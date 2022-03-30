Ірпінь вистояв проти другої армії світу, у нас сильна армія та тероборона, - мер Маркушин
Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про звільнення міста від російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ірпінь - маленьке місто, але воно не дозволило другій за величиною армії у світі просунутися вперед. У нас був дух, сильна армія та територіальна оборона, і нам було нікуди відступати", - зазначив він.
За словами Маркушина, Росія ніколи не мала повного контролю над Ірпінем.
"Росіяни напали на Ірпінь і хотіли заволодіти місто, але їм це не вдалося. Вони захопили 30% міста. Кілька днів тому ми їх вибили. Тут ще небезпечно, бо поруч Буча, Ворзель і Гостомель. Вони під російськими військами, які досі стріляють", - зазначив очільник міста.
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