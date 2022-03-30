Росія обіцяє припинити вогонь для евакуації з Маріуполя 31 березня, Україна чекає на відповідь від Червоного Хреста, - Верещук
Українська сторона поки що не має підтвердження інформації про те, що російські війська готові оголосити "режим тиші" для евакуації мирних жителів та іноземних громадян із Маріуполя до Запоріжжя 31 березня з 10:00.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук заявила в коментарі УП.
Міноборони РФ заявило, що з 10:00 четверга 31 березня оголошує "режим тиші" для евакуації з Маріуполя – і закликало українську сторону зробити те саме.
Москва вимагає від Києва гарантувати безумовне дотримання "режиму тиші" у встановлений час, до 06:00 31 березня письмово повідомити про це російській стороні, а також представникам Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, забезпечити безпечний рух колон автобусів за погодженим маршрутом.
Ірина Верещук повідомила, що Україна надіслала офіційний лист на Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) – і чекає на відповідь.
Водночас, вона наголосила: "Наші автобуси вже готові – як тільки буде режим припинення вогню, ми відразу поїдемо за людьми".
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В осаді небуде ніеого,крім кауапських нелюдів
вони втратили свою репутацію давно, на руїнах Алеппо, займаючись показухою за путінські гроші
Рекомендую ОЧЕНЬ фильм боснийского режиссера 2001
«НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» ( не путать с кацапским сериалом)
уже тогда очень хорошо показаны работнички ОБСЕ И КРАСНОГО КРЕСТА
Cмотреть всем:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZplXHz8Z4
Господи,дай нашему правительству хоть немного ума! НЕЛЬЗЯ ТУДА ЛЕЗТЬ!!!
Хоть бы руководство ВСУ как-то на этих дураков в правительстве повлияло.....аж выть хочется....