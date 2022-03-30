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Україна веде перемовини із Польщею щодо повного закриття кордону із Білоруссю, - Дещиця

кордон,польща

Посольство України проводить переговори з урядом Польщі стосовно повного закриття кордону з Білоруссю, навіть якщо таке рішення не буде ухвалене на рівні ЄС.

Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми проводимо переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб усе ж таки повністю було закрито кордон між Польщею і Білоруссю - навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського Союзу", - сказав дипломат.

Дещиця також поінформував про переговори українських дипломатів із Литвою, Латвією та Естонією.

"Ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з Білоруссю і Росією. Я думаю, що якщо рішення таке буде прийнято, то не треба буде і чекати рішення Європейського Союзу - заблокуємо повністю будь-які поставки до Росії", - наголосив посол.

Також читайте: Білорусь продовжує надавати Росії аеродромну та транспортну мережу, місця для запуску крилатих ракет і мережу лікувальних закладів, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Білорусь (7922) кордон (4748) Польща (8472)


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беларусь не решение. мочить москальню. везде и любыми методами.
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30.03.2022 23:51 Відповісти
Кордон можна залишити і відкритим. Стріляти треба буде на поразку
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30.03.2022 23:56 Відповісти
Дещиця молодець. А посла Грузії відкликали за провальну роботу))
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31.03.2022 00:00 Відповісти
Це тимчасово, до кінця війни.
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31.03.2022 01:45 Відповісти
Російський ведучий у прямому ефірі назвав збірну Польщі "мерзенними тварюками"
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31.03.2022 04:20 Відповісти
 
 