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Новини Війна
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Прориву в російсько-українських переговорах немає, - глава МЗС Франції Ле Дріан

ле,дриан

Прориву в переговорах між Росією та Україною не відбулося.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, в тому, що обговорювалося на переговорах у Стамбулі, немає "нічого нового" і "немає прориву".

Ле Дріан додав, що "проблеми ті ж самі" і що президент Росії Володимир Путін "все ще хоче нав’язати Україні свій диктат".

"Ми хочемо якнайшвидшого припинення вогню, але тим часом ми продовжуватимемо надавати Україні оборонну, легальну зброю, тому що це необхідно, тому що ми хочемо, щоб війна припинилася", - наголосив міністр.

Також читайте: Маріуполь - це новий Алеппо, - МЗС Франції

Автор: 

Ле Дріан (98) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+23
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30.03.2022 22:09
+18
они собирались слить страну, но народ не дал, это очевидно уже всем
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30.03.2022 22:14
+7
Ілюстрація до фото у статті:

Ле Дріан Макрону: "Дивись, той, до кого ти збираєшся дзвонити -- він просто Х-У-Й-Л-О. П'ять літер, показую на пальцях". А Макрон у відповідь: "Ну, а він каже, що не халявщик, а партнер...."
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30.03.2022 22:14
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30.03.2022 22:09 Відповісти
они собирались слить страну, но народ не дал, это очевидно уже всем
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30.03.2022 22:14 Відповісти
Цікаво, що Арахаму обіцяли. Гроші і титул ?
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30.03.2022 22:19 Відповісти
да то же что и всем, должности на потоках, газ нефть, ресурсы, скорее всего парт-билеты единой росии
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30.03.2022 22:23 Відповісти
Титул графа абхазского. Вернее графина.
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30.03.2022 22:43 Відповісти
її не помічають хіба в ОП
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30.03.2022 22:41 Відповісти
Ілюстрація до фото у статті:

Ле Дріан Макрону: "Дивись, той, до кого ти збираєшся дзвонити -- він просто Х-У-Й-Л-О. П'ять літер, показую на пальцях". А Макрон у відповідь: "Ну, а він каже, що не халявщик, а партнер...."
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30.03.2022 22:14 Відповісти
к вашему сведению. макрон сегодня открыто послал путина *****.
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30.03.2022 22:16 Відповісти
👍
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30.03.2022 22:16 Відповісти
Можна посилання на оригінал?
Дуже вже велике бажання почути як Макрон посилає цього терориста
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30.03.2022 22:20 Відповісти
он сказал просто за газ рублями я платить не буду. засунь свои рубли сам знаешь куда. а ссылку мне просто лень искать.
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30.03.2022 22:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pYkqXoAPUGE
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30.03.2022 22:29 Відповісти
щось я не бачив таковои интервью, будь ласка наведить хоть шось...
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30.03.2022 23:20 Відповісти
то бишь макарон послал *****...и так чтоб усим було зрозумило, что то это то...самое а не он то...
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30.03.2022 23:22 Відповісти
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30.03.2022 22:16 Відповісти
Проривів немає, але є пориви кацапських жоп. Хоча, що це я? Втрат немає!
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30.03.2022 22:20 Відповісти
Ці переговори - злив України! Біда від зешобли!!!
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30.03.2022 22:20 Відповісти
Так і добре, що західні лідери відразу висловили скепсис що цих перемовин.
Уявляю як горить одне місце у ОПівців
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30.03.2022 22:22 Відповісти
І як не дивно, це не погана новина.
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30.03.2022 22:21 Відповісти
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30.03.2022 22:22 Відповісти
А чём она накажет то? Косметичку в лицо кинет?
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30.03.2022 22:53 Відповісти
Путина послали на Х*Й прямо в Совете Европы! Заседание ПАСЕ по исключению роssии:
Смотреть всем.

https://www.youtube.com/watch?v=pYkqXoAPUGE
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30.03.2022 22:31 Відповісти
Так это уже две недели назад было.
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30.03.2022 22:51 Відповісти
Eto mozna slusat i slusat...
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30.03.2022 22:55 Відповісти
В Волгоградской области мобилизация идет полным ходом кандидатам предлагают с собой брать мешки...
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30.03.2022 22:35 Відповісти
Tankistam brat saboi eshtjo banachku dlja pepla...
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30.03.2022 22:58 Відповісти
Мудро сказано!
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30.03.2022 22:56 Відповісти
Хоч один нормальний жабоїд
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30.03.2022 23:05 Відповісти
Буде прорив, коли мааацьваа буде схожа на Маріуполь, як зараз! Гарантую!
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30.03.2022 23:17 Відповісти
 
 