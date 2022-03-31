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Зеленський відкликав послів у Грузії та Марокко: Не буде зброї, санкцій - шукайте іншу роботу

зеленський

Зеленський підписав укази про відкликання послів у Грузії та Марокко.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави. На те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини. Такого Посла України. З Марокко. Також повернуто посла з Грузії.

Попри всю повагу: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу", - наголосив президент.

Також Зеленський чекає конкретних результатів найближчими днями від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.

"Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один із ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й на допомогу армії. Як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті", - додав глава держави.

Також дивіться: Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Грузія (1840) Зеленський (23659) Марокко (23) посол (1094)


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Топ коментарі
+38
Нда, грузини все більше розчаровують..
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31.03.2022 00:12
+35
а Мельника надо наградить! он за Украину рвал немцев как лев!
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31.03.2022 00:14
+29
«Полезные идиоты» Путина в Германии. Как исторические ошибки Меркель, Шольца и целого поколения политиков ФРГ приблизили войну - Politico
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31.03.2022 00:11
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«Полезные идиоты» Путина в Германии. Как исторические ошибки Меркель, Шольца и целого поколения политиков ФРГ приблизили войну - Politico
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31.03.2022 00:11 Відповісти
https://nv.ua/world/countries/poleznye-idioty-putina-v-germanii-v-chem-oshibalis-nemeckie-politiki-ot-merkel-do-sholca-ekspert-50229563.html
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31.03.2022 00:12 Відповісти
Два вялікіх народів - фашистів.
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31.03.2022 00:15 Відповісти
Там напевно шантаж з часів ГДР
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31.03.2022 09:22 Відповісти
Грузины есть достойные воюют в ЗСУ... А вот правительство ********** на всю голову ... Все куплены. У них есть сейчас есть шанс вернуть свои границу в легкую ... Бздуны вонючие
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31.03.2022 06:04 Відповісти
100%... а еще добавь фото: где ***** СПЕЦИАЛЬНО выводит собаку и ужас Меркельши, которая боится собак.
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31.03.2022 08:16 Відповісти
Нда, грузини все більше розчаровують..
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31.03.2022 00:12 Відповісти
барсеточники домушники
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31.03.2022 00:16 Відповісти
Арахамия?
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31.03.2022 00:19 Відповісти
і той тоже. )
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31.03.2022 00:38 Відповісти
Він навіть не грузин ((
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31.03.2022 00:43 Відповісти
Надо было понимать что Иванишвили фактически в главе Грузии, а он всегда был на деньгах Кремля.
А Михо в это время в тюрьме...
Если бы этого бы небыло бы -- возможно что-то смогли бы и сделать...
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31.03.2022 01:15 Відповісти
а Мельника надо наградить! он за Украину рвал немцев как лев!
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31.03.2022 00:14 Відповісти
Они от ах@я уже минометы покупают нам за свой счёт. И что самое главное лёд тронулся у немцев, ***** уже назвали империалистов и начали каяться за политику умиротворения. У ***** в Европе остался только куколд Микрон и венгерские шестерки.
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31.03.2022 00:26 Відповісти
Ну, в принципе да...
Вот только я хер его знает как это сделать, если там и там на 100% прох@йловские ублюдки у власти...
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31.03.2022 00:16 Відповісти
Как будто это послы блочат санкции и оружие,а не сама власть в Грузии.
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31.03.2022 00:16 Відповісти
Во многих посольствах Украины работают откровенные москали
- Бандеру не уважают и стебуться над этим
- принимают посетителей на москальской мове
- не уважают украинцев
давно пора почистить посольства
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31.03.2022 00:21 Відповісти
Пилят бюджет и живут так как будто послы из Монако.
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31.03.2022 00:27 Відповісти
"на москальской мове"

