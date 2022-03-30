На Донбасі зараз близько тисячі "вагнерівців", - Пентагон
Близько тисячі військових з ПВК "Вагнера" зараз перебувають на Донбасі в Україні.
Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Сполучені Штати помітили, що Росія стала "набагато активнішою" на Донбасі "впродовж останніх кількох днів", зазначив він.
За словами Кірбі, "вагнерівці" воюють на Донбасі протягом останніх восьми років, тож це область, де вони мають досвід.
Топ коментарі
+24 wittmann1980
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https://www.youtube.com/watch?v=zMFsBIf3WnY
видел много репортажей Sky News про Ирпень , Харьков , Чернигов
у них дата выпуска ролика и происходящее в нем - большая разница по времени , бывало видел более 10 дней события показывали роликом датированым сегодняшним днем
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
а ще знущатися з неозброєних чоловіків.
і саме по зразку цих вояк "БУДЕ ПИСАТИСЬ ПРИКЛАД ВІЙНИ МАЙБУТНЬОГО