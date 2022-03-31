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Перші шість із "близько 30" вантажів з воєнною допомогою вже в Україні, - Пентагон

пентагон,кірбі

Прессекретар міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що в Україну доставлена частина вантажів в рамках безпекової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Повідомляється, що перші шість із "приблизно 30" поставок останнього раунду допомоги США безпеці Україні було переміщено в регіон.

"Матеріали надходять в регіон щодня, включно з останніми 24 годинами", - сказав прессекретар Пентагону.

Кірбі сказав, що США віддають перевагу "видам озброєнь, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям", включаючи протитанкові та протиповітряні системи, і що безпілотники Switchblade, які обіцяли Україні, почнуть поставлятися "відносно скоро".

Також читайте: Байден заявив, що США продовжать постачання Україні оборонної допомоги

Автор: 

Пентагон (1414) допомога (8284) США (22455)


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Топ коментарі
+28
Беспилотники- камикадзе Switchblade могли бы очень помочь защитникам Марика. Они даже долетят своим ходом
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31.03.2022 00:15
+13
звонил друг не скажу откуда. инфа такая. всего *****. поэтому орки свалили. у них тоже есть разведка. они срут в штаны и воевать не хотят.
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31.03.2022 00:23
+13
https://www.youtube.com/watch?v=fu5620mKWhU СЛАВА НАЙСИЛЬНІШІЙ АРМІЇ СВІТУ !!! СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ !!!

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31.03.2022 00:32
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трындите когда отстреляемся!
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31.03.2022 00:12 Відповісти
Не подкачайте)
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31.03.2022 00:13 Відповісти
Беспилотники- камикадзе Switchblade могли бы очень помочь защитникам Марика. Они даже долетят своим ходом
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31.03.2022 00:15 Відповісти
Радіус дії 75 км здається, тому дуже сумніваюсь.
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31.03.2022 00:16 Відповісти
На 50 км и подойти можно, а дальше своим ходом пусть летят.
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31.03.2022 00:29 Відповісти
є 2 типи цих безпілотників.... максимальна дальність кращого до 40 км
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31.03.2022 08:28 Відповісти
Все це іграшки, Україні потрібна HIMARS ATACMS Block IA там одразу орків поменшає в декілька разів.
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31.03.2022 00:29 Відповісти
Ну ви захотіли, хочете щоб шольц посивів, ми з такою зброєю і доволі швидко перемогли б. Шольцик такого не хоче, вони тепер там спіздили наш вислів і його повторюють "ніякої зброї а то путін нападе". Ці гандони німецькі взагалі мене дратують, а за макрона я вже взагалі мовчу.
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31.03.2022 00:35 Відповісти
Ех... зла ви людина не даєте навіть помріяти
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31.03.2022 00:39 Відповісти
Треба інколи відволікатись, а то тут почитаєш різні новини і депресія накатує.
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31.03.2022 00:50 Відповісти
"Германия вошла в топ-3 мировых поставщиков вооружений Украине"
https://www.dw.com/ru/germanija-v-top-3-mirovyh-postavshhikov-vooruzhenij-ukraine/a-61305766
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31.03.2022 01:27 Відповісти
Нам потрібно щоб астероїд , приземлення якого анонсоване НАСА на 06.04 .2022 , гепнувся на мацкву і проорав канал до єнісея , болото вийде знане , краще аніж викопане українцями Чорне море ((
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31.03.2022 00:57 Відповісти
Шкода що в нашому воєнторзі не продаються такі.
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31.03.2022 01:19 Відповісти
Мені подобаються слова "відносно скоро"!
Мабуть це було вже позавчора, або ще раніше!
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31.03.2022 01:22 Відповісти
👍🇺🇸✌🏼
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31.03.2022 00:17 Відповісти
если читают беженцы во Львове, отдам хороший столик кресло для детей бесплатно. пишите. также есть на олх. самовывоз.
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31.03.2022 00:19 Відповісти
звонил друг не скажу откуда. инфа такая. всего *****. поэтому орки свалили. у них тоже есть разведка. они срут в штаны и воевать не хотят.
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31.03.2022 00:23 Відповісти
Вполне возможно скоро начнётся контрнаступ
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31.03.2022 00:31 Відповісти
Кацапи нагнали на цензор зрадоферму, але в таких темах вони мовчать) не вистачає фантазії))
Як приплести зраду до такого ленд-лізу?
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31.03.2022 00:24 Відповісти
та зачекай.. зараз набегуть.. "не те, не туди, не так"..)
пильнуймо
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31.03.2022 00:30 Відповісти
Ви щоб пореготатися , чи вам ідея потрібна ? ((
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31.03.2022 00:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fu5620mKWhU СЛАВА НАЙСИЛЬНІШІЙ АРМІЇ СВІТУ !!! СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ !!!

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31.03.2022 00:32 Відповісти
Switchblade класна штука, але сотня це мало. Сподіваюсь це на пробу нам, а далі буде більше.
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31.03.2022 00:38 Відповісти
Если будут эффективны, то ещё пару тыщенок насыпят 👍
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31.03.2022 00:43 Відповісти
Як першу сотню відстріляють - решта своїм ходом із Середземного моря долетить ((
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31.03.2022 00:50 Відповісти
Ключове слово КОЖЕН ДЕНЬ.
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31.03.2022 01:20 Відповісти
Ви про що?
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31.03.2022 01:24 Відповісти
"Матеріали надходять в регіон щодня, включно з останніми 24 годинами" Джерело:
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31.03.2022 01:36 Відповісти
Так вантажі надходять, але в цьому пакеті допомоги лише 100 штук дронів. А хотілось би більше.
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31.03.2022 01:46 Відповісти
Може як з Джавелінами, як побачили що ЗСУ зі 112 випущенних Джавелінів, ціль попадають 100, то збільшили поставки. Так і дрони на пробу дали, не зразу ж всі, складати нема де,зрадників багато, здадуть,ракета прилетить знищить, а так малими партіями саме єфективно.
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31.03.2022 02:26 Відповісти
Дуже сподіваюсь.
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31.03.2022 02:39 Відповісти
Ми за це дуже вдячні, але нам би С-300 на завадили. Ті що Байден пообяцяв, а потім не дав. Але в зрадофіли мене не треба записувати.
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31.03.2022 00:39 Відповісти
Не сцать. Словацкие уже украинские.
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31.03.2022 00:44 Відповісти
Можеш вважати себе зрадофобом.
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31.03.2022 00:45 Відповісти
А як стільки літаків останнім часом збивають?
Може ті с-300 вже у нас, просто навчились не тріпатись.
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31.03.2022 01:19 Відповісти
а тем временем 10 шт ф-16 и 5 ф-19 уже у нас. байден походу бандеровец.
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31.03.2022 00:43 Відповісти
Я може щось путаю але f16 це літаки.
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31.03.2022 00:54 Відповісти
так.
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31.03.2022 01:03 Відповісти
Ну дивлячись як працює політика, я скажу що це пропаганда. На жаль
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31.03.2022 01:12 Відповісти
а звездных крейсеров нету?
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31.03.2022 01:06 Відповісти
Сам видумав.
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31.03.2022 01:15 Відповісти
А звідки інфа і хто в нас вміє на них літати?
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31.03.2022 01:22 Відповісти
ну то Белгороду вже точно хана))
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31.03.2022 02:31 Відповісти
А нафіг це розголошувати, чи це може так спеціально робиться.
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31.03.2022 01:50 Відповісти
 
 