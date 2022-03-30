Говорили про модульні містечка та надання прямої грошової допомоги, - Верещук провела переговори з Верховним комісаром ООН з питань біженців Гранді
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила у своєму зверненні Верещук
Верещук підкреслила: "Сьогодні провела зустріч з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді.
Під час зустрічі визначили ключові напрями співпраці у вигляді забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок та надання прямої грошової допомоги ВПО.
Ця допомога надається додатково до допомоги від держави.
Так, Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату по 2220 грн кожній переміщеній особі.
Отримати готівку можна через відділення Укрпошти".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль