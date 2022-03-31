Зеленський відкликав послів у Грузії та Марокко: Не буде зброї, санкцій - шукайте іншу роботу
Зеленський підписав укази про відкликання послів у Грузії та Марокко.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави. На те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини. Такого Посла України. З Марокко. Також повернуто посла з Грузії.
Попри всю повагу: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу", - наголосив президент.
Також Зеленський чекає конкретних результатів найближчими днями від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.
"Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один із ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й на допомогу армії. Як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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А Михо в это время в тюрьме...
Если бы этого бы небыло бы -- возможно что-то смогли бы и сделать...
Вот только я хер его знает как это сделать, если там и там на 100% прох@йловские ублюдки у власти...
- Бандеру не уважают и стебуться над этим
- принимают посетителей на москальской мове
- не уважают украинцев
давно пора почистить посольства
Лахта ты палишся
Доки,цей,механізм небуде Найголовнішим,шансів на Здорову Державу:- Ніяких
Можна також відкликати звідти,там повний провал.
Никто не забыл , что на Яворивском полигоне погибло 136 воинов из-за снимка этих мудаков
згадалось
Цензор поправьте немного статью народ невдуплил .