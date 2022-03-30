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Новини Війна
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На Донбасі зараз близько тисячі "вагнерівців", - Пентагон

пвк,вагнерівці

Близько тисячі військових з ПВК "Вагнера" зараз перебувають на Донбасі в Україні.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Сполучені Штати помітили, що Росія стала "набагато активнішою" на Донбасі "впродовж останніх кількох днів", зазначив він.

За словами Кірбі, "вагнерівці" воюють на Донбасі протягом останніх восьми років, тож це область, де вони мають досвід.

Також дивіться: "Спасибі вам, хлопці. Слава Богу!", - старенька розплакалася після вітання "Доброго вечора. Ми з України" від бійців ЗСУ, що проводили зачистку села від російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Пентагон (1414) Донбас (22354) Кірбі (526) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+24
Этих тварей уничтожать или потом казнить прилюдно, в плен лучше не брать. Это не люди. Особенно споймать и разорвать на куски мильчакова.
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30.03.2022 22:32
+19
В плен не брать. Это - международные террористы.
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30.03.2022 22:35
+13
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30.03.2022 22:31
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30.03.2022 22:31 Відповісти
Це не правильний москаль... Правильний москаль - мертвий москаль... Смерть ворогам!
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30.03.2022 22:36 Відповісти
Этих тварей уничтожать или потом казнить прилюдно, в плен лучше не брать. Это не люди. Особенно споймать и разорвать на куски мильчакова.
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30.03.2022 22:32 Відповісти
Не всё покажут, но так и есть. Никто не сказал что те ***** которым отстреливали ноги это вагнер. Смерть ********* нашла в Украине. Бог есть.
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30.03.2022 22:42 Відповісти
Изюм сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=zMFsBIf3WnY
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30.03.2022 22:33 Відповісти
это 100% не сегодняшнее
видел много репортажей Sky News про Ирпень , Харьков , Чернигов
у них дата выпуска ролика и происходящее в нем - большая разница по времени , бывало видел более 10 дней события показывали роликом датированым сегодняшним днем
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30.03.2022 22:37 Відповісти
Я трішки поправлю В Донбасі зараз близько тисячі "вагнерівців"
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30.03.2022 22:34 Відповісти
Кацап ?
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30.03.2022 22:39 Відповісти
Да нє москалику, НА Донбасі.
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30.03.2022 22:46 Відповісти
Так кажуть кацапи.
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30.03.2022 22:47 Відповісти
Або ти не чітко виразився і мав на увазі в землі )
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30.03.2022 22:48 Відповісти
Ви про В землю донбасу прикопаних?
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30.03.2022 22:58 Відповісти
мабуть є й ті, що "...видуманная от начЯла до конца дєтєктівная історія...". Агов, пахолку арєствіче, твій вихід, скажи щось.
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30.03.2022 22:34 Відповісти
Перевести их из состояния "на Донбассе" в "в Донбассе", и поскорее.
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30.03.2022 22:35 Відповісти
В плен не брать. Это - международные террористы.
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30.03.2022 22:35 Відповісти
І Шо? Статисти надайте важке озброєння!
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30.03.2022 22:35 Відповісти
Зєлю на вілісапєді
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30.03.2022 22:50 Відповісти
Поки що....
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30.03.2022 22:37 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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30.03.2022 22:38 Відповісти
здохнуть ВСІ! кожного терориста-вагнерівеця буде утилізовано!
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30.03.2022 22:39 Відповісти
вишліть нам, будь-ласка, ще партію великих мішків для сміття (штук так з тисячу)
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30.03.2022 22:40 Відповісти
Або триста півлітрових баночок
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30.03.2022 22:48 Відповісти
З кришечками ))
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30.03.2022 22:49 Відповісти
і вони так як кадировці можуть воювати тільки з жінками старенькими дітьми.
а ще знущатися з неозброєних чоловіків.
і саме по зразку цих вояк "БУДЕ ПИСАТИСЬ ПРИКЛАД ВІЙНИ МАЙБУТНЬОГО
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30.03.2022 22:42 Відповісти
Пора закрывать вопрос с вагнерами.
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30.03.2022 22:42 Відповісти
Чаєм,з пиріжками поїтимемо?
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30.03.2022 22:46 Відповісти
Эти презервативы первые не пойдут.Их на зачистку оставят.
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30.03.2022 22:54 Відповісти
Ну, они по времени "работоспособности" не очень от другого утильсырья отличаются. Разве что ёмкость батарейки чуть больше.
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30.03.2022 22:56 Відповісти
В первый день войны на Киев летели 22 самолёта с лучшим десантном в мире ( по версии россми и разведки нАТО), но переоделись в черный пакет и уехали в почву родины.
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31.03.2022 00:07 Відповісти
Це ті, на яких американці влаштували сафарі? Нас там нєт. Ну нєт, так нєт. В Україні їх теж вже нєт. Але вони поки що це не знають.
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31.03.2022 09:20 Відповісти
 
 