Перші шість із "близько 30" вантажів з воєнною допомогою вже в Україні, - Пентагон

Прессекретар міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що в Україну доставлена частина вантажів в рамках безпекової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Повідомляється, що перші шість із "приблизно 30" поставок останнього раунду допомоги США безпеці Україні було переміщено в регіон.

"Матеріали надходять в регіон щодня, включно з останніми 24 годинами", - сказав прессекретар Пентагону.

Кірбі сказав, що США віддають перевагу "видам озброєнь, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям", включаючи протитанкові та протиповітряні системи, і що безпілотники Switchblade, які обіцяли Україні, почнуть поставлятися "відносно скоро".

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