УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10179 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
16 478 64

За добу "Азовці" позбулися від трьох ворожих танків та ліквідували 64 російських військових, серед яких ГРУвці

азов,техніка,знищена

Бійці полку "Азов" продовжують захищати Марійполь та знищувати ворога.

Про чергові ліквідовані одиниці техніки та особового складу армії РФ "Азовці" повідомляютьу своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"Бійці полку Азов сьогодні знищили 3 танки, та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Бійці Азову за 29 березня знищили 3 танки та 1 БМП в Маріуполі

армія рф (17176) Маріуполь (3220) техніка (1819) Азов (774)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Надо бы помочь ребятам!
показати весь коментар
30.03.2022 22:50
+29
"Азов" - сталеві люди. Ну, є ж в США Томагавки, які скоро списувати?! Байден, не жлобися на добре діло!
показати весь коментар
30.03.2022 22:52
+24
Тримайтеся хлопці...
показати весь коментар
30.03.2022 22:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо бы помочь ребятам!
показати весь коментар
30.03.2022 22:50 Відповісти
Но все равно грустно.ДАП 2.0
показати весь коментар
30.03.2022 22:51 Відповісти
В ДАПі цивільних не було, тут просто ж...па.
показати весь коментар
30.03.2022 22:53 Відповісти
Есть ещё надежда .Да и арестович говорил недавно на своих эфирах с фейгиным ,что генштаб всё же продумывает какую то операцию в том направлении .Знаю ,что он ******** по большей части но всё же хочется верить в лучшее
показати весь коментар
30.03.2022 23:30 Відповісти
Тримайтеся хлопці...
показати весь коментар
30.03.2022 22:52 Відповісти
"Азов" - сталеві люди. Ну, є ж в США Томагавки, які скоро списувати?! Байден, не жлобися на добре діло!
показати весь коментар
30.03.2022 22:52 Відповісти
HIMARS M142 теж підійшла б ідеально.
показати весь коментар
30.03.2022 23:13 Відповісти
Та хоч M110, необхідно наступальне озброєння.
показати весь коментар
30.03.2022 23:16 Відповісти
LOL. Не для того лівацька гнида зі своїми західноєвропейськими такими самими корєшками зливав Україну своєму кацапському корєшку путіну, щоби потім давати Україні ж будь-яке потужне озброєння.
показати весь коментар
30.03.2022 23:55 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!Они скаждым днём становятся все мощнее и опаснее для рашистов ..»призрак»есть не только в небе ,но и на земле и в Мариуполе он называется «Азов»..
показати весь коментар
30.03.2022 22:53 Відповісти
Ось тобі відповідь захисника Маріуполя.
показати весь коментар
30.03.2022 22:53 Відповісти
Уйобок зелений.
показати весь коментар
30.03.2022 22:56 Відповісти
дозвіл і наказ, то різні речі.
показати весь коментар
31.03.2022 10:26 Відповісти
АЗОВ = СИЛА!
ахмат - МАГІЛА!
показати весь коментар
30.03.2022 22:54 Відповісти
Ахмат - чай такой, да?
показати весь коментар
30.03.2022 23:02 Відповісти
не знаю, шоце, але кадирівці на нього дро***ь (моляться)
показати весь коментар
30.03.2022 23:11 Відповісти
Это папа дон-дона. Кто-то его взорвал
показати весь коментар
30.03.2022 23:16 Відповісти
ну так дійсно "магіла"...
показати весь коментар
30.03.2022 23:24 Відповісти
Давай Азов! Ви наша гордість! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
30.03.2022 22:54 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
30.03.2022 22:54 Відповісти
А шо там з тим генералом який захищав Маріуполь в 14 році? Його зелень і досі тримає за ґратами?
показати весь коментар
30.03.2022 22:54 Відповісти
Штрафбат Зеленського:
Марченко - крим. справа, на фронті
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Порошенко - все взагалі. справа, на багатьох фронтах.
показати весь коментар
30.03.2022 22:57 Відповісти
Там не все однозначно в Миколаєві... Після війни розберемся хто герої
показати весь коментар
30.03.2022 23:00 Відповісти
що неоднозначно,те що кацапів відтіснили до Херсона,чи то що до його приїзду відкотились аж до Миколаєва?
показати весь коментар
30.03.2022 23:12 Відповісти
Зато, всё однозначно с АрхиГнидами из ОПы.
показати весь коментар
31.03.2022 01:35 Відповісти
Потім, курво, скаже, що вони на фронт втікли і були у розшуку! Може і не скаже, бо буде вжмурене...
показати весь коментар
30.03.2022 23:00 Відповісти
ДБР - ховається від війни , але ненадовго 😡
показати весь коментар
31.03.2022 00:02 Відповісти
Сообщение от июня 2015 г. Что с ним сейчас не нашёл.



