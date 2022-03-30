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Новини Війна
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Ірпінь вистояв проти другої армії світу, у нас сильна армія та тероборона, - мер Маркушин

ірпінь

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про звільнення міста від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ірпінь - маленьке місто, але воно не дозволило другій за величиною армії у світі просунутися вперед. У нас був дух, сильна армія та територіальна оборона, і нам було нікуди відступати", - зазначив він.

За словами Маркушина, Росія ніколи не мала повного контролю над Ірпінем.

"Росіяни напали на Ірпінь і хотіли заволодіти місто, але їм це не вдалося. Вони захопили 30% міста. Кілька днів тому ми їх вибили. Тут ще небезпечно, бо поруч Буча, Ворзель і Гостомель. Вони під російськими військами, які досі стріляють", - зазначив очільник міста.

Читайте: Тростянець до та після приходу "русского мира": Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ірпінь (358) Маркушин Олександр (48)


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Після того як програли війну Україні, кацапи будуть втішати що вони таки третя армія світу
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30.03.2022 23:07 Відповісти
Я думаю що якщо забрати ядерну зброю, то вони навіть в 50 не увійдуть.
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30.03.2022 23:14 Відповісти
Маю на увазі після того, як ми їх тут перемелемо.
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30.03.2022 23:15 Відповісти
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30.03.2022 23:15 Відповісти
Кацапы через неделю "а мы и не планировали Донбасс освобождать. У нас перегруппировка на Лондон, все задачи выполнены".
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30.03.2022 23:16 Відповісти
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30.03.2022 23:21 Відповісти
Треба зразу уточняти, з якого кінця москальська армія друга
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30.03.2022 23:36 Відповісти
https://graty.me/monologue/vinovato-odno-bestolkovoe-slovo-vojna-monolog-otcza-kotoryj-poteryal-dvuhletnego-syna-posle-obstrelov-poselka-pod-kievom/
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30.03.2022 23:37 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНЦЯМ!!! https://www.youtube.com/watch?v=gjhggiE8UVY https://www.youtube.com/watch?v=gjhggiE8UVY

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31.03.2022 00:17 Відповісти
 
 