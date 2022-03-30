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Новини Війна
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Російські окупанти не змогли захопити Ізюм, біля міста точаться запеклі бої, - мерія

війна

Повного контролю над Ізюмом Харківської області російські війська не мають, але вони обійшли місто і зараз бої точаться на південь від міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.

За його словами, війська агресора змогли форсувати Сіверський Донець, тому бої йдуть зараз в районі населених пунктів Кам’янка та Суха Кам’янка.

"Там ідуть запеклі бої. Задіяні міномети, артилерія, літаки та вертольоти. Це пекло, але українські сили оборони ефективно дають відсіч", – сказав Мацокін.

Мацокін зазначив, що в самому Ізюмі гуманітарна ситуація критична.

"Весь світ говорить про Маріуполь. І це зрозуміло та правильно. Але у нас ситуація не краща. Три з половиною тижні люди без електрики, води, газу, опалення. Немає зв’язку, ліків. Немає гуманітарних коридорів. Не працює лікарня – люди вмирають через неможливість надати їм допомогу. Це страшна картина, коли їх ховають у парку, біля під’їздів, на городах", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують обстрілювати Харківщину, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, - Синєгубов

Автор: 

Харківщина (6054) Ізюм (325)


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Топ коментарі
+11
не забудьте про ту суку, которая завела оккупантов в тыл

"В субботу, 26 марта 2022 г., начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный изменник - Анатолий Фомичевский",
"Если бы российским оккупантам не показали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет. Единственной надеждой на спасение для около 20 тысяч изюмчан, оставшихся в блокадном городе, остается только наша Армия!"
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30.03.2022 23:41
+9
Хто на наших Братнчиків буде гнати, получать *****.
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30.03.2022 23:33
+9
Украина молится за вас!БОГ С ВАМИ..!
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30.03.2022 23:35
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Хто на наших Братнчиків буде гнати, получать *****.
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30.03.2022 23:33 Відповісти
Xepoвo
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30.03.2022 23:35 Відповісти
Ещё как херово, дальше по трассе уже выход на Славянск и Краматорск…
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Идут бои возле Барвінкове
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30.03.2022 23:54 Відповісти
Хреново , але Слов'янськ і Краматорськ укріплені ще краще ніж Ізюм . Там кацапні прийдеться ще більше попотіти . . Загалом , щоб замкнути оточення , їм треба пройти майже 300 км . Але оточити це ще квіточки , а от щоб знищити ЗСУ які воюють на Донбасі , це вже для козломордих почнуться справжні -ягідки . Вони отримають Маріуполь , але вже в масштабах всього Донбасу .

А гіркін взагалі сумнівається що оточення відбудеться . Вчора заявив що у хенералів генштабу армії рф , геть немає розуму планувати військові операції .
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31.03.2022 00:02 Відповісти
Другий Маріуполь звучить якось не дуже..
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31.03.2022 00:06 Відповісти
Я маю на увазі - спротив , не гірше ніж у Маріуполі . .
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31.03.2022 00:09 Відповісти
Украина молится за вас!БОГ С ВАМИ..!
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30.03.2022 23:35 Відповісти
Херово, что С. Донец перешли орки - ломятся в тыл нашим войскам оос!
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30.03.2022 23:37 Відповісти
це не добре....
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30.03.2022 23:37 Відповісти
не забудьте про ту суку, которая завела оккупантов в тыл

"В субботу, 26 марта 2022 г., начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный изменник - Анатолий Фомичевский",
"Если бы российским оккупантам не показали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет. Единственной надеждой на спасение для около 20 тысяч изюмчан, оставшихся в блокадном городе, остается только наша Армия!"
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30.03.2022 23:41 Відповісти
вот эта **** !!!

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31.03.2022 00:08 Відповісти
Он там не один был
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31.03.2022 00:15 Відповісти
****...лучше б он там вообще не был !
и подельника найти не забыть надо! (это естественно)
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31.03.2022 00:17 Відповісти
Трое подельников у него было
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31.03.2022 00:22 Відповісти
все трое - суки !!! суки продажные...
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31.03.2022 00:24 Відповісти
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30.03.2022 23:45 Відповісти
Потрібно не допустити оточення наших військ на Донбасі, навіть ціною відходу, другий Маріуполь, який може бути в рази більшим, нам точно не потрібен.
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30.03.2022 23:58 Відповісти
Проукраїнському населенню не захоплених територій Донбаса варто б зараз вже виїхати у безпечні області України.
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31.03.2022 00:04 Відповісти
На Донбассе по факту сейчас происходит то что на киевском направлении перемолка войск окупантов.Незабываем что именно на Донбассе была в несколько линий оборона и т.д.Донбасс сейчас это ключ если там переломаем хребет им то всё им крышка.По этому и генштаб и президент прекрасно это понимают.Идёт игра переговоры+кто кого.И именно с этого будут решения.Верим в ЗСУ они мотивированы они профи и они выстоят.
Донбасс это ответ на окончание войны.Следубщие 10-20 дней станут основными.Оружие уже зашло в Украину ближайшие 5 суток будет очень тяжело они кинут всё что есть туда.
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31.03.2022 01:31 Відповісти
 
 