Прориву в російсько-українських переговорах немає, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Прориву в переговорах між Росією та Україною не відбулося.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, в тому, що обговорювалося на переговорах у Стамбулі, немає "нічого нового" і "немає прориву".

Ле Дріан додав, що "проблеми ті ж самі" і що президент Росії Володимир Путін "все ще хоче нав’язати Україні свій диктат".

"Ми хочемо якнайшвидшого припинення вогню, але тим часом ми продовжуватимемо надавати Україні оборонну, легальну зброю, тому що це необхідно, тому що ми хочемо, щоб війна припинилася", - наголосив міністр.

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