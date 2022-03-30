За добу "Азовці" позбулися від трьох ворожих танків та ліквідували 64 російських військових, серед яких ГРУвці

Бійці полку "Азов" продовжують захищати Марійполь та знищувати ворога.

Про чергові ліквідовані одиниці техніки та особового складу армії РФ "Азовці" повідомляютьу своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"Бійці полку Азов сьогодні знищили 3 танки, та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ", - йдеться у повідомленні.

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