РФ уже не може імітувати процес переговорів, оскільки Україна публічно представила переговорну позицію, - Арахамія
Українська делегація оприлюднила свою переговорну позицію публічно для того, щоб РФ не змогла імітувати процес перемовин.
Про це заявив учасник переговорів Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми представили свою переговорну позицію публічно, і Російська Федерація уже не може імітувати процес переговорів. До цього були побоювання, що це процес для того, щоб приховати воєнні дії", - сказав він.
За його словами, Росія змушена вести дійсно справжні переговори, а не імітувати їх, демонструвати всьому світові, як вони рухаються, інакше доведеться сказати, що вони не хочуть займатися перемовинами, і перейти суто на шлях війни.
"І тоді мати всі наслідки міжнародного характеру. З тактичної точки зору в цьому бою ми однозначно виграли. Це оцінки не нашої переговорної групи, а оцінки наших Збройних сил. Коли ЗСУ дають великі результати, ми це беремо і використовуємо", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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(Арахамія)
а к переговорному процессу его подпускать - ЧИСТАЯ ЗРАДА .
Сьогодні ввечорі "гарант безпеки України" ввалив ракетою чергову нефтебазу в Дніпрі.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=527083765443772&set=a.283850963100388&__cft__[0]=AZVeNc00SnprwA4prxGHEnGm4NZedPqtMAMobfAlSlW8M6MaPvEQ7bi3nj1w3swdKd4Nh6Jejdg6dUaSDe7HKkpihsyyfOhyK4x6s7NJUF3J2JxiEGUvWbFz_pH3hK_XbMc&__tn__=EH-R Оскільки почалися розмови про позаблоковий статус і нейтралітет, дозвольте нагадати, що це таке:
Це коли замість своєї армії будують дороги для танків агресора.
Це коли у концертних залах співають зірки країни-агресора.
Це коли п'ята колона у політиці безкарно руйнує країну.
Це коли ворожа Церква вільно веде антидержавну пропаганду.
Це коли саботують закон про мову.
Це коли відверто демонструють слабкість держави, провокуючи агресора.
Ви цього хочете? Так це вже було і ми зараз споживаємо результати
https://www.facebook.com/groups/prykoly/ 16 ч. ·
UPD: Замість Японії можете підставити будь-яку іншу країну.
Ви серйозно?
Арахамія пропонує Росії домовитися з нею про те, що Японія гарантує нам безпеку? Не Японії пропонує, а Росії! Та ще й не просто так, а після референдуму. Український народ на референдумі вирішить, що Японія має нам гарантувати безпеку?
Це вже галоперідол чи все ще наркотики?
Що по суті в Стамбулі.
(По суті).
Українська сторона ніжайше просить царя Путіна прийняти капітуляцію України,ологошує позаблоковий статус,відмовляється від Криму і Донбасу,а самого царя Путіна просить бути гарантом безпеки України.
Це по суті,без шелухи.
Якщо це не державна зрада,то що тоді називається державною зрадою?
В другому коментар якоїсь Лесі Котляревської.
Я не повірив і тому перевірив. Прошу робити так само. Перш ніж репостити зрадофільсткі тексти.
ВЕДЬ СУТЬ ВОЗМУЩЕНИЙ СЕЙЧАС В ТЕСТЕ , а не в авторитетах!!!!
тысячи украинцев возмущены этими переговорами , так что не устаивайте КИТАЙСКИХ ЦЕРЕМОНИЙ
- це доллар по 83 рубля ,
який був по 200- 300😡
а далі буде ще цікавіше , якщо цих переговорників не зупинити !
ТАКОЙ ТЕАТР , а за кулисами режиссёры
ОФУЕТЬ
💥 Пишний яр чи сумне провалля?
де межа між компромісом і капітуляцією? | Дроздов позиція❗
https://youtu.be/sw9p31jTA4o
Сьогодні США, а вчора Великобритания, офіційно заявили, що вони не будуть надавати ніяких гарантій Україні, згідно цих домовленостей між рашкою та українською делегацією.
Тобто Американський та Британії - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зелені зрадники.
Тобто зброю беріть, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія.
От це все, що треба знати про капітуляцію, якою Зеленський, планує завершити війну.
Тобто Американський та Британії - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зрадники від України на переговорах.
Тобто зброю беріть, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія." - отакий коментарій
А що насправді?
Які ще версіх щодо США, Великобританія, не будуть надавати ніяких гарантій Україні?
Детальный разбор переговоров в Турции
С России снимут санкции?
https://youtu.be/zXsjDJV9hrY
І давайте наступного разу ще від чогось відмовтеся. Тим більше, що роіся все одно знов нападе як тільки будуть сили.
І не забудьте Ротенбергів звільнити від санкцій. Вони теж дуже корисні Єрмаку.
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
який ми дали кремлю на перегрупування та відновлення сил.
Вот к нему и идите.
Тобто Американський та Британії - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зрадники від України на переговорах.
Тобто зброю беріть, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія." - отакий коментарій
А що насправді?
Які ще версіх щодо США, Великобританія, не будуть надавати ніяких гарантій Україні?