Генерал-майор МВС Микола Климчук, який звільняв Маріуполь рік тому, досі перебуває в комі після того, як у грудні 2014 року отримав черепно-мозкову травму. Його планують перевезти на лікування до Німеччини.

Климчук, як керівник об'єднаного угруповання в секторі "М", з 28 травня по 9 липня 2014 року планував і здійснив зачистку центральної частини Маріуполя від бойовиків ДНР.
Під час операції було затримано або вбито кілька десятків сепаратистів, а також захоплено значну кількість озброєння і техніки.

У грудні 2014 року Климчук потрапив до лікарні з важкою травмою голови. Генерал нібито впав з 4,5-метрової висоти під час посадки в літак у Маріуполі.
показати весь коментар
30.03.2022 23:28 Відповісти
Дуже хочеться , щоби цей мужній Герой вижив 🙁
показати весь коментар
30.03.2022 23:57 Відповісти
Просто герої, роблять неможливе. Вони вже давно вписали своє ім'я в славетний пантеон героїв-захисників України.
показати весь коментар
30.03.2022 22:54 Відповісти
Хлопцям з Азову велика пошана, але тут не тільки Азов, а ще ЗСУ, НП та ДПСУ
показати весь коментар
30.03.2022 22:55 Відповісти
Ще й ССО теж гарні!
показати весь коментар
30.03.2022 23:16 Відповісти
Арахамія і Зе капітулянт наш позор!
показати весь коментар
30.03.2022 22:55 Відповісти
Им бы боеприпасов подкинуть.
показати весь коментар
30.03.2022 22:56 Відповісти
Хай збережуть Вас всі всемогутні сили! З Вами вся Україна та сила її пращурів! "Рука Сірка" знайшлась у вашій нездоланній силі! Нищіть кацапів нещадно!
показати весь коментар
30.03.2022 22:59 Відповісти
Дай Боже сили і мудрості захисникам Маріуполя від кацапської навали і сєпарів
показати весь коментар
30.03.2022 22:59 Відповісти
Чому люди, які так чудово розбирались в трагедіях в Іловайську та Дебальцево, зараз мовчать про Маріуполь? Де всі ці експерти? Чому вони не коментують слова зеленського, що той запропонував Азову вийти з Маріуполя? Де гарантія, що наступного разу він не запропонує вийти з Києва?
показати весь коментар
30.03.2022 23:02 Відповісти
Може тому, що ті трагедії вже історія, а ця ще триває.
показати весь коментар
30.03.2022 23:28 Відповісти
А может потому, шо хтото "наживаецца на вайне, и ана иму выгадна"?
показати весь коментар
31.03.2022 01:37 Відповісти
по суті питання є щось, чи тільки однакові фрази на усіх темах?
показати весь коментар
31.03.2022 08:00 Відповісти
Есть. Ты гнид отмазываешь по велению сердца, или за деньги?
показати весь коментар
31.03.2022 13:29 Відповісти
Давай тоді більш розлого, з прізвищами та моїми цитатами. Бо я так розумію, що для тебе не кацапи вороги, а лишень кульгавенька українська влада. Вірно я розумію?
показати весь коментар
31.03.2022 15:50 Відповісти
Хреново ты понимаешь. Для меня, украинские коллаборанты и кацапы - суть одно и тоже.
А цитаты.... Достаточно вашего паноптикума, тех на кого ты подписан, и тех кто на тебя.
показати весь коментар
31.03.2022 15:56 Відповісти
Зрозуміло. Значить просто корисний ідіот. Так і запишем. До речі, не знав, що читати відвертого бота та олігофрена енженегра це вершина патріотизму та адекватності. Щасти.
показати весь коментар
31.03.2022 17:26 Відповісти
Угу. Вспоминай почаще. Особенно когда ваши творят х-ню, а вы отвечаете мантрами - "це зараз не на часі".
показати весь коментар
31.03.2022 17:30 Відповісти
І хто ж такі "ваші"?
Це мабуть Кулеба чи Залужний?
Не стану витрачати час на пояснення, що не варто створювати собі хибних кумирів, особливо серед прогнилого політикуму, але заощаджу свій час. Привіти дядьці Стецю.
показати весь коментар
31.03.2022 18:17 Відповісти
У меня кумиров нет. Только убеждения. Одно из них, команда Зе - говно. Выборы Зе - президентом - ошибка. Ермак и его кодло - предатели. Точка.
показати весь коментар
31.03.2022 18:21 Відповісти
Так, гімно. Так, можливо і зрадники. Але тримаємось вже другий місяць.
показати весь коментар
31.03.2022 19:07 Відповісти
