Батальйонно-тактична група російських окупантів, сформована у Південній Осетії, майже у повному складі відмовилася воювати в Україні

За інформацією української розвідки продовжуються масові відмови російських військовослужбовців брати участь у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Управління стратегічних комунікаці ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Так декілька днів тому майже весь особовий склад однієї із батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ (в/ч 66431, м.Цхинвал, Південна Осетія) та були задіяні на Донецькому напрямку, відмовився від участі у військовій агресії проти України.

29.03.2022 їх організовано перемістили до військового полігону "Кузьмінський" (Ростовська обл.), де з ними провів бесіду заступник командуючого 58 армії з військово-політичної роботи. Проте його заклики до продовження виконання поставлених завдань успіху не мали.

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Також 29.03.2022 від участі у бойових діях на території України відмовилось більше половини особового складу однієї із рот 18 мотострілецької дивізії (м.д. Гусєв, Совєтськ Калінінградської області) 11 армійського корпусу Берегових військ Захдного воєнного округу ЗС рф, передові позиції якого перебувають в районі м. Ізюм Харківської області України.

Керівництво рф намагається застосовувати кримінальне переслідування до осіб, що відмовляються воювати проти України, але у випадку масових відмов вимушено обмежуватись дисциплінарними стягненнями. Причиною є острах щодо можливого розголосу реальних настроїв в військах та бунтів у військових частинах.

Для показового публічного покарання було прийнято рішення притягнути до кримінальної відповідальності 12 бійців краснодарської роти ОМОН "Пластун" Росгвардії, які відмовились їхати в Україну. Рота складається здебільшого з українців (кубанських козаків), що вказує також на можливий етнічний принцип при виборі.

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