Перші шість із "близько 30" вантажів з воєнною допомогою вже в Україні, - Пентагон
Прессекретар міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що в Україну доставлена частина вантажів в рамках безпекової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Повідомляється, що перші шість із "приблизно 30" поставок останнього раунду допомоги США безпеці Україні було переміщено в регіон.
"Матеріали надходять в регіон щодня, включно з останніми 24 годинами", - сказав прессекретар Пентагону.
Кірбі сказав, що США віддають перевагу "видам озброєнь, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям", включаючи протитанкові та протиповітряні системи, і що безпілотники Switchblade, які обіцяли Україні, почнуть поставлятися "відносно скоро".
Топ коментарі
+28 FT FT
показати весь коментар31.03.2022 00:15
+13 оззи
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+13 Бандерівець
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Мабуть це було вже позавчора, або ще раніше!
Як приплести зраду до такого ленд-лізу?
пильнуймо
Може ті с-300 вже у нас, просто навчились не тріпатись.