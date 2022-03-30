Українські воїни на Донбасі успішно відбили 5 атак російських окупантів, знищивши 10 танків, 15 артсистем, 1 літак та 3 безпілотники, - штаб ООС
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 5 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазаначається: "Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника та одну крилату ракету.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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