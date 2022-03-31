РФ уже не може імітувати процес переговорів, оскільки Україна публічно представила переговорну позицію, - Арахамія

Українська делегація оприлюднила свою переговорну позицію публічно для того, щоб РФ не змогла імітувати процес перемовин.

Про це заявив учасник переговорів Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми представили свою переговорну позицію публічно, і Російська Федерація уже не може імітувати процес переговорів. До цього були побоювання, що це процес для того, щоб приховати воєнні дії", - сказав він.

За його словами, Росія змушена вести дійсно справжні переговори, а не імітувати їх, демонструвати всьому світові, як вони рухаються, інакше доведеться сказати, що вони не хочуть займатися перемовинами, і перейти суто на шлях війни.

"І тоді мати всі наслідки міжнародного характеру. З тактичної точки зору в цьому бою ми однозначно виграли. Це оцінки не нашої переговорної групи, а оцінки наших Збройних сил. Коли ЗСУ дають великі результати, ми це беремо і використовуємо", - додав він.

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