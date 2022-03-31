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РФ уже не може імітувати процес переговорів, оскільки Україна публічно представила переговорну позицію, - Арахамія

переговори

Українська делегація оприлюднила свою переговорну позицію публічно для того, щоб РФ не змогла імітувати процес перемовин.

Про це заявив учасник переговорів Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми представили свою переговорну позицію публічно, і Російська Федерація уже не може імітувати процес переговорів. До цього були побоювання, що це процес для того, щоб приховати воєнні дії", - сказав він.

За його словами, Росія змушена вести дійсно справжні переговори, а не імітувати їх, демонструвати всьому світові, як вони рухаються, інакше доведеться сказати, що вони не хочуть займатися перемовинами, і перейти суто на шлях війни.

"І тоді мати всі наслідки міжнародного характеру. З тактичної точки зору в цьому бою ми однозначно виграли. Це оцінки не нашої переговорної групи, а оцінки наших Збройних сил. Коли ЗСУ дають великі результати, ми це беремо і використовуємо", - додав він.

Також читайте: Абрамович грає "дуже позитивну" роль на російсько-українських перемовинах, - Арахамія

Автор: 

Арахамія Давид (1103) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/KapranovyBraty?__tn__=-UC*F Брати Капранови https://www.facebook.com/photo/?fbid=527083765443772&set=a.283850963100388&__cft__[0]=AZVeNc00SnprwA4prxGHEnGm4NZedPqtMAMobfAlSlW8M6MaPvEQ7bi3nj1w3swdKd4Nh6Jejdg6dUaSDe7HKkpihsyyfOhyK4x6s7NJUF3J2JxiEGUvWbFz_pH3hK_XbMc&__tn__=EH-R 20 March, 07:08 ·

https://www.facebook.com/photo/?fbid=527083765443772&set=a.283850963100388&__cft__[0]=AZVeNc00SnprwA4prxGHEnGm4NZedPqtMAMobfAlSlW8M6MaPvEQ7bi3nj1w3swdKd4Nh6Jejdg6dUaSDe7HKkpihsyyfOhyK4x6s7NJUF3J2JxiEGUvWbFz_pH3hK_XbMc&__tn__=EH-R Оскільки почалися розмови про позаблоковий статус і нейтралітет, дозвольте нагадати, що це таке:
Це коли замість своєї армії будують дороги для танків агресора.
Це коли у концертних залах співають зірки країни-агресора.
Це коли п'ята колона у політиці безкарно руйнує країну.
Це коли ворожа Церква вільно веде антидержавну пропаганду.
Це коли саботують закон про мову.
Це коли відверто демонструють слабкість держави, провокуючи агресора.
Ви цього хочете? Так це вже було і ми зараз споживаємо результати
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31.03.2022 01:04
+17
Ця зелена мавпа якнайшвидше хоче підписати капітуляцію, але вона не врахувала, що крім висопосадових зелених покидьків, ніхто не підтримує капітуляцію.
Сьогодні США, а вчора Великобритания, офіційно заявили, що вони не будуть надавати ніяких гарантій Україні, згідно цих домовленостей між рашкою та українською делегацією.
Тобто Американський та Британії - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зелені зрадники.
Тобто зброю беріть, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія.
От це все, що треба знати про капітуляцію, якою Зеленський, планує завершити війну.
показати весь коментар
31.03.2022 01:12
+12
https://www.facebook.com/KapranovyBraty?__cft__[0]=AZXhEx-8****************************************************************************************************************************************-GYNLGg5&__tn__=-UC%2CP-R Брати Капранови ПРО СТАМБУЛЬСЬКІ ЗУСТРІЧИ
https://www.facebook.com/groups/prykoly/ 16 ч. ·

UPD: Замість Японії можете підставити будь-яку іншу країну.

Ви серйозно?
Арахамія пропонує Росії домовитися з нею про те, що Японія гарантує нам безпеку? Не Японії пропонує, а Росії! Та ще й не просто так, а після референдуму. Український народ на референдумі вирішить, що Японія має нам гарантувати безпеку?
Це вже галоперідол чи все ще наркотики?