Лахта ты палишся
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31.03.2022 00:40 Відповісти
Шо это я палюсь , кацап ? Тебе надо читать « москальський язык» !!! Усек, орда немакана 🤣🤣
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31.03.2022 00:52 Відповісти
Поздно,лахта.Ты спалилась.
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31.03.2022 01:35 Відповісти
в спам
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31.03.2022 10:05 Відповісти
Чистити потрібно,все. Але структура державного,й владного устрою унеможливлює оздоровлення,будь-чого в принципі. Головна ідеологема спадковість,й наслідування. Звідси:-некомпетентність,нефункціональність,деградація й вироддення структур. Єдине,що може зупиняти,цей процес,це Дієвий постійний Громадянський контроль.
Доки,цей,механізм небуде Найголовнішим,шансів на Здорову Державу:- Ніяких
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31.03.2022 08:25 Відповісти
Тобто ЗЕ реально думає, що все залежить лише від нашого посла? Мда....
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31.03.2022 00:17 Відповісти
Не все залежить,але.Посли це руки МЗС!Нехай працюють як слід.
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31.03.2022 00:20 Відповісти
А там нема посла з 2015 року.
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31.03.2022 00:44 Відповісти
У Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії ))
Можна також відкликати звідти,там повний провал.
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31.03.2022 00:17 Відповісти
Зеленский, убери ещё этих двух полезных раше идиотов
Никто не забыл , что на Яворивском полигоне погибло 136 воинов из-за снимка этих мудаков
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31.03.2022 00:18 Відповісти
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31.03.2022 00:18 Відповісти
Хіба наш посол в Грузії винен в тому - що грузини вибрали собі у владу російських маріонеток?
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31.03.2022 00:18 Відповісти
Там сейчас в Грузии наплыв кацапов, как перед бомбежкой. Поэтому посла нужно было убирать по политическим мотивам. К грузинам претензий не имею!
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31.03.2022 00:24 Відповісти
Да, грузины не причем. А кто принимает этих кацапов, сдаёт жилье, развлекает в кабаках и т.д.
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31.03.2022 00:51 Відповісти
там крутіше бізнес каламутиться. товстосумиків, що втекли, змушують для відкриття рахунку в банку підписати тексти, що вони проти путінського режиму за які русне дають 15 років і якими можна буде шантажувати і доїти на бабки
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31.03.2022 03:23 Відповісти
арахамію хто вибирав?
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31.03.2022 08:37 Відповісти
Тоді можна й так само спокійно звільняти й нашого посла в Китаї. Адже теж немає - ні зброї, ні санкцій.
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31.03.2022 00:19 Відповісти
А розвідка наша теж шукає нову роботу, та що півроку не вірила в напад?
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31.03.2022 00:20 Відповісти
Може пора Бурбу повернути і вибачитись
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31.03.2022 00:27 Відповісти
" А ну вийди, розбійнику!"
згадалось
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31.03.2022 00:24 Відповісти
Це заміна послів чи розрив дипломатичних відносин. Посол в Ізраїлі чергу зайняв ?
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31.03.2022 00:32 Відповісти
Все правильно, а за що йому зарплату платити? Краще зброю в руки і на фронт. Ато сидять ніхера не роблять
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31.03.2022 00:35 Відповісти
Грузия предоставляет свое воздушное пространство для военно- транспортной авиации рашистов. По сути воюет на стороне оккупантов.
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31.03.2022 00:35 Відповісти
Правильный ход.
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31.03.2022 00:38 Відповісти
вова, там еще возле Марокко еще Мавритания есть, так они, суки, тоже нам оружия не дают. И Блажея из Алжира тоже отзови - не захотел Алжир нам отдать своих 8 дивизионов С-300ПМУ2.
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31.03.2022 01:02 Відповісти
Примитивные всегда используют систему показателей - им результат нужен, вынь да полож! А вникать в ситуацию мозгов не хватает, примитивные потому-что. Паприколу? Хоть поржем?
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31.03.2022 01:14 Відповісти
Ну то є правильний хід, навіть якщо посли не мають впливу, у військовий час вони повинні бути максимально активні, а дехто сидіть і нічого не робить, а то й ще гірше -працює на ворога, повернути їх до країни, звільнити з держпосади і відразу ж повістку до найближчого військомату - інші таке побачивши зубами вгризуться в роботу
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31.03.2022 01:15 Відповісти
Читаю коменты многие в будке.Ещё раз отозвали посла за то что жопу отсиживает и нет результатов никаких. И дело тут не про Грузинов в целом.
Цензор поправьте немного статью народ невдуплил .
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31.03.2022 01:22 Відповісти
отзывай не отзывай, в Грузии при власти подкацапники Бздины Иванишвили.
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31.03.2022 04:21 Відповісти
Вова, мы 95 квартал помним.....
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31.03.2022 10:07 Відповісти
Буде ким підсилити переговорну групу...
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31.03.2022 11:25 Відповісти
 
 