Разом із відведенням військ РФ відбувається накопичення сил окупантів для нових ударів на Донбасі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти накопичують сили для нових ударів на Донбасі.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Є інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва та Чернігова. Про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що водночас відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі.

І до цього ми готуємось. Ми не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо і боротимемось за кожен метр нашої землі. За кожну нашу людину", - зазначив глава держави.

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