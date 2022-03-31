Українські сили за 30 березня знищили 4 літаки, один безпілотник та дві крилаті ракети, - Повітряні сили
Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію щодо ліквідації російських окупантів в українському небі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни.
Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.
Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО. Втім, ще мінус чотири за добу 30 березня!
Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів!"
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Тихенько.............. т и х е н ь к о .......................................................................................................................
Так что "орлан" бывает иногда опаснее "слепого" пакета из "града".
Орлан не здатен наносити ущєрба, бо не має засобів ураження - все дуже просто.
Якщо б ти не туканив, я б міг тобі розповісти багато чого цікавого і натаскати за пару тижнів до рівня продвинутого диванного експерта, що б ти не палився у коментах.
А так - просто нема часу на безглузді розмови
Я можу ще так довго тебе принижувати, питання в тому, чому тобі це так подобається...
У нас есть достаточно радиолокации, что бы даже сраный "орлан" не смог приближаться в критических направлениях на тактическую глубину, а тем более достаточно средств поражения для всего летающего кацапского говна.
Саме через те, що орлан сраний, і здатний лише для спостереження, а отже має маленькі розміри та, відповідно, ЕПР - він є дуже важкою ціллю для ЗРК, а головне - невиправданою.
В данный момент ВСУ готовит удар в направлении Мариуполя, для деблокировки города. Ударная бригада уже на позициях. Попытки прорыва ожидаю в ближайшее время. Готовится удар по Крымскому мосту. Скорее как агитка, а не военная операция. Основная операция ВСУ запланирована на севере страны. Резервные части пойдут вдоль белорусской границы, отрезая северозападную, а затем и северовосточную группировки противника, сооружая окружение этим группировкам, а потом выход на Харьков и дальнейший бросок вдоль государственной границы в сторону Северного Донбасса.
Одновременно - удар на Николаев-Херсон с выходом на границу с Крымом. И удар в сторону западного Мариуполя, с целью деблокады города и окружения запорожской группировки противника. У ВС РФ нет достаточного ресурса для противодействия этим манёврам. Поэтому Кремль давит на Минск, чувствуя угрозу.. 8. Цель Генштаба ВСУ, а вернее тех, кто руководит операцией - окружение и создание четырёх котлов - Северозападный, Северовосточный, Херсонский, Энергодарский.
Выполнение этого плана будет означать разгром российской группировки, ликвидацию ударной части российской армии, что вызовет пожар конфликтов по периметру границ РФ, смену власти в Грузии, Армении, Белоруссии, потерю Донбасса, Крыма, влияния на Казахстан и проблемы снабжения Калининградской области, Сахалина и Курил.
Судя по тому, что НАТО собралось обсуждать ядерный ответ и действия в случае ядерного удара РФ, этот план ( пункт утверждён, а НАТО уже просчитало разгром российской группировки на Украине и возможный удар РФ тактическим ядерным оружием. Настораживает план НАТО обеспечить Украину противобактериологическими, противохимическими и главное - противорадиационным снаряжением. НАТО просчитывает удар по Украине или даже Европе неконвенционным оружием.
Власти РФ в ярости и понимают, что пути назад уже нет. Это очень тревожная ситуация, но её надо было просчитывать, а не заказывать дорогущую мебель у итальянских дизайнеров.
Мы на самом пороге ядерной войны. И ЗНАЙТЕ - ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ УЖЕ В МОРЕ, В ВОЗДУХЕ, НА СТАРТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ и на подвесах. В полной боевой готовности.
@thewarnow
НАТО начинает стягивание сил по периметру границ РФ. В случае применения Россией ядерного оружия, у неё не будет ни одного союзника. В данный момент в море вышли американские, британские и французские стратегические ракетоносцы.
С островов подняли в небо стратегические бомбовозы. Они на боевом дежурстве с боевым подвесом. В подвесах - умные, модернизированные системы. Вся авиация НАТО в режиме полной готовности, в частях отменяют отпуска.
С баз типа Раммштайн выходят небольшие конвои, скорее всего - рассредоточение боезапаса. В Германии приземлилось первое звено F35. Они способны нести ядерное. В Европу будет переброшено около полусотни Ф35 и до сотни Ф15/16.
НАТО и Корона умело провоцируют Кремль и его пропаганду. За пропагандой внимательно следят и западная и восточная инфоэлита. Они развеяли миф о доблести российской армии, и меняют потенциал инфополя. РФ полностью проиграла информационную войну.
@thewarnow