Україна веде перемовини із Польщею щодо повного закриття кордону із Білоруссю, - Дещиця

Посольство України проводить переговори з урядом Польщі стосовно повного закриття кордону з Білоруссю, навіть якщо таке рішення не буде ухвалене на рівні ЄС.

Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми проводимо переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб усе ж таки повністю було закрито кордон між Польщею і Білоруссю - навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського Союзу", - сказав дипломат.

Дещиця також поінформував про переговори українських дипломатів із Литвою, Латвією та Естонією.

"Ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з Білоруссю і Росією. Я думаю, що якщо рішення таке буде прийнято, то не треба буде і чекати рішення Європейського Союзу - заблокуємо повністю будь-які поставки до Росії", - наголосив посол.

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