповісти
Звіт про залишки палива щоденно передається в податкову. А координати нафтобаз є на любій гугл-карті. А от чому нафтобаза " повна палива" оце питання.
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30.03.2022 22:09 Відповісти
Бенина нефтебаза под угрозой ракетногл удара?)) Шутка 95
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30.03.2022 22:26 Відповісти
Мозга нет хранить топливо на нефтебазах, значит будут гореть и остальные, намного безопаснее использовать все АЗС как пункты хранения, заливать их во полной топливом и использовать выносные ёмкости для хранения
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30.03.2022 22:04 Відповісти
Шоб ,ви зналі,так пустиє каністри класно взриваются
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30.03.2022 22:38 Відповісти
В Луцьку більше доби диміла неслабо.
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30.03.2022 23:07 Відповісти
Залежить,ще й від наповнювача. Найбільше диму,як розумію від бітумів
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30.03.2022 23:16 Відповісти
не знаю, хто має доводити до керівництва нафтобаз
що не можна зосереджувати паливо в одному місці.
потрібно задіяти весь транспорт, і приватний теж
та держати запаси на колесах в різних місцях
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30.03.2022 22:04 Відповісти
Когда у руля промышленной страны сплошь работники культпросвета то добра ждать неоткуда.
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30.03.2022 22:16 Відповісти
Він юрист. Фахівець по банкрутству підприємств. Обанкрутив нафтобазу. Нічого особливого, звична робота...
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30.03.2022 22:23 Відповісти
Членоблудного жанру,тобто членограї відосниї
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30.03.2022 22:40 Відповісти
Виглядає наче чувак хвастається.
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30.03.2022 22:05 Відповісти
Правду говорити легко і приємно (с)
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30.03.2022 22:08 Відповісти
А на территории РыФы нету нефтебаз?
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30.03.2022 22:06 Відповісти
Возможно и не совсем друзья. Но в сауну его приглашали.
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30.03.2022 22:17 Відповісти
ВАМ В ДЕСЯТИЙ РАЗ СКАЗАТИ ? ПАЛИВО ТІПА АКЦИЗНИЙ ТОВАР . Тому його не хотять розвозить по азс , тіпа кантроль прападьот
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30.03.2022 22:08 Відповісти
грьобані кловани
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30.03.2022 22:10 Відповісти
Якісь блд ідіоти,кацапи шмалять,а вони чекають,вивозьте паливо з нафтобаз підараси!
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30.03.2022 22:10 Відповісти
Россиянцы гордо заявляли, что будут этими крылатыми и баллистическими ракетами уничтожать американские и натовские авианосцы, эсминцы, города и т.п., а на самом деле уничтожают бензовозы, бочки с горючим для сельхозтехники в Украине.
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30.03.2022 22:11 Відповісти
У них Чернобаевка, а у нас Нефтебаевка в шестой или восьмой раз. По дебилам мы равны.Это уже не смешно.
Пока не рассредоточим топливо, посевной не будет никогда.
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30.03.2022 22:12 Відповісти
Не порівнюй кацапських дебілів з українськими зрадниками тіпа гЕтьманцева. Це різні речі.
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30.03.2022 22:17 Відповісти
У Вас реєстрація 04.03.2022? Це багато що пояснює.
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31.03.2022 00:14 Відповісти
Пора парочку меров городов за яйца подвесить за такие приколы.Вы дебилы или совсем без мозгов?35 день войны у них нефтебазы полны топлива и не развезены по точкам хранения.Что проще раздать на все прелпреятия и заправки или быть уничтожено?УРОДЫ !
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30.03.2022 22:12 Відповісти
Нафтобаза повністю знищена.Нормальні в нас мери.
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30.03.2022 22:22 Відповісти
А яке відношення має мер до чиїсь нафтобази??
Це якби я перебуваючи десь в Гваделупі маю відповідати за вміст твого "багатства" в твоїх трусняках!! По прямому повинен знати скільки раз усикався, усрався і подрочив!
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30.03.2022 22:40 Відповісти
Де вас таких берут что бы реально разжовывать элементарное.Бл@дь на дворе война и главное ВОЕННОЕ МАТЬ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВОЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ,Мозги включил?Это касаеться не только нефтебаз а и продскладов.Их перемещение и скрытность.И не важно частное оно или нет.Есть безопасность страны особенно топливо и еда.
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30.03.2022 23:53 Відповісти
Цікаво , а куди дівся Бєня Коломойський? Вибіг би і автоматом в своїх культяпках угрожающе потряс , чилішолі.
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30.03.2022 22:20 Відповісти
Беня,ти чув? Наші перемагають! - Які наші? - Ще невідомо.
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30.03.2022 22:24 Відповісти
За хранение топлива на нефтебазе некоторых меров пора отстранять или сажать.Киев уже неделю назад мог дать распоряжения где и как хранить топливо, но 73% интеллекта не позволяет.
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30.03.2022 22:23 Відповісти
Кличко и 73%?Дядя скажи Укрзалізниця везе паляниці.
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30.03.2022 22:31 Відповісти
Це з той же серії, що військові досі сплять у казармах збудованих ще за радянських часів. Нафтобази усі є на мапах Google. Введіть у пошуку слова - нафтобаза, місто і одразу знайдете. На мій погляд - це зрада. Цікаво, а що СБУ, буде булками ворушити?
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30.03.2022 22:24 Відповісти
Вже давно час їбашити і по об'єктам на їх території, так собі гадаю.
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30.03.2022 22:27 Відповісти
У перші дні був удар по Василькову...місяць пройшов а вони тримають стратегічні речі далі на нафтобазах...роздайте людям безкоштовно коли нема можливості розосередити...
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30.03.2022 22:29 Відповісти
Напевно, Цензору було б доцільно закривати коменти в новинах на кшалт цієї...
Ракети попали точно, все знищено та згоріло, як було, є й буде завжди, що тут обговорювати...
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30.03.2022 22:34 Відповісти
Шел второй месяц войны. У нас до сих пор не знают что первая цель окупантов ето военые склады, казармы и хранилища с горючим
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30.03.2022 22:39 Відповісти
Війна в економічному плані все спише!
Всьо вкрадено до нас! Зараз головне для жидоти зробити документи і кількість. Европа відшкодує цим пострадальцям в першу чергу
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30.03.2022 22:45 Відповісти
Нефтебазы - объекты известные и скрыть их практически не возможно. Но можно позаботиться о противовоздушной обороне. Кстати НАТО вам вроде даёт данные по летающим объектам в реальном времени - а нельзя ли своевременно сбыть тех хреновин, которые летит в сторону нефтебаз?
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30.03.2022 22:45 Відповісти
Якщо летить штук 6-8 ... Долітає 2, точно.
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31.03.2022 00:43 Відповісти
Ну тупо напрошуються на теракти в мокшві, шо воно буде, навіть боюсь уявити...






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30.03.2022 23:06 Відповісти
скільки коштує нафтобаза? по суті декілька великих бочок з бензиною і дизелем?
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30.03.2022 23:31 Відповісти
Что то мне непонятно , специально мы что ли подставляем эти базы под удары ракет
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31.03.2022 00:24 Відповісти
А якого х... вона була повна палива, чи ви не бачите, що робиться.
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31.03.2022 01:24 Відповісти
Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об'єкт знищено.

Хтось з місцевої влади вже заарештований за халатність у військовий час?
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31.03.2022 11:15 Відповісти
 
 