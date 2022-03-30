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Новини Агресія Росії проти України Війна
28 014 27

Батальйонно-тактична група російських окупантів, сформована у Південній Осетії, майже у повному складі відмовилася воювати в Україні

рф,армія

За інформацією української розвідки продовжуються масові відмови російських військовослужбовців брати участь у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Управління стратегічних комунікаці ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Так декілька днів тому майже весь особовий склад однієї із батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ (в/ч 66431, м.Цхинвал, Південна Осетія) та були задіяні на Донецькому напрямку, відмовився від участі у військовій агресії проти України.

29.03.2022 їх організовано перемістили до військового полігону "Кузьмінський" (Ростовська обл.), де з ними провів бесіду заступник командуючого 58 армії з військово-політичної роботи. Проте його заклики до продовження виконання поставлених завдань успіху не мали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять приховану мобілізацію в Південній Осетії для поповнення своїх військ, - Генштаб

Також 29.03.2022 від участі у бойових діях на території України відмовилось більше половини особового складу однієї із рот 18 мотострілецької дивізії (м.д. Гусєв, Совєтськ Калінінградської області) 11 армійського корпусу Берегових військ Захдного воєнного округу ЗС рф, передові позиції якого перебувають в районі м. Ізюм Харківської області України.

Керівництво рф намагається застосовувати кримінальне переслідування до осіб, що відмовляються воювати проти України, але у випадку масових відмов вимушено обмежуватись дисциплінарними стягненнями. Причиною є острах щодо можливого розголосу реальних настроїв в військах та бунтів у військових частинах.

Для показового публічного покарання було прийнято рішення притягнути до кримінальної відповідальності 12 бійців краснодарської роти ОМОН "Пластун" Росгвардії, які відмовились їхати в Україну. Рота складається здебільшого з українців (кубанських козаків), що вказує також на можливий етнічний принцип при виборі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перекидають в Україну сили з Абхазії та Південної Осетії, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17176) Південна Осетія (60)


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Топ коментарі
+30
як би на зачистку окупованих сіл та міст, вони б поїхали
а ті перспективи що їм передали недобиті кадирівці, їх не влаштовує
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30.03.2022 23:38
+15
орки почуяли неладное, хотели пограбить и поубивать безнаказано, а их как мясо в бой на донбас, чтобы взять количеством, .... э нееее, так они не согласны, пошла откаточка, ... ничего сейчас срочников подтянут и вату наскребут по глубинному народу, сформируют сборные солянки и в бой за кремлевского петуха
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30.03.2022 23:41
+14
А че так? Тик тока с Vонючими Zасранцми на смотрелись?
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30.03.2022 23:39
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як би на зачистку окупованих сіл та міст, вони б поїхали
а ті перспективи що їм передали недобиті кадирівці, їх не влаштовує
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30.03.2022 23:38 Відповісти
А зачем они омон сюда засылают? Это же не логично, менты только по безоружным хипстерам специализируются...
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30.03.2022 23:39 Відповісти
а зачем они студентов в днр мобилизовали и отправили...мяса другого нет
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30.03.2022 23:44 Відповісти
Ну это лёгкий вопрос. Студенты в днр ***** никому не нужны, работы для них вообще нет, поэтому их в армию закидывают, чтобы был хоть какой-то толк
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30.03.2022 23:45 Відповісти
так омон митинги протесты топтать тоже не помешает...освободит армию
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31.03.2022 04:38 Відповісти
Логіка - це європейська лже-наука.
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30.03.2022 23:44 Відповісти
Криза кадрів.
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30.03.2022 23:44 Відповісти
зачищать города и села И ОМОН подойдет
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30.03.2022 23:50 Відповісти
А откуда пехоту брать? В мирное время пехоту можно на пальцах пересчитать. Роль пехоты в основном выполняли десантники. Но их очень мало для такой глобальной операции. Потому нужны были те кто хотя бы с оружием умеет обращаться. Но это им не помогло.
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31.03.2022 00:11 Відповісти
А че так? Тик тока с Vонючими Zасранцми на смотрелись?
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30.03.2022 23:39 Відповісти
Та не може бути . Невже мацкалі перехотіли пабєдно помарадьорити "на Українє " ? А що ж таке сталося ?
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30.03.2022 23:40 Відповісти
так посмотрели на кадыровцев и подумали - а нахрена нам это.
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30.03.2022 23:40 Відповісти
Если взбунтуется полк, не говоря уже о бригаде или дивизии, то это может стать началом для цепной реакцией, затронувшей многие росвойска.
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30.03.2022 23:41 Відповісти
не может, там впринципе такого быть не может, ... трусы и рабы
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30.03.2022 23:42 Відповісти
орки почуяли неладное, хотели пограбить и поубивать безнаказано, а их как мясо в бой на донбас, чтобы взять количеством, .... э нееее, так они не согласны, пошла откаточка, ... ничего сейчас срочников подтянут и вату наскребут по глубинному народу, сформируют сборные солянки и в бой за кремлевского петуха
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30.03.2022 23:41 Відповісти
Глубинный народ это другое. Они спецы по революшн и киллинг кинг. Ваивать не, наплявать.
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31.03.2022 00:21 Відповісти
Не такої війни для себе вони хотіли.
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30.03.2022 23:44 Відповісти
і скажи що дуцрні. подождіть трохи, і ідіть мародерити ростов і белгород. даю добро.
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30.03.2022 23:47 Відповісти
Абасралісь на взльоті.
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30.03.2022 23:54 Відповісти
Я не знаю, хто такі кафіри і знати не хочу!!!!
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31.03.2022 00:02 Відповісти
Сємок в кишені на всіх вистачить
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31.03.2022 00:04 Відповісти
Боремось за нашу священну і святу Україну
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31.03.2022 00:04 Відповісти
Мусимо убивати воврогів, відуля б вони не з являлися. Після війни поговоримо про деталі
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31.03.2022 00:08 Відповісти
Это не "проснувшаяся совесть"!
Это просто животный страх и нежелание здохнуть .
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31.03.2022 00:24 Відповісти
До речі, а Кубань часом не наша україномовна, може потрібно її захистити від москалів та зробити референдум про приєднання її до України?
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31.03.2022 01:18 Відповісти
На воинский учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом! (с) Шариков.
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31.03.2022 02:18 Відповісти
Це не під Києвом дома грабувати...
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31.03.2022 02:23 Відповісти
 
 