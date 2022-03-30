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Новини Війна
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Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але після завершення воєнних дій, - ЗМІ ФРН

фрн

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок повідомила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, однак після завершення воєнних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють німецькі ЗМІ.

"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (серед країн, які гарантують безпеку Україні. - Ред.) і дасть гарантії", - сказала Бербок у програмі Menschen bei Maischberger на телеканалі ARD.

Проте гарантії можуть бути надані лише після завершення бойових дій, наголосила міністр.

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Так, відповідаючи на питання щодо можливості надання гарантій, Бербок наголосила, що Україна бореться не тільки за власну свободу і за свободу своїх людей, але також за свободу Європи.

"Тому ми дали чітко зрозуміти, що у всіх сферах, де ми можемо надати підтримку, так щоб не створити загрозу перенесення цієї війни на інші європейські країни, надаємо підтримку на сто відсотків. Звичайно, ми робимо це, дивлячись на мирні переговори, дивлячись на майбутнє України. Ми на сто відсотків на їхньому боці. І коли необхідні гарантії, то Німеччина також буде брати участь і дасть гарантії", - сказала вона.

Однак міністр визнає, що переговори між Україною та Росією не на тому рівні, щоб можна було чекати прориву.

Вона також попередила, що коли Росія говорить про гарантії - то має на увазі зовсім інше, ніж коли про гарантії говорить українська сторона.

"Російський президент уявляє собі, що він може мати право вето щодо безпекових інтересів України. Але про це не може бути і мови. Україна є вільною країною і має такою залишитися в майбутньому", - заявила Бербок.

Автор: 

Німеччина (7317) гарантія (267) Анналена Бербок (453)


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Топ коментарі
+26
Постойте, это какая такая Германия? Та у которой танков меньше чем у ЛНР? Боюсь что это Украина им гарантии безопасности давать будет.
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30.03.2022 22:46
+24
Вы после первых трёх дней войны сами признали, что Бундесвер и рядом не валялся с украинской армией, поэтому немецкие гарантии безопасности - это фикция.
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30.03.2022 22:43
+22
)) цирк
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30.03.2022 22:41
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)) цирк
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30.03.2022 22:41 Відповісти
В школі було таке прислівя
Той і та -нечиста сила
Так нас вчителька навчила
А директор доказав
Всім нам прутня показав.
Так само і бідні німці. Їх так БОГОВИБРАНІ після 1945 зашугали, що німці тепер власної тіні бояться
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30.03.2022 22:49 Відповісти
"..готова надати Україні гарантії безпеки, але після завершення воєнних дій"
- і, вже вочевидь, що лише до наступних "воєннних дій"
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30.03.2022 22:58 Відповісти
=) евреи современности)))
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30.03.2022 22:41 Відповісти
какие гарантии могут дать конченные проститутки унтерменши?
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30.03.2022 22:42 Відповісти
Або ішак помре,або падішах копита відкине... Аля нямєччіна
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30.03.2022 22:42 Відповісти
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30.03.2022 22:42 Відповісти
Гарант, на якого можна покластись

А насправді - це просто піпець.
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30.03.2022 22:43 Відповісти
Вы после первых трёх дней войны сами признали, что Бундесвер и рядом не валялся с украинской армией, поэтому немецкие гарантии безопасности - это фикция.
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30.03.2022 22:43 Відповісти
Ну і рівно до початку нових військових дій
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30.03.2022 22:43 Відповісти
😂😂😂
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30.03.2022 22:45 Відповісти
Постойте, это какая такая Германия? Та у которой танков меньше чем у ЛНР? Боюсь что это Украина им гарантии безопасности давать будет.
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30.03.2022 22:46 Відповісти
Nemci teper silno voruzajetsia,namecajetsia polnoje zacyta ix neba PRO,samolioti F-35 i drugoje.Ecio jesli raska kogo to slusajet tak nemcev ot nix zavyset ekonomika raski.Vot nemci pervom dele dolzni zazymat rasku
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30.03.2022 22:59 Відповісти
У кацапів танків у 5 раз більше ніж у ЗСУ, і як це їм допомогло?
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31.03.2022 11:20 Відповісти
Шлюхи европейские
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30.03.2022 22:46 Відповісти
Краще не гарантії Британії ніж "гарантії" німців . Так хоч зрозуміліше .
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30.03.2022 22:46 Відповісти
Хто там ближче - передайте цим недоумкуватим швабам, що після завершення бойових дій ми самі їм можемо надати гарантії безпеки.
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30.03.2022 22:47 Відповісти
я за них не піду і своїх не пущу!
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30.03.2022 22:49 Відповісти
"будемо в змозі надати" і "надати" - це різні речі.
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30.03.2022 23:12 Відповісти
Германия гарант?

