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За добу "Азовці" позбулися від трьох ворожих танків та ліквідували 64 російських військових, серед яких ГРУвці
Бійці полку "Азов" продовжують захищати Марійполь та знищувати ворога.
Про чергові ліквідовані одиниці техніки та особового складу армії РФ "Азовці" повідомляютьу своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ
"Бійці полку Азов сьогодні знищили 3 танки, та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+35 Michael Berngardt #512767
показати весь коментар30.03.2022 22:50
+29 drowsy_cat
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+24 Qq Qqq #455433
показати весь коментар30.03.2022 22:52
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ахмат - МАГІЛА!
Марченко - крим. справа, на фронті
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Порошенко - все взагалі. справа, на багатьох фронтах.
Генерал-майор МВС Микола Климчук, який звільняв Маріуполь рік тому, досі перебуває в комі після того, як у грудні 2014 року отримав черепно-мозкову травму. Його планують перевезти на лікування до Німеччини.
Климчук, як керівник об'єднаного угруповання в секторі "М", з 28 травня по 9 липня 2014 року планував і здійснив зачистку центральної частини Маріуполя від бойовиків ДНР.
Під час операції було затримано або вбито кілька десятків сепаратистів, а також захоплено значну кількість озброєння і техніки.
У грудні 2014 року Климчук потрапив до лікарні з важкою травмою голови. Генерал нібито впав з 4,5-метрової висоти під час посадки в літак у Маріуполі.
А цитаты.... Достаточно вашего паноптикума, тех на кого ты подписан, и тех кто на тебя.
Це мабуть Кулеба чи Залужний?
Не стану витрачати час на пояснення, що не варто створювати собі хибних кумирів, особливо серед прогнилого політикуму, але заощаджу свій час. Привіти дядьці Стецю.
"Бойкі, мертвячу, новинські не відають ніяких утисків і живуть солодко, судді масово садять добробатів та навіть військових", да, так и есть. Правда Медведчук "внезапно" исчез, из под ареста, но то такое. Венедиктова не возбудилась, и ладно. За посаженых "добробатів та навіть військових", тоже слышал. С Марченко обвинения сняты? Перед Рифмастером извинились? Семенченко выпустили? Ой, извините, кажись их всех 100% прокурворша Зе, закрыла. Кстати, а можно ваш список, тех тышш патриотов в тюрьмах, о которых вещал Зе на стадионе? Только без Торнадовцев плиз, они не оправданы и по сей день.
"їх затьмарили галапуючий ріст цін, нищення банківської системи та уселякі 'бонуси" для бізнесу" -
за бонусы спорить не буду, как я уже говорил, все назначения были коалиционные, но претензии у вас только к одному человеку, да? По поводу цен и банков. Вы специально не учитываете потерю производств и ткрриторий в ОРДЛо и Крыму? За банк Приват всем все понятно. Каломойшины действия под прикрытием Зе, красноречивей всех мои уверений
"вже би мали і мінськ-3, 4, 5" - странно, тоесть откат на 23.02.2022 в переговорах, по сути к минским, которое сейчас продвигается Зевластью, это победа или поражение? Шойто я запутался
молодці хлопці ,гарно мочите орків 🙁✊