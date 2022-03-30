Дві російські ракети влучили в нафтобазу Дніпра, повну палива. Об‘єкт знищено, - голова Дніпропетровської облради

Ввечері 30 березня ворог наніс ракетний удар по Дніпру.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ

"Вже ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об‘єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає", - йдеться у повідомленні.

Також за інформацією голови ДОР, сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області - обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, постраждалих немає. Ушкоджених об’єктів також.

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