Даже Мозамбик или Зимбабве понадёжней сгарантируют.
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30.03.2022 22:47 Відповісти
зря вы на немцев. из баварии бегут массово. берлин **** молчит. гамбург и рейн вестфалия включились. русакам нет больше места в гермении.
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30.03.2022 22:49 Відповісти
і куди біжать ? ((
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30.03.2022 22:52 Відповісти
на московию.
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30.03.2022 22:54 Відповісти
Щось у новинах не чути про такий напрямок еміграції кацапні (( до гєройских грузінов та хлібосольних єврейцев повідомляли , а про кацапські болота нічого не було ((
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30.03.2022 23:02 Відповісти
я не о новостях а из германии имею информацию.
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30.03.2022 23:05 Відповісти
Так то люди їх гонять,а газпромівські шлюшки політики чекають на перемогу *****
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30.03.2022 22:54 Відповісти
Починається цирк, всі розуміють що рашисти знов нападуть, але ніхто не хоче воювати. Це нагадує мінськ 3.
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30.03.2022 22:50 Відповісти
👏👏👏👏👏. Нападу ь, якщо їм зараз не завдати військової поразки. Обов'язково нападу ь.
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30.03.2022 22:53 Відповісти
Поразку їм треба завдати полюбому, але це тільки відстрочить нову війну. Потрібен розвал росісі, але ЄС цього боїться до усрачки.
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30.03.2022 23:00 Відповісти
Я щиро Сподіваюся, що поразка і стане каталізатором розпаду.
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30.03.2022 23:23 Відповісти
бо з воюючою країною,
воюючою за себе і за всю європу
щось підписувати не прийнято.......
тіпа, ми почекаємо, коли дасте параші кіздюлей,
і тільки тоді дамо гарантії.
От коли ми переможемо, коли в ЗСУ буде зюрої скільки треба
тоді вашігарантії нам будуть нах..й не потрібні
ви, пядараси, навіть над львівським, франківським та волинським небом
не захотіли зробити безпольотну зону............................
щоб біженці могли не віїзжати з країни а сховатись на рідній землі
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30.03.2022 22:51 Відповісти
Як це розуміти? Тобто якщо на Україну вчергове нападе параша, Німеччина буде чекати закінчення військових дій? Це так, між іншим, маю підозру що і буде. А якщ серйозно, то можна просто поцікавитися, яка армія у цієї Німеччини. Скільки там танків, наприклад.
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30.03.2022 22:51 Відповісти
не вірно розумієш.
як що війне не закінчиться, то і гарантій не буде
навіть як що вона буде йти 20 років.
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30.03.2022 22:55 Відповісти
згідно звіту бундестаг у них там трохи бундесвер не в тонусі... 100 танків решта на зберіганні була,зара може вже витягли але то був пипець
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30.03.2022 23:09 Відповісти
От і я про це. Яку безпеку можуть гарантувати двом країнам 100 чи 200 танків?
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30.03.2022 23:21 Відповісти
Хитрозроблені фашики під стать своїм друзям по трубі.
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30.03.2022 22:52 Відповісти
Гарантії нам можуть дати ЛИШЕ ЗСУ. Передайте це зеленим мухам !
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30.03.2022 22:53 Відповісти
И на этом спасибо…
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30.03.2022 22:54 Відповісти
мы готовы дать гарантии безопасности Германии только после военных действий
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30.03.2022 22:56 Відповісти
С момента "После" и до момента "ДО".
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30.03.2022 22:58 Відповісти
ОДНАКОВО МИ ВСІ ПОМРЕМО, ЧИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ ДЕ РОДИЛИСЯ, ЧИ ДЕСЬ В ЯКІЙСЬ ПОЛЬЩІ НА ЧУЖИНІ.

Я НЕ РОЗУМІЮ ЧОМУ УКРАЇНЦІ ЯКІСЬ НАЦИСТИ ЧИ ФАШИСТИ, ОТ Я: ТРУТЕНЬ, СЦИКУН, АЛКОГОЛІК, ТРОШКИ НАРКОМАН, АЛЕ Я НІКОЛИ НЕ ОБІЖАВ ТВАРИНОК, ЛЮБЛЮ ДІТЕЙ, ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ, МЕНІ НЕМА РІЗНИЦІ ХТО НА ЯКІЙ МОВІ ГОВОРИТЬ, МЕНІ НАПРИКЛАД НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ В КОГО ЯКИЙ КОЛІР ШКІРИ... ТАК ЧОМУ ХТОСЬ КРІМ БОГА МЕНЕ ОПРИДІЛЯЄ МЕНЕ В ЯКІСЬ НАЦИСТИ ЧИ ЩЕ ТАМ В КОГОСЬ, Я СОБІ ЖИВУ І НЕ ОСОБО МІШАЮ ЖИТИ ІНШИМ.

