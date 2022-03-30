На Донбасі зараз близько тисячі "вагнерівців", - Пентагон

Близько тисячі військових з ПВК "Вагнера" зараз перебувають на Донбасі в Україні.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Сполучені Штати помітили, що Росія стала "набагато активнішою" на Донбасі "впродовж останніх кількох днів", зазначив він.

За словами Кірбі, "вагнерівці" воюють на Донбасі протягом останніх восьми років, тож це область, де вони мають досвід.

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