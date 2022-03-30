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Новини
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Росія обіцяє припинити вогонь для евакуації з Маріуполя 31 березня, Україна чекає на відповідь від Червоного Хреста, - Верещук

верещук

Українська сторона поки що не має підтвердження інформації про те, що російські війська готові оголосити "режим тиші" для евакуації мирних жителів та іноземних громадян із Маріуполя до Запоріжжя 31 березня з 10:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук заявила в коментарі УП.

Міноборони РФ заявило, що з 10:00 четверга 31 березня оголошує "режим тиші" для евакуації з Маріуполя – і закликало українську сторону зробити те саме.

Москва вимагає від Києва гарантувати безумовне дотримання "режиму тиші" у встановлений час, до 06:00 31 березня письмово повідомити про це російській стороні, а також представникам Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, забезпечити безпечний рух колон автобусів за погодженим маршрутом.

Ірина Верещук повідомила, що Україна надіслала офіційний лист на Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) – і чекає на відповідь.

Водночас, вона наголосила: "Наші автобуси вже готові – як тільки буде режим припинення вогню, ми відразу поїдемо за людьми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей, - ОП

Автор: 

Маріуполь (3220) евакуація (2304) Верещук (683)


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Топ коментарі
+21
Буде якась херня...
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30.03.2022 23:22
+12
Брешуть, падлюки, як завжди. Готують якусь муйню.
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30.03.2022 23:24
+12
За спинами жінок і дітей... Будуть намагатися штурмувати прямо під час.
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30.03.2022 23:25
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Буде якась херня...
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30.03.2022 23:22 Відповісти
Даже не сомневайся. Рашисты захватят город в етот момент. А для защитников сделают новый Иловайск
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30.03.2022 23:26 Відповісти
Прикриваючися колоною почнуть знищувати захисників. Далі звинуватять знищених зпхисників в знищенні колони.
В осаді небуде ніеого,крім кауапських нелюдів
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30.03.2022 23:45 Відповісти
Харківський Сектор@KharkivSector



вони втратили свою репутацію давно, на руїнах Алеппо, займаючись показухою за путінські гроші

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31.03.2022 00:22 Відповісти
«вони втратили свою репутацію давно, на руїнах Алеппо, займаючись показухою за путінські гроші»
Рекомендую ОЧЕНЬ фильм боснийского режиссера 2001
«НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» ( не путать с кацапским сериалом)
уже тогда очень хорошо показаны работнички ОБСЕ И КРАСНОГО КРЕСТА
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31.03.2022 00:31 Відповісти
От ростовского?))
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30.03.2022 23:23 Відповісти
***** верить нельзя!
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30.03.2022 23:23 Відповісти
Брешуть, падлюки, як завжди. Готують якусь муйню.
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30.03.2022 23:24 Відповісти
Чекайте. Як дочекаєтесь, скажете.
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30.03.2022 23:24 Відповісти
расия абещает...уже смердит брехней...
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30.03.2022 23:24 Відповісти
мизинцев проконтролирует?
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30.03.2022 23:25 Відповісти
За спинами жінок і дітей... Будуть намагатися штурмувати прямо під час.
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30.03.2022 23:25 Відповісти
Готують якусь западлюку кацапи
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30.03.2022 23:25 Відповісти
Мій прогноз: ****** захоплять автобуси/транспорт та будуть прориватися до центру Маріуполя або взагалі всіх у заручників візьмуть і будуть вимагати здачу Азова
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30.03.2022 23:25 Відповісти
Саме,це вони й здійснюватимуть
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30.03.2022 23:48 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом
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30.03.2022 23:26 Відповісти
Тварюкам після Іловайську віри немає
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30.03.2022 23:27 Відповісти
я конечно понимаю что нужна ИБД (имитация бурной деятельности), но люди это же росия...*** вы дауны, конченные...нужно работать без оглядки на росию!!!и всё, покуда мы, вы ожидаем какой либо отклик от росиян - результат равен 0, нужно подготовится спланировать всё без участия вражеской стороны, и после этого проводить свои операции - иначе жопа!
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30.03.2022 23:29 Відповісти
русакам верить нельзя.
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30.03.2022 23:31 Відповісти
смотришь на это всё, и понимаешь какие бестолочи и ограниченные люди решают наши судьбы - как жаль...можеть быть мы на это заслужили - нет...!боритесь и поборемо!!!
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30.03.2022 23:32 Відповісти
Верещук надо было в начале войны думать как с практически не защищенного юга Украины эвакуировать женщин и детей ! Херсон оставили даже без стрелкового оружия ...зато "Велике будівництво " жировало и пиарилось ! Юг страны просто брошен на произвол судьбы !
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30.03.2022 23:33 Відповісти
Де там той Макрон? Нехай ****** в цей коридор!
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30.03.2022 23:34 Відповісти
Нельзя доверятся *************.
Cмотреть всем:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZplXHz8Z4
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30.03.2022 23:39 Відповісти
Ой боюся,я цієї евакуації,дуже
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30.03.2022 23:40 Відповісти
Й,хто супроводуватиме колону з кацапських вищих чинів,з оон,з міжнар. Черв хреста ,з обсє ??????
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30.03.2022 23:42 Відповісти
Верещучка ***** ,люди що загинуть,через тебе,ой ти проклянеш,що тебе зачали
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30.03.2022 23:51 Відповісти
пам*ятаєте як в серіалі *Втеча з тюрми* Майкл Скофілд сказав,що на рахунок Ті-Бага можна бути впевненим в одному-він зрадить.Так само і з кацапами-більших падлюк на світі не знайти.
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31.03.2022 00:03 Відповісти
Евакуація буде така ж як в Іловайську?Той Красний Хрест вже давно ручний у пуйла,що ви там ще чекаєте від нього?
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31.03.2022 00:23 Відповісти
НЕЛЬЗЯ проводить эту эвакуацию!!!! Рашисты задумали какую-то грандиозную подлость!!
Господи,дай нашему правительству хоть немного ума! НЕЛЬЗЯ ТУДА ЛЕЗТЬ!!!
Хоть бы руководство ВСУ как-то на этих дураков в правительстве повлияло.....аж выть хочется....
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31.03.2022 00:38 Відповісти
 
 