Ірпінь вистояв проти другої армії світу, у нас сильна армія та тероборона, - мер Маркушин

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про звільнення міста від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ірпінь - маленьке місто, але воно не дозволило другій за величиною армії у світі просунутися вперед. У нас був дух, сильна армія та територіальна оборона, і нам було нікуди відступати", - зазначив він.

За словами Маркушина, Росія ніколи не мала повного контролю над Ірпінем.

"Росіяни напали на Ірпінь і хотіли заволодіти місто, але їм це не вдалося. Вони захопили 30% міста. Кілька днів тому ми їх вибили. Тут ще небезпечно, бо поруч Буча, Ворзель і Гостомель. Вони під російськими військами, які досі стріляють", - зазначив очільник міста.

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