Що по суті в Стамбулі.
(По суті).
Українська сторона ніжайше просить царя Путіна прийняти капітуляцію України,ологошує позаблоковий статус,відмовляється від Криму і Донбасу,а самого царя Путіна просить бути гарантом безпеки України.
Це по суті,без шелухи.
Якщо це не державна зрада,то що тоді називається державною зрадою?
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31.03.2022 01:06
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Ех синок, тобі ще вчитись і вчитись.
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31.03.2022 00:59 Відповісти
Просрав Абхазію,просру і Україну,нє вопрос...
(Арахамія)
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31.03.2022 01:21 Відповісти
Заберите у придурка микрофон !!!

а к переговорному процессу его подпускать - ЧИСТАЯ ЗРАДА .
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31.03.2022 01:01 Відповісти
Він сьогодні в словесному єкстазі
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31.03.2022 01:15 Відповісти
Ето точно
Сьогодні ввечорі "гарант безпеки України" ввалив ракетою чергову нефтебазу в Дніпрі.
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31.03.2022 01:00 Відповісти
Дайте йому соску
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31.03.2022 01:03 Відповісти
https://www.facebook.com/KapranovyBraty?__tn__=-UC*F Брати Капранови https://www.facebook.com/photo/?fbid=527083765443772&set=a.283850963100388&__cft__[0]=AZVeNc00SnprwA4prxGHEnGm4NZedPqtMAMobfAlSlW8M6MaPvEQ7bi3nj1w3swdKd4Nh6Jejdg6dUaSDe7HKkpihsyyfOhyK4x6s7NJUF3J2JxiEGUvWbFz_pH3hK_XbMc&__tn__=EH-R 20 March, 07:08 ·

https://www.facebook.com/photo/?fbid=527083765443772&set=a.283850963100388&__cft__[0]=AZVeNc00SnprwA4prxGHEnGm4NZedPqtMAMobfAlSlW8M6MaPvEQ7bi3nj1w3swdKd4Nh6Jejdg6dUaSDe7HKkpihsyyfOhyK4x6s7NJUF3J2JxiEGUvWbFz_pH3hK_XbMc&__tn__=EH-R Оскільки почалися розмови про позаблоковий статус і нейтралітет, дозвольте нагадати, що це таке:
Це коли замість своєї армії будують дороги для танків агресора.
Це коли у концертних залах співають зірки країни-агресора.
Це коли п'ята колона у політиці безкарно руйнує країну.
Це коли ворожа Церква вільно веде антидержавну пропаганду.
Це коли саботують закон про мову.
Це коли відверто демонструють слабкість держави, провокуючи агресора.
Ви цього хочете? Так це вже було і ми зараз споживаємо результати
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31.03.2022 01:04 Відповісти
https://www.facebook.com/KapranovyBraty?__cft__[0]=AZXhEx-8****************************************************************************************************************************************-GYNLGg5&__tn__=-UC%2CP-R Брати Капранови ПРО СТАМБУЛЬСЬКІ ЗУСТРІЧИ
https://www.facebook.com/groups/prykoly/ 16 ч. ·

UPD: Замість Японії можете підставити будь-яку іншу країну.

Ви серйозно?
Арахамія пропонує Росії домовитися з нею про те, що Японія гарантує нам безпеку? Не Японії пропонує, а Росії! Та ще й не просто так, а після референдуму. Український народ на референдумі вирішить, що Японія має нам гарантувати безпеку?
Це вже галоперідол чи все ще наркотики?

Що по суті в Стамбулі.
(По суті).
Українська сторона ніжайше просить царя Путіна прийняти капітуляцію України,ологошує позаблоковий статус,відмовляється від Криму і Донбасу,а самого царя Путіна просить бути гарантом безпеки України.
Це по суті,без шелухи.
Якщо це не державна зрада,то що тоді називається державною зрадою?
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31.03.2022 01:06 Відповісти
Думка поважних Братів Капранових лише в першому абзаці.
В другому коментар якоїсь Лесі Котляревської.
Я не повірив і тому перевірив. Прошу робити так само. Перш ніж репостити зрадофільсткі тексти.
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31.03.2022 01:16 Відповісти
Это я стёрла , чтобы текст был короче .
ВЕДЬ СУТЬ ВОЗМУЩЕНИЙ СЕЙЧАС В ТЕСТЕ , а не в авторитетах!!!!

тысячи украинцев возмущены этими переговорами , так что не устаивайте КИТАЙСКИХ ЦЕРЕМОНИЙ
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31.03.2022 01:20 Відповісти
А міліони? Тисячі завжди невдоволені за будь-яких рішень, то й що?
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31.03.2022 14:01 Відповісти
Це повний капець.
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31.03.2022 01:17 Відповісти
Все , що нам потрібно знати про ,, успіхи " украінськоі делегаціі в Стамбулі , на чолі з патріЙотами Агрохімією і Подоляком ,
- це доллар по 83 рубля ,
який був по 200- 300😡
а далі буде ще цікавіше , якщо цих переговорників не зупинити !
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31.03.2022 01:09 Відповісти
Иногда кажется, что все эти якобы успешные переговоры только для того, чтобы убирали санкции с раши
ТАКОЙ ТЕАТР , а за кулисами режиссёры
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31.03.2022 01:12 Відповісти
Так це і є їх ціль. Мінімізувати збитки для раші. Он один навіть особисто за дружбана-олігарха просить, щоб санкції зняли.
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31.03.2022 01:12 Відповісти
ТО ЕСТЬ ЗЕ попросил сохранить мильярды Аьрамовичу, чтобы тот финансировал войну в Украине
ОФУЕТЬ
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31.03.2022 01:22 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/drozdov ROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція

💥 Пишний яр чи сумне провалля?

де межа між компромісом і капітуляцією? | Дроздов позиція❗

https://youtu.be/sw9p31jTA4o
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31.03.2022 01:09 Відповісти
Поверніть цю абхазську мавпу в сухумський мавпячий розплідник.
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31.03.2022 01:09 Відповісти
Гарантія ненападу на нас це мертвий путін і розвалена рашка. Все інше - обман себе і нас, такий самий, як і "закончу войну по-сєрєдінє".
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31.03.2022 01:10 Відповісти
Думаю , такие переговоры нужны Украине
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31.03.2022 01:17 Відповісти
Ця зелена мавпа якнайшвидше хоче підписати капітуляцію, але вона не врахувала, що крім висопосадових зелених покидьків, ніхто не підтримує капітуляцію.
Сьогодні США, а вчора Великобритания, офіційно заявили, що вони не будуть надавати ніяких гарантій Україні, згідно цих домовленостей між рашкою та українською делегацією.
Тобто Американський та Британії - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зелені зрадники.
Тобто зброю беріть, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія.
От це все, що треба знати про капітуляцію, якою Зеленський, планує завершити війну.
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31.03.2022 01:12 Відповісти
" США, Великобританія, офіційно заявили, що вони не будуть надавати ніяких гарантій Україні, згідно цих домовленостей між рашкою та українською делегацією.
Тобто Американський та Британії - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зрадники від України на переговорах.
Тобто зброю беріть, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія." - отакий коментарій

А що насправді?

Які ще версіх щодо США, Великобританія, не будуть надавати ніяких гарантій Україні?
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31.03.2022 08:25 Відповісти
Мене дивує наставлення до питання "перемовин" всіляких ЛСД (лідерів суспільної думки). Більшість із них все ще сподіваються що це не зрада і "вірять в ЗСУ". Хоча Касьянов уже почав щось підозрювати. А тим часом Кулеба доводить іноземним партнерам, що постачання Україні озброєння не має бути пов'язане з ходом переговорів. Тобто дехто на Заході вже завагався. Якщо мовчати, і ковтати далі це лайно, Україна програє.
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31.03.2022 08:36 Відповісти
Україна нічого не представляла, бо публічний імітатор Арахамія не представляє Україну.
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31.03.2022 01:12 Відповісти
Скільки разів вже можна ці позорні договорняки видавати за перемогу? Більше дурнів знайдеться, які повірять в слова Арахамії?
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31.03.2022 01:13 Відповісти
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31.03.2022 01:13 Відповісти
РОМАН ЦИМБАЛЮК
Детальный разбор переговоров в Турции
С России снимут санкции?

