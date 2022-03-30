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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни на Донбасі успішно відбили 5 атак російських окупантів, знищивши 10 танків, 15 артсистем, 1 літак та 3 безпілотники, - штаб ООС

азов,окупант,техніка,знищена

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 5 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

У повідомленні зазаначається: "Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника та одну крилату ракету.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог тимчасово відмовився від блокування Києва та зосереджує зусилля на наступі у Східній операційній зоні, - Генштаб

Автор: 

Донбас (22354) ЗСУ (7492)


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Раніше раділи кожному підбитому танку, зараз сприймається як суха статистика. Але розумієш скільки людей працювали над цим результатом і не перестаєш дякувати українському народові, це загальний тяжкий результат.
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30.03.2022 22:07 Відповісти
Війна - тяжка праця і легких перемог у війні не буває
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30.03.2022 22:09 Відповісти
Я й досі радію кожному підбитому москальському лахміттю. Чим більше його наклепалють тим цілішою буде моя країна і більше збережених життів. Слава нашим Захисникам!
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30.03.2022 22:21 Відповісти
Ця новина для українців краще колискової! Слава Україні!
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30.03.2022 22:07 Відповісти
Героям слава !!
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31.03.2022 00:19 Відповісти
15 артсистем - саме те, що треба.
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30.03.2022 22:19 Відповісти
10 танчиків - це теж дуже добре.
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30.03.2022 22:30 Відповісти
Одне радує що наші військові ,наші героі знищують рашиську наволоч.
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30.03.2022 22:30 Відповісти
МОЛОДЦЫ ребята!Вот это «улов»..так держать!
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30.03.2022 23:00 Відповісти
 
 