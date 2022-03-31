Зеленський підписав указ про нагородження 122 захисників України, 23 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 122 солдатів і офіцерів державними нагородами за захист України. 23 військовослужбовців нагороджені посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням головнокомандувача підписав указ про нагородження державними нагородами наших військових. Вічна пам'ять усім загиблим за Україну! Вічна слава всім нашим героям!",- підкреслив президент України.

На офіційному сайті з'явився список нагороджених

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БОНДАРЕНКА Сергія Миколайовича (посмертно) — капітана

ГОРБАНЯ Владислава Вячеславовича (посмертно) — капітана

ЗЕБНИЦЬКОГО Костянтина Миколайовича (посмертно) — майора

КІТУГІНА Максима Олеговича — підполковника

ЧУЙКА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВЕРЕТЕЙЧЕНКА Івана Леонідовича — полковника

КУЗЬМИЧА Олександра Миколайовича — підполковника

ЛЕВЧУКА Остапа Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби

МАЛИНКА Ігоря Олександровича — підполковника

МАРЧЕНКА Дениса Юрійовича — підполковника

МАРЧЕНКА Олексія Станіславовича — генерал-майора

СЕРГЕЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — підполковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

МИХАЛІШИНА Павла Захаровича — підполковника

ПЕРЕВ’ЯЗКА Ігоря Володимировича — старшого сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БАРАНОВА Євгенія Євгеновича — сержанта

БОНДАРЯ Вадима Володимировича — сержанта

ВИШИНСЬКОГО Ярослава Анатолійовича — солдата

ГАЛУЦЬКОГО Євгенія Миколайовича — старшого сержанта

ГОНЧАРА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата

ГРАЖДАНІНОВА Станіслава Вікторовича — старшого сержанта

ДАНИЛЬЦЯ Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ДМИТРІВА Василя Миколайовича — молодшого сержанта

ДОВГАЛЯ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта

ДРОГОВОЗА Сергія Віталійовича — майстер-сержанта

ЖИТНІКОВА Олексія Миколайовича — сержанта

КАЧАЛОВА Олега Миколайовича — капітана

КОЗЛОВСЬКОГО Віталія Леонідовича — солдата

КОЗЛОВСЬКОГО Станіслава Леонідовича — молодшого сержанта

КУЗОВКОВА Дениса Петровича — майора

ЛАГНА Віталія Руслановича — старшого солдата

ЛАТЮКА Артема Володимировича — солдата

ЛЕЙЛУ Андрія Володимировича — солдата

ЛЕЩИНСЬКОГО Олександра Васильовича — старшого сержанта

ЛИТВИНЕНКА Романа Юрійовича — підполковника

МАРЧЕНКА Богдана Олеговича — майора

МАШКА Максима Миколайовича — старшого сержанта

МОДЛІНСЬКОГО Станіслава Романовича — старшого лейтенанта

ПЕНЬКОВА Владислава Андрійовича — солдата

ПОПОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — сержанта

ПОПЦОВА Ростислава Олександровича — молодшого сержанта

ПОТАПОВА Михайла Юрійовича — солдата

РОМАНОВА Євгена Сергійовича — солдата

РОШКУ Едуарда Олексійовича — молодшого сержанта

САРАНЧУ Кирила Петровича — старшого сержанта

СКРИПЧЕНКА Дмитра Віталійовича — сержанта

СЛЮСАРЕНКА Олександра Ігоровича — старшого сержанта

СТЕРАНІВСЬКОГО Олега Івановича — старшого солдата

СУПОНІНА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта

ТІЩЕНКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

ТКАЧЕНКА Петра Юрійовича (посмертно) — лейтенанта

УСАТЮКА Артура Олександровича — старшого солдата

ХАРИТОНЕНКОВА Андрія Сергійовича — солдата

ШЕВЧЕНКА Олексія Олексійовича (посмертно) — майстер-сержанта

ШЕРЕМЕТУ Владислава Сергійовича — старшого сержанта

ШТЕПУ Олексія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЯРЕМЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

