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Дві російські ракети влучили в нафтобазу Дніпра, повну палива. Об‘єкт знищено, - голова Дніпропетровської облради
Ввечері 30 березня ворог наніс ракетний удар по Дніпру.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ
"Вже ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об‘єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає", - йдеться у повідомленні.
Також за інформацією голови ДОР, сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області - обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, постраждалих немає. Ушкоджених об’єктів також.
Топ коментарі
+74 Стрелок
показати весь коментар30.03.2022 22:02
+34 Сергей Владимирович #504607
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+29 SlavaGeroyam
показати весь коментар30.03.2022 22:02
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логистом ?
саме його вказівки призвели до руйнувань наших нафтобаз
Але це тільки думка така в мене
https://dnepr.info/news/zammera-dnepra-na-kakom-yazyke-eshhyo-k-vam-obratitsya-ne-postite-foto-vzryvov/
Чого б це? 🤔
Але диванним військам завжди буде легше влаштовувати "полювання на відьом"...
що не можна зосереджувати паливо в одному місці.
потрібно задіяти весь транспорт, і приватний теж
та держати запаси на колесах в різних місцях
Пока не рассредоточим топливо, посевной не будет никогда.
Це якби я перебуваючи десь в Гваделупі маю відповідати за вміст твого "багатства" в твоїх трусняках!! По прямому повинен знати скільки раз усикався, усрався і подрочив!
Ракети попали точно, все знищено та згоріло, як було, є й буде завжди, що тут обговорювати...
Всьо вкрадено до нас! Зараз головне для жидоти зробити документи і кількість. Европа відшкодує цим пострадальцям в першу чергу
Хтось з місцевої влади вже заарештований за халатність у військовий час?