НАРАЗІ МЕНІ *****, В МЕНЕ НЕМА ЗБРОЇ, АЛЕ Я ГОТОВИЙ ЙТИ НА ТАНКИ ГОЛІРУЧ.
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30.03.2022 22:59 Відповісти
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya?__cft__[0]=AZWLcxOysrQdlBvVLbtdpJPZyEwiGW88g7GAbDlNF-FGU8Rf2AeqEx5Kk0VLN6uqzOVoeYT1XhdFuhmx9Ov8G2TiYFkWVpE6Uq8ds1OMOjFmJe29wQQ2ZsQs7WP11lcl3n8&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Кодря
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych До перемовин та підготовки "мирного договору" з окупантом долучився видатний дипломат https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZWLcxOysrQdlBvVLbtdpJPZyEwiGW88g7GAbDlNF-FGU8Rf2AeqEx5Kk0VLN6uqzOVoeYT1XhdFuhmx9Ov8G2TiYFkWVpE6Uq8ds1OMOjFmJe29wQQ2ZsQs7WP11lcl3n8&__tn__=*NK-R #Чалий .

Він є автором "геніального" Будапештського меморандуму, згідно якого Україна віддавала свій третій у світі арсенал зброї в обмін на папірчик, яким підтерлися всі.

Скоріш за все він зробив висновки й писатиме мирний договір на наждачці.
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30.03.2022 23:23 Відповісти
Наміри благородні, але у Німеччини дуже обмежений військовий контингент після ІІ світової. Та й взагалі вся ця історія з якимось гарантіями дуже небезпечна. Швейцарія нейтральна, але їхніми гарантіями є вклади у банках зі всього світу. Припустимо, Німеччині дозволять мати свою повноцінну армію. З якого переляку німці будуть платити податки, щоб захищати себе та нас?
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30.03.2022 23:05 Відповісти
це ті в кого 20 літаків боєготові? щось аж якось страшно за такий "дах"...
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30.03.2022 23:07 Відповісти
Тоесть немцы могут гарантировать мир только когда нет войны?
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30.03.2022 23:07 Відповісти
фріци, є рашистськими васалами , котрі не допустять Україну ні в ЄС .,ані в НАТО.котрі блокували до останнього надання зброї Україні для захисту від рашистського кровопивці і окупанта .котрі з окупантом України до сьогоднішнього дня ведуть бізнес аж ніяк не можуть бути гарантами для України і її народу. фріци- "за руским кораблем".Німецькі гаранти набиваються по вказівці *****,лиш би УУкраїна повторно не звернулася до США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.
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30.03.2022 23:12 Відповісти
Хто б сумнівався - «Моя хата з краю, нічого не знаю»
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30.03.2022 23:12 Відповісти
да пошли вы..
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30.03.2022 23:13 Відповісти


Мілітарна складова НАТО є 70% США і 30% інших 30 країн членів організації.
Має бути зрозуміло що останнє слово за США. Жодна західна країна не даватиме ґарантій безпеке, якщо США утримаються.
Скорше всього США не згодяться бути ґарантом країни, уряд якої не зважаючи на успішні дії власних збройних сил, світову підтримку як збройну так і фінансову, фактично оголошує свою готовність до капітуляції.
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30.03.2022 23:13 Відповісти
Доречі слід дадати що пропозиції про якісь альтернативи НАТО для України, потрібно сприймати і розглядати лиш як чергову незграбну гебіську операцію.
На сьогодні НАТО попри всі недоліки, викликані за останні 30 років стабільности у Європі, немає жодних альтернатив чи необхідности формування інших безпекових союзів. Тож винаходити колесо коли воно вже є, ніхто не буде.
Також зверніть увагу на те що чим у більш гіршу ситуацію мокшандія скочується, тим безглуздіші і примітивніші пропозиції по припиненню війни лунають з ОПУ і наближених до неї осіб.
Невже це випадковість?
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30.03.2022 23:49 Відповісти
Включив Єдині Новини....
Пропагандон Голованов бере інтерв'ю у Арахамії
Це якийсь треш...
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30.03.2022 23:13 Відповісти
Да на Гиляку скоро АРАХАМИЮ повесят , придурка !!!
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30.03.2022 23:38 Відповісти
Нам вже давали гарантії, а потім виявилось що то зовсім не гарантії, а просто папірець - обісрати і викинути.
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30.03.2022 23:58 Відповісти
Тиц...піздиц... Нам ваші гарантії до одного місця!
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31.03.2022 00:00 Відповісти
АНекдот!
- Привет, ну как тебе на новой работе пожарным?
- Та ты шо, просто класс! Вот только когда пожар, то хоть увольняйся...
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31.03.2022 00:21 Відповісти
Це такі гарантії: у разі війни Німеччина пришле 500 касок.

Якби вони підписались, що в разі війни - вони вводять свої війська в Україну і воюють за Україну фізично, то це були б гарантії.
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31.03.2022 00:43 Відповісти
Дивіться, щоб вам гарантії не знадобились, підсвинки путінські
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31.03.2022 02:24 Відповісти
 
 