КОНОВАЛА Григорія Федоровича — капітана

НАДЄІНА Олександра Олександровича — підполковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АРТЕМЧУКА Максима Сергійовича — старшого солдата

БАБЕНКА Владислава Валерійовича — старшого сержанта

БАДЬОНА Володимира Юрійовича — полковника

БОБРОВА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

БОНДАРЧУКА Бориса Михайловича — полковника

БРИКАЙЛА Сергія Олександровича — старшого сержанта

ВЛОХА Олексія Олександровича — старшого солдата

ВОЛОХАТОГО Олега Степановича — головного сержанта

ГРИМОТА Сергія Олександровича — старшого солдата

ГРОМАЦЬКОГО Олександра Семеновича — старшого солдата

ДАВИДОВА Олександра Володимировича — підполковника

ДЕРЕВЕНСЬКОГО Валентина Вікторовича — молодшого сержанта

ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата

ДОЛГОПОЛА Максима Михайловича — старшого сержанта

ДОРОШКОВА Володимира Миколайовича — старшого сержанта

ДРИЗЛОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата

ЗЕЛЕНЧУКА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта

ЗМАРАДУ Миколу Сергійовича — солдата

КЛАБАНА Юрія Миколайовича — полковника

КОЗЛОВА Станіслава Григоровича — солдата

КРАВЧЕНКА Олександра Миколайовича — лейтенанта

КУЛІЄВА Віктора Вікторовича — штаб-сержанта

КУЛІНІЧА Юрія Михайловича — головного сержанта

ЛИТОВЧЕНКА Максима Руслановича — лейтенанта

ЛУПАЧОВА Петра Івановича — молодшого сержанта

МАКСИМЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата

МАЛЬЦЕВА Ігоря Євгенійовича — солдата

МАРКОВА Микиту Андрійовича — сержанта

МОТРОШИЛОВА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

НАДТОЧНОГО Андрія Павловича — старшого сержанта

НЕМИРОВЦЯ Сергія Владленовича — сержанта

НЕСТЕРЕНКА Євгена Олександровича — лейтенанта

НЕСТЕРОВА Дмитра Олександровича — солдата

НИЦУНА Євгенія Петровича — старшого солдата

ОРЄШИНА Олексія Олександровича — підполковника

ОРЛЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

ПАВЛОВСЬКОГО Володимира Костянтиновича — солдата

СЕМЕНЮКА Олександра Івановича — старшого солдата

СЄРИКА Сергія Васильовича — підполковника

СЛЮСАРЯ Руслана Вікторовича — старшого сержанта

СОЛОМЯНОГО Олександра Олександровича — солдата

СУРМУ Юрія Миколайовича — підполковника

ТОПАЛЬЦЕВА Костянтина Олександровича — солдата

ТРОЦИКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ТУМУ Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта

ХАЛУПКА Вадима Володимировича — старшого солдата

ХАМІДУЛІНА Валерія Валерійовича — старшого солдата

ХРАМЦОВА Родіона Євгеновича — старшого сержанта

ЧЕРВЯТЮКА Олександра Геннадійовича — старшого солдата

ЧЕРЕВАНЯ Владислава Олеговича — молодшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого сержанта

ШОРКІНА Максима Олеговича — старшого солдата

ЯКОВЛЄВА Євгена Вікторовича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ДРЕВАЯ Германа Едуардовича (посмертно) — солдата

ЗАГОРОДНЬОГО Владислава Анатолійовича (посмертно) — солдата

КОБЕНКА Дмитра Ігоровича (посмертно) — сержанта

КРАСНОЛУЦЬКОГО Владислава Миколайовича (посмертно) — солдата

МЕРКУШИНА Артема Леонідовича (посмертно) — солдата

МИЙГЕША Валерія Івановича (посмертно) — солдата

МОНАХА Богдана Олеговича (посмертно) — солдата

ПШЕНИЧНОГО Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата

САЄНКА Максима Миколайовича (посмертно) — солдата

ШЕВЧУКА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта

ШУЛЯКА Анатолія Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта.