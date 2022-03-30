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Моніторинг забруднення в зоні ЧАЕС не працює, за останніми показниками норма була перевищена в 7 разів, – ДАЗВ

чаес,зона

Система моніторингу рівня радіаційного забруднення в зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції не працює.

Про це повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Очільник ДАЗВ пояснив, що до відключення система моніторингу транслювала інформацію про радіаційний стан онлайн.

"Станом на 25 число – це останній день, коли вона діяла – було виявлено перевищення більше ніж у сім разів. На даний час вона не працює і нам невідомо, що відбувається на території зони відчуження в плані забруднення", – заявив Крамаренко.

Також читайте: Російські військові підняли радіоактивний пил у Рудому лісі. Це смертельно небезпечно, - Reuters

Автор: 

радіація (186) ЧАЕС (537) Чорнобиль (393)


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Топ коментарі
+8
Уже лежат в онкологии эти копатели с 4 стадией лейкоза. Следующая стадия - кладбище.
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30.03.2022 23:12
+5
заряжают скрепы...
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30.03.2022 23:14
+4
руские в хорошем месте окопались. Уровень планирования на высоте, как всегда.
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30.03.2022 23:10
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руские в хорошем месте окопались. Уровень планирования на высоте, как всегда.
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30.03.2022 23:10 Відповісти
Уже лежат в онкологии эти копатели с 4 стадией лейкоза. Следующая стадия - кладбище.
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30.03.2022 23:12 Відповісти
И ГОРЯЧИЙ привет от рашистских придурков усатому таракану

Теперь Европа помогать не будет - сам себе идиот
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31.03.2022 00:45 Відповісти
Сталкери мля, мисливці на аномалії ))
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30.03.2022 23:12 Відповісти
Бурятам радиация пофиг - лишь бы джавелинов рядом не было)
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30.03.2022 23:17 Відповісти
заряжают скрепы...
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30.03.2022 23:14 Відповісти
Работала на белоруZZии, там уже норма была превышена, хотя и не критично. Думаю, шо оно в горле першит, а там вон шо
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30.03.2022 23:15 Відповісти
Скоро нам не потрібні будуть квадрокопетри, щоб дивитися на цих сяючих хлопів
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30.03.2022 23:18 Відповісти
Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека.

https://charter97.org/ru/news/2022/3/30/461460/

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30.03.2022 23:33 Відповісти
ну тут в общем несколько вариантов. или обычные д*билы, насмотрелись видосиков "туристы", "там безопасно" и т.п. или Хйло и ко решили немного проверить\подготовить медицину на случай ядерного удара. хотя чего там проверять - непонятно полгода плюс или нет разницы сильно не сыграет.
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30.03.2022 23:49 Відповісти
Кароч . яйца - чистый изумруд. Цезий , йод 131 и ещё куча "полезных" микроэлементов. Орочьим жёнам понравится.
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31.03.2022 00:48 Відповісти
ці дурні там горілку жерли замість того, щоб настоянку йоду випити. Але так їм i треба, помиратимуть довго і болісно.
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31.03.2022 01:11 Відповісти
 
 