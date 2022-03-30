Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але після завершення воєнних дій, - ЗМІ ФРН
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок повідомила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, однак після завершення воєнних дій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють німецькі ЗМІ.
"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (серед країн, які гарантують безпеку Україні. - Ред.) і дасть гарантії", - сказала Бербок у програмі Menschen bei Maischberger на телеканалі ARD.
Проте гарантії можуть бути надані лише після завершення бойових дій, наголосила міністр.
Так, відповідаючи на питання щодо можливості надання гарантій, Бербок наголосила, що Україна бореться не тільки за власну свободу і за свободу своїх людей, але також за свободу Європи.
"Тому ми дали чітко зрозуміти, що у всіх сферах, де ми можемо надати підтримку, так щоб не створити загрозу перенесення цієї війни на інші європейські країни, надаємо підтримку на сто відсотків. Звичайно, ми робимо це, дивлячись на мирні переговори, дивлячись на майбутнє України. Ми на сто відсотків на їхньому боці. І коли необхідні гарантії, то Німеччина також буде брати участь і дасть гарантії", - сказала вона.
Однак міністр визнає, що переговори між Україною та Росією не на тому рівні, щоб можна було чекати прориву.
Вона також попередила, що коли Росія говорить про гарантії - то має на увазі зовсім інше, ніж коли про гарантії говорить українська сторона.
"Російський президент уявляє собі, що він може мати право вето щодо безпекових інтересів України. Але про це не може бути і мови. Україна є вільною країною і має такою залишитися в майбутньому", - заявила Бербок.
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Той і та -нечиста сила
Так нас вчителька навчила
А директор доказав
Всім нам прутня показав.
Так само і бідні німці. Їх так БОГОВИБРАНІ після 1945 зашугали, що німці тепер власної тіні бояться
- і, вже вочевидь, що лише до наступних "воєннних дій"
А насправді - це просто піпець.
Даже Мозамбик или Зимбабве понадёжней сгарантируют.
воюючою за себе і за всю європу
щось підписувати не прийнято.......
тіпа, ми почекаємо, коли дасте параші кіздюлей,
і тільки тоді дамо гарантії.
От коли ми переможемо, коли в ЗСУ буде зюрої скільки треба
тоді вашігарантії нам будуть нах..й не потрібні
ви, пядараси, навіть над львівським, франківським та волинським небом
не захотіли зробити безпольотну зону............................
щоб біженці могли не віїзжати з країни а сховатись на рідній землі
як що війне не закінчиться, то і гарантій не буде
навіть як що вона буде йти 20 років.
Я НЕ РОЗУМІЮ ЧОМУ УКРАЇНЦІ ЯКІСЬ НАЦИСТИ ЧИ ФАШИСТИ, ОТ Я: ТРУТЕНЬ, СЦИКУН, АЛКОГОЛІК, ТРОШКИ НАРКОМАН, АЛЕ Я НІКОЛИ НЕ ОБІЖАВ ТВАРИНОК, ЛЮБЛЮ ДІТЕЙ, ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ, МЕНІ НЕМА РІЗНИЦІ ХТО НА ЯКІЙ МОВІ ГОВОРИТЬ, МЕНІ НАПРИКЛАД НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ В КОГО ЯКИЙ КОЛІР ШКІРИ... ТАК ЧОМУ ХТОСЬ КРІМ БОГА МЕНЕ ОПРИДІЛЯЄ МЕНЕ В ЯКІСЬ НАЦИСТИ ЧИ ЩЕ ТАМ В КОГОСЬ, Я СОБІ ЖИВУ І НЕ ОСОБО МІШАЮ ЖИТИ ІНШИМ.
НАРАЗІ МЕНІ *****, В МЕНЕ НЕМА ЗБРОЇ, АЛЕ Я ГОТОВИЙ ЙТИ НА ТАНКИ ГОЛІРУЧ.
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych До перемовин та підготовки "мирного договору" з окупантом долучився видатний дипломат https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZWLcxOysrQdlBvVLbtdpJPZyEwiGW88g7GAbDlNF-FGU8Rf2AeqEx5Kk0VLN6uqzOVoeYT1XhdFuhmx9Ov8G2TiYFkWVpE6Uq8ds1OMOjFmJe29wQQ2ZsQs7WP11lcl3n8&__tn__=*NK-R #Чалий .
Він є автором "геніального" Будапештського меморандуму, згідно якого Україна віддавала свій третій у світі арсенал зброї в обмін на папірчик, яким підтерлися всі.
Скоріш за все він зробив висновки й писатиме мирний договір на наждачці.
Мілітарна складова НАТО є 70% США і 30% інших 30 країн членів організації.
Має бути зрозуміло що останнє слово за США. Жодна західна країна не даватиме ґарантій безпеке, якщо США утримаються.
Скорше всього США не згодяться бути ґарантом країни, уряд якої не зважаючи на успішні дії власних збройних сил, світову підтримку як збройну так і фінансову, фактично оголошує свою готовність до капітуляції.
На сьогодні НАТО попри всі недоліки, викликані за останні 30 років стабільности у Європі, немає жодних альтернатив чи необхідности формування інших безпекових союзів. Тож винаходити колесо коли воно вже є, ніхто не буде.
Також зверніть увагу на те що чим у більш гіршу ситуацію мокшандія скочується, тим безглуздіші і примітивніші пропозиції по припиненню війни лунають з ОПУ і наближених до неї осіб.
Невже це випадковість?
Пропагандон Голованов бере інтерв'ю у Арахамії
Це якийсь треш...
- Привет, ну как тебе на новой работе пожарным?
- Та ты шо, просто класс! Вот только когда пожар, то хоть увольняйся...
Якби вони підписались, що в разі війни - вони вводять свої війська в Україну і воюють за Україну фізично, то це були б гарантії.