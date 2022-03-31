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Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з деякими своїми співробітниками в Маріуполі

маріуполь

Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з деякими своїми співробітниками в місті Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив комісар організації Філіппо Гранді.

"Деяким вдалося вибратися. Деякі з них всередині, і ми не можемо з ними спілкуватися наразі. Це мої колеги", - сказав він.

Гранді закликав до "твердих зобов’язань" щодо того, що не буде бойових дій для функціонування коридорів евакуації.

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Автор: 

Маріуполь (3220) ООН (3336)


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Нехай на Сахаліні шукають. Були "спасены от бендеровцев" орками.
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31.03.2022 00:53 Відповісти
.
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31.03.2022 00:54 Відповісти
Глибоко занепокоєний
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31.03.2022 01:24 Відповісти
 
 