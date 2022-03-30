Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але після завершення воєнних дій, - ЗМІ ФРН

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок повідомила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, однак після завершення воєнних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють німецькі ЗМІ.

"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (серед країн, які гарантують безпеку Україні. - Ред.) і дасть гарантії", - сказала Бербок у програмі Menschen bei Maischberger на телеканалі ARD.

Проте гарантії можуть бути надані лише після завершення бойових дій, наголосила міністр.

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Так, відповідаючи на питання щодо можливості надання гарантій, Бербок наголосила, що Україна бореться не тільки за власну свободу і за свободу своїх людей, але також за свободу Європи.

"Тому ми дали чітко зрозуміти, що у всіх сферах, де ми можемо надати підтримку, так щоб не створити загрозу перенесення цієї війни на інші європейські країни, надаємо підтримку на сто відсотків. Звичайно, ми робимо це, дивлячись на мирні переговори, дивлячись на майбутнє України. Ми на сто відсотків на їхньому боці. І коли необхідні гарантії, то Німеччина також буде брати участь і дасть гарантії", - сказала вона.

Однак міністр визнає, що переговори між Україною та Росією не на тому рівні, щоб можна було чекати прориву.

Вона також попередила, що коли Росія говорить про гарантії - то має на увазі зовсім інше, ніж коли про гарантії говорить українська сторона.

"Російський президент уявляє собі, що він може мати право вето щодо безпекових інтересів України. Але про це не може бути і мови. Україна є вільною країною і має такою залишитися в майбутньому", - заявила Бербок.