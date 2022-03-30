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Новини Війна
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Разом із відведенням військ РФ відбувається накопичення сил окупантів для нових ударів на Донбасі, - Зеленський

рф

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти накопичують сили для нових ударів на Донбасі.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Є інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва та Чернігова. Про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що водночас відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі.

І до цього ми готуємось. Ми не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо і боротимемось за кожен метр нашої землі. За кожну нашу людину", - зазначив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23659)


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Кто вообще с точки зрения военной тактики говорит что он будет делать дальше. Это как после битвы под Москвой Гитлер бы объявил на весь мир, следующий удар будет на южном направлении в сторону Кавказских гор и к реке Волга
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30.03.2022 23:58 Відповісти
капитан очевидность
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31.03.2022 00:22 Відповісти
 
 