Так да. Держимся. Но я вижу тут заслугу ЗСУ, против финансирования которой, эти утырки выступали. И я вижу, разворот от НАТО, в сторону нах он нужен - из всех провластных источников. Заодно я увидел, как главнокомандующий снял с себя ответственность за Марик. За изменения статуса оккупированных территорий на спорные, топит клан Зеленского. Вы таки действительно не замечаете фактов? А они есть у меня. Например, арестованные броники по делу Марченко-Порошенко - пошли в войска. Вопрос - если они были "бракованные", какой поц это сделал? Если нет, кто понёс ответственность, за остановку предприятия и их поставку в войска? Кто понёс ответственность за деанон наших поставщиков зап. частей к военной технике с кацапстана? Да, я именно о "свинарчуковских" клистронах и прочем? Эти люди так и остались на своих должностях?
показати весь коментар
31.03.2022 19:26 Відповісти
Якщо вже так, то починати, на мій хлопський розум, ще з 2014. Ні справжніх реформ, ні люстрацій, ні військового стану, ні закритого кордону з ордою, ні візового режиму, торгіля з ворогом. Бойкі, мертвячу, новинські не відають ніяких утисків і живуть солодко, судді масово садять добробатів та навіть військових.....звісно були і позитивні моменти(приведення до тями армії), але їх затьмарили галапуючий ріст цін, нищення банківської системи та уселякі 'бонуси" для бізнесу...і ще багато багато чого. Тому не самий вдалий вибір народу на весні 2019 виглядає цілком логічним. І ще додам, звісно суб'єктивно, вважаю, що залишся він президентом то вже би мали і мінськ-3, 4, 5....
показати весь коментар
31.03.2022 19:54 Відповісти
В ******* Пороха, много и вины избирателя. Напомнить о поддержке Бывших рыгов, и сколько за них проголосовало? Дальше, не существовало никакой "пкртии Порошенко", был блок БПП куда входили разные полит силы. Дальше, у БПП никогда не было "монобольшинства", т.е. все решения были компромисом разных полит. сил.
"Бойкі, мертвячу, новинські не відають ніяких утисків і живуть солодко, судді масово садять добробатів та навіть військових", да, так и есть. Правда Медведчук "внезапно" исчез, из под ареста, но то такое. Венедиктова не возбудилась, и ладно. За посаженых "добробатів та навіть військових", тоже слышал. С Марченко обвинения сняты? Перед Рифмастером извинились? Семенченко выпустили? Ой, извините, кажись их всех 100% прокурворша Зе, закрыла. Кстати, а можно ваш список, тех тышш патриотов в тюрьмах, о которых вещал Зе на стадионе? Только без Торнадовцев плиз, они не оправданы и по сей день.
"їх затьмарили галапуючий ріст цін, нищення банківської системи та уселякі 'бонуси" для бізнесу" -
за бонусы спорить не буду, как я уже говорил, все назначения были коалиционные, но претензии у вас только к одному человеку, да? По поводу цен и банков. Вы специально не учитываете потерю производств и ткрриторий в ОРДЛо и Крыму? За банк Приват всем все понятно. Каломойшины действия под прикрытием Зе, красноречивей всех мои уверений
"вже би мали і мінськ-3, 4, 5" - странно, тоесть откат на 23.02.2022 в переговорах, по сути к минским, которое сейчас продвигается Зевластью, это победа или поражение? Шойто я запутался
показати весь коментар
31.03.2022 20:45 Відповісти
Настоящие киборги.
показати весь коментар
30.03.2022 23:03 Відповісти
Захисники Маріуполя просто неймовірні. Місяць знаходись у оточенні, без припасів, без світла і води, під постійними бомбардуваннями рашистів і при цьому ще й суперово навалювати окупантам. Це неймовірний подвиг!
показати весь коментар
30.03.2022 23:10 Відповісти
Мужики, пацани, ви вже зробили те, що ввійде в історію, про що складатимуть легенди і зніматимуть фільми, чий бойовий досвід вивчатимуть в усіх військових інститутах... Тепер залишилося найважче: виживіть. Ви це зможете. Ми віримо ВАМ. Слава героям!
показати весь коментар
30.03.2022 23:17 Відповісти
Легендарные войны! 300 Спартанцев наших дней!
показати весь коментар
30.03.2022 23:26 Відповісти
Сидять гандони на диванах в розтягнутих треніках і розказують як треба воювати.
показати весь коментар
30.03.2022 23:29 Відповісти
Что они едят?
показати весь коментар
30.03.2022 23:29 Відповісти
Те, що виробляють кацапські раби. Це ж еліта. У них їх не по два, як у всіх, а цілі ферми.
показати весь коментар
30.03.2022 23:40 Відповісти
ГРУвці - це супер 👍🏼💪
молодці хлопці ,гарно мочите орків 🙁✊
показати весь коментар
30.03.2022 23:53 Відповісти
 
 