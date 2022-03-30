Російські окупанти не змогли захопити Ізюм, біля міста точаться запеклі бої, - мерія

Повного контролю над Ізюмом Харківської області російські війська не мають, але вони обійшли місто і зараз бої точаться на південь від міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.

За його словами, війська агресора змогли форсувати Сіверський Донець, тому бої йдуть зараз в районі населених пунктів Кам’янка та Суха Кам’янка.

"Там ідуть запеклі бої. Задіяні міномети, артилерія, літаки та вертольоти. Це пекло, але українські сили оборони ефективно дають відсіч", – сказав Мацокін.

Мацокін зазначив, що в самому Ізюмі гуманітарна ситуація критична.

"Весь світ говорить про Маріуполь. І це зрозуміло та правильно. Але у нас ситуація не краща. Три з половиною тижні люди без електрики, води, газу, опалення. Немає зв’язку, ліків. Немає гуманітарних коридорів. Не працює лікарня – люди вмирають через неможливість надати їм допомогу. Це страшна картина, коли їх ховають у парку, біля під’їздів, на городах", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують обстрілювати Харківщину, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, - Синєгубов