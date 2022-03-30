Говорили про модульні містечка та надання прямої грошової допомоги, - Верещук провела переговори з Верховним комісаром ООН з питань біженців Гранді

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила у своєму зверненні Верещук

Верещук підкреслила: "Сьогодні провела зустріч з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді.

Під час зустрічі визначили ключові напрями співпраці у вигляді забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок та надання прямої грошової допомоги ВПО.

Ця допомога надається додатково до допомоги від держави.

Так, Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату по 2220 грн кожній переміщеній особі.

Отримати готівку можна через відділення Укрпошти".

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