https://youtu.be/zXsjDJV9hrY
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31.03.2022 01:14 Відповісти
Цимбалюку респект !!
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31.03.2022 01:49 Відповісти
Може дуже легко. Зараз кацапи викотять новий ультиматум, який не можна виконати, і все.

І давайте наступного разу ще від чогось відмовтеся. Тим більше, що роіся все одно знов нападе як тільки будуть сили.

І не забудьте Ротенбергів звільнити від санкцій. Вони теж дуже корисні Єрмаку.
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31.03.2022 01:13 Відповісти
Не Україна представила, а абрамович у запискі
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31.03.2022 01:13 Відповісти
Цікаві перемовини:за кацапів - кацапи, за українців - ті ж кацапи у профіль (Абрамовічь, Арахамія (уродженець Абхазії, громадянин України з 2015 року) та малороси Чалий (не той) і Подоляк. Де тут українці?
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31.03.2022 01:32 Відповісти
Та це не переговорна позиція - а якийсь пакт про капітуляцію України. Виникає великий сумнів - що це все дійсно готувала українська сторона - а не рашка: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/03/30/7136915/ Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбулі
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31.03.2022 01:36 Відповісти
Це капітуляція 100%
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31.03.2022 01:51 Відповісти
"ОЗВУЧЕНІ ПЕРЕГОВІРНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НЕ РЕАЛЬНІ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…

.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.

.
Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
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31.03.2022 03:15 Відповісти
У цих "перемовинах" справжнім є лише час,
який ми дали кремлю на перегрупування та відновлення сил.
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31.03.2022 04:41 Відповісти
Який час? Що встановили перемир'я? Ні. То стиц-звиздиць.
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31.03.2022 14:10 Відповісти
Россия потом скажет - вам Мединский что-то обещал ?
Вот к нему и идите.
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31.03.2022 04:38 Відповісти
Главное, чтобы Запад оружие поставлял и с рашки санкции не снимал. От рашки надо требовать вывода войск в любом случае; это вызовет истерику на рашке и ощущение поражения у них. Остальные вопросы типа крыма с донбассом можно выносить на референдум с заранее извесным результатом (народ не согласится). Милитаризация Украины тоже не обсуждается. И, само собой, перемалывать рашковойска без остановки. Запад жмет на "как можно скорее прекратить стрелять", так что есть опасность торможения поставок оружия если Украина не будет демонстрировать желание договориться о прекращении войны... идея о необходимости военного поражения рашки и ее последующего распада пока что вызывает ужас у западного обывателя.
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31.03.2022 04:50 Відповісти
Це не позиція, це поза
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31.03.2022 05:10 Відповісти
хламидия-трахамония арахамия спутал... переговорная позиция о которой оно говорит - это позиция обоссанного в николаевской подворотне и непроспавшегося быдла...
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31.03.2022 05:53 Відповісти
Какая все-таки тупая скотина этот "переговорщик". За что Украине такая кара?
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31.03.2022 06:51 Відповісти
Агрохімія, здохни, тварюка!!!
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31.03.2022 07:54 Відповісти
США, Великобританія, офіційно заявили, що вони не будуть надавати ніяких гарантій Україні, згідно цих домовленостей між рашкою та українською делегацією.
Тобто Американський та Британії - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зрадники від України на переговорах.
Тобто зброю беріть, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія." - отакий коментарій

А що насправді?

Які ще версіх щодо США, Великобританія, не будуть надавати ніяких гарантій Україні?
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31.03.2022 08:27 Відповісти
 
 