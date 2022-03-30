Моніторинг забруднення в зоні ЧАЕС не працює, за останніми показниками норма була перевищена в 7 разів, – ДАЗВ

Система моніторингу рівня радіаційного забруднення в зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції не працює.

Про це повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Очільник ДАЗВ пояснив, що до відключення система моніторингу транслювала інформацію про радіаційний стан онлайн.

"Станом на 25 число – це останній день, коли вона діяла – було виявлено перевищення більше ніж у сім разів. На даний час вона не працює і нам невідомо, що відбувається на території зони відчуження в плані забруднення", – заявив Крамаренко.

Також читайте: Російські військові підняли радіоактивний пил у Рудому лісі. Це смертельно небезпечно, - Reuters