Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину, - Зеленський. ВIДЕО
Не варто повчати Збройні Сили України, як потрібно себе вести на полі бою.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+49 olele
показати весь коментар30.03.2022 23:49
+33 Павло ШОвте
показати весь коментар30.03.2022 23:50
+32 Павло ШОвте
показати весь коментар30.03.2022 23:52
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Він прийшов до влади під гаслом "Просто перестати стріляти" і "Зійтися посередині". Він три роки шукав мир в очах Путіна. Лише масові акції протесту втримали його від погодження на формулу Штайнмайєра. Він завершив війну у себе в голові. При ньому заморозили ракетні програми, не закуповували бронежилети та фінансували армію за остатковим принципом. Він 100500 разів повтрював, що Україна не має планів звільнення Донбасу і Криму військовим шляхом. Навіть коли розвідки і ЗМІ країн НАТО криком кричали про загрозу війни (загроза була) і навіть називали напрямки ударів (доволі точно) він казав що треба думати про травневі шашлики і ремствував що Україна не може збільшити армію, бо не зможе будувати дороги!
І от тепер його звинувачують в русофобії, мілітаризмі, агресивних намірах проти Росії, в створенні воєнних біолабораторій, спробах створити ядерну зброю і в наявності планів наступу ЗСУ на ОРДЛО і Білорусь. Якщо подивитися російське ТБ, враження складається ніби партія Зеленського не "Слуга народу" з Гетманцевим, Устенко, Гришиною і Бужанським, а як мінімум ВО"Свобода".
Її величність історія любить іронію. Оцініть!
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__%5b0%5d=AZVaNdQdINIjzA_BP3UGXXEkqb-AHKKQigXdoRJYZA4jqCfUqEgnPWP8ApQvAEL_PiaUjo300SgBZT2Czpqfx29PRKznyxjGixmO8Eo5IubiGU7JdLRD5g0WodK1KQg5kjHX_QYVgRkhnGpbrDGllxBuWtNSyk6Lwim5ICuGz5oLitOQNnwrYeGIcSwILFtzJPErs6kIUvVQz2j_YqkG2JwJ&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Англійска приказка каже: "Можно бути блазнем на сцені, але не в житті...Й ніколи не треба це переплутувати"
- Тому, який каже, що "ми нічого не віддамо"?
- Чи тому, який на переговорах пропонує подарувати Росії Крим, Донецьк і Луганськ?..
І додатково ще всю Україну ослабити, заборонивши створювати власну систему оборони, щоб років через 2-3 чи через 5 Росія змогла знову напасти, але вже з іншими результатами?
Вiд Матвiя 7:16 "По їхніх плодах ви пізнаєте їх"
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Павловський-крим. справа, на фронті
Зеленський - 4-жды уклонист - ****** видосики и охлодел к НАТО
Бо ти, слава Хрісту, аніяк не король... Й повинен знати, що роботодавець каже найнятому, що та як, а не навпаки...
То ж, насправді, ти усім усе винен, бо в тебе така посада...
особливо коли стільки незрозумілих жертв і зданих міст - і саме тих, які перш за все потрібні ворогові (чомусь, за порт Маріуполь, за воду до Криму не було такої бучі, як за Бучу). ...
Так що ти, зеля, кому джерело влади - народ наказав служити - служи, а не повчай наймача, що він має робити.
По перше, якраз до Збройних сил питань немає.
НЕМАЄ питань до Збройних сил !
Питання виникають на рахунок арахамій, єрмаків, тощо.
Ну і Зеленський сам назвав Донецькі території компромісними.
Цеж ви домовляєтесь за спинами. Це ви намагаєтесь щось там підписати і начудити.
це певно такий специфічний елемент єднання, який притаманний чомусь тільки прихильникам однієї політичної сили.
Навіщо Зеленський тупо бреше ? Не вийде прикритись армією.
До нього одна вимога бути українським президентом, а він встряє в срачі, сам плутається у своїх же словах, і посилає якихось затасканих персонажів домовлятись за Україну.
Така поведінка має надихати ?
Я не є прихильником якогось політика. Для мене важлива лише держава. Хто ж винний Зеленському, що він не може завоювати мою прихильність ? Ну не беруть мене оці прийомчики. Я вірю лише справам. Не буду нагадувати про його провали, бо ж вас це неймовірно дратує, ніби вони не стосуються вас і ви не в цій країні живете, пожинаючи плоди.
Про них поговоримо згодом, після перемоги.
Важливо не допустити провалів на даному етапі. Щоб ніхто не зіпсував нашу перемогу.
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А якщо по суті, то не чув щоб хто небудь повчав ЗСУ як воювати. Можливо наш говнокомандуючий щось, як завжди, сплутав та дорікає не знаю кого.
І взагалі мені здається що цей відосік він записав щоб відбрехатися від того що він там напереговорювався з ворогом що до здачі національних інтересів наплювавши на всі досягнення нашої армії та ріки нашої пролитої крові.
Гидке враження хоча і гарна акторська робота.
НЕПТУН
Вільха
Грім2
Сапсан
Стугна
ППО
Це усе було проміняно на асфальт! Хужи ні будіт! Хоть пасміялісь?