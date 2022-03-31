Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з деякими своїми співробітниками в Маріуполі

Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з деякими своїми співробітниками в місті Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив комісар організації Філіппо Гранді.

"Деяким вдалося вибратися. Деякі з них всередині, і ми не можемо з ними спілкуватися наразі. Це мої колеги", - сказав він.

Гранді закликав до "твердих зобов’язань" щодо того, що не буде бойових дій для функціонування коридорів евакуації.

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