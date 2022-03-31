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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські сили за 30 березня знищили 4 літаки, один безпілотник та дві крилаті ракети, - Повітряні сили

су

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію щодо ліквідації російських окупантів в українському небі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці  Командування Повітряних Сил ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни.

Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.

Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО. Втім, ще мінус чотири за добу 30 березня!

Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На рахунку ППО Харівщині сьогодні три знищені ворожі літаки-винищувачі та один БПЛА

Автор: 

літак (2898) вертоліт (875) Повітряні сили (2583)


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Топ коментарі
+10
От і подаруночки наші від Союзників відпрацьовують тихенько..............................
Тихенько.............. т и х е н ь к о .......................................................................................................................
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31.03.2022 01:01
+8
Молодці наші славні Воіни 👍🏼💪✊
Так тримати !!
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31.03.2022 01:00
+3
ну тобі звідси видніше
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31.03.2022 01:20
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Молодці наші славні Воіни 👍🏼💪✊
Так тримати !!
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31.03.2022 01:00 Відповісти
От і подаруночки наші від Союзників відпрацьовують тихенько..............................
Тихенько.............. т и х е н ь к о .......................................................................................................................
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31.03.2022 01:01 Відповісти
Вроде ж вертолет сегодня был сбит.
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31.03.2022 01:04 Відповісти
Я чув з бука збили безпілотнік на малий висоті, якщо це правда, не дуже розумно.
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31.03.2022 01:06 Відповісти
ну тобі звідси видніше
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31.03.2022 01:20 Відповісти
один "орлан" наносит бОльший ущерб, чем один танковый взвод, а иногда даже и рота. Так что "обмен" вполне равноценный.
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31.03.2022 01:22 Відповісти
БПЛА "Орлан" взагалі не здатен нанести ніякого ущєрба, як і 99% інших кацапських беспілотників
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31.03.2022 11:32 Відповісти
"орлан" может нанести ущерб на порядок больший, чем любой "слепой" вылет Су-24 с бомбовой нагрузкой. Например, обнаружение позиций дивизиона С-300, прикрывающего городскую агломерацию на миллион жителей, или обнаружение прибывшего на ж\д станцию состава с топливом, либо разведка елей, уничтожение которых повлечет за собой техногенную катастрофу в целом районе, и конечно корректироку огня по этим объектам, вплоть до наведения ОТР.
Так что "орлан" бывает иногда опаснее "слепого" пакета из "града".
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31.03.2022 12:52 Відповісти
У Су-24 (не кажучи вже про Су-34) можливості з обнаружєнія на порядок вищі, ніж у Орлана. Тим більш позиції С-300, які тактичний бомбардувальник бачить за багато сотень кілометрів і може одразу атакувати.
Орлан не здатен наносити ущєрба, бо не має засобів ураження - все дуже просто.
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31.03.2022 13:06 Відповісти
Макаренко, ты?
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31.03.2022 13:09 Відповісти
Не знаю, хто такий цей макаренко, але впевнений, що тобі і в нього є чому повчитися.

Якщо б ти не туканив, я б міг тобі розповісти багато чого цікавого і натаскати за пару тижнів до рівня продвинутого диванного експерта, що б ти не палився у коментах.
А так - просто нема часу на безглузді розмови
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31.03.2022 13:29 Відповісти
Вот и правильно. Держи объект - будешь ему свою лапшу набрасывать про возможности Су-34. Им это заходит.
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31.03.2022 13:43 Відповісти
Цей твій саатєчєствєннік у помаранчевому комбінезоні ВМФ РФ, на озброєнні яких немає Су-34.

Я можу ще так довго тебе принижувати, питання в тому, чому тобі це так подобається...
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31.03.2022 14:21 Відповісти
Ничего нового: перевод стрелок и приписывание собственных латентных сущностей - типичная черта взращенных за много лет тролей на этом форуме.
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31.03.2022 16:53 Відповісти
Ти хоч саме зрозуміло, що написало
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31.03.2022 17:21 Відповісти
если тебе попалось непонятное слово - гугл в помощь.
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31.03.2022 18:01 Відповісти
Ні, таку малу ціль як БПЛА "Орлан" на малій висоті ЗРК Бук не зіб'є.
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31.03.2022 11:33 Відповісти
у "Орлана" достаточная ЭПР для того, что бы штатная станция выявления цели 9С18 обнаружила ее заранее, не говоря уже о том, что цель могла уже быть обнаружена передвижной радиолокационной станцией кругового обзора 80К6, или мобильной трехкоординатной 36Д6, или даже штатным низковысотным обнаружителем комплекса С-300 5Н66М, который и дал целеуказание наиболее подходящему на данный момент ЗРК ближнего радиуса действия, собственно каковым и является "Бук", предназначенный для поражения аэродинамических маневрирующих целей от высоты 200 метров и выше. Была бы цель была в достижении других ЗРК - "Оса", "Стрела-10", или "Тугуска" и расчет ПЗРК подчинения сухопутных сил, то тогда сработали бы они.
У нас есть достаточно радиолокации, что бы даже сраный "орлан" не смог приближаться в критических направлениях на тактическую глубину, а тем более достаточно средств поражения для всего летающего кацапского говна.
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31.03.2022 12:42 Відповісти
Я дуже радий, що ти поліз у вікіпедію і дізнався з чого складається комплекс ЗРК БУк та С-300. Але, через незнання принципів роботи ППО ти продовжуєш писати різну фігню, на кшталт "5Н66М, который и дал целеуказание". РЛС не дає целєуказаніє - ******* ППО працює зовсім за іншими принципами, в яких ти абсолютний ноль.
Саме через те, що орлан сраний, і здатний лише для спостереження, а отже має маленькі розміри та, відповідно, ЕПР - він є дуже важкою ціллю для ЗРК, а головне - невиправданою.
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31.03.2022 13:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1509223414564888578 https://twitter.com/i/status/1509223414564888578

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31.03.2022 20:15 Відповісти
Заработало натовское целенаведение. Украина атаковала порт Бердянска ракетами Точка У. Нанесён довольно чувствительный удар. Этот удар - демонстрационный, показывающий, что Украина способна ударить по Крыму и базам флота, а также по территории РФ и РБ.Украинцы применяли и торпеды. Но основная работа - диверсанты и диверсионные мобильные группы. А также закладки в портах. Закладки были в причальном оборудовании. Было заминировано и дно.

В данный момент ВСУ готовит удар в направлении Мариуполя, для деблокировки города. Ударная бригада уже на позициях. Попытки прорыва ожидаю в ближайшее время. Готовится удар по Крымскому мосту. Скорее как агитка, а не военная операция. Основная операция ВСУ запланирована на севере страны. Резервные части пойдут вдоль белорусской границы, отрезая северозападную, а затем и северовосточную группировки противника, сооружая окружение этим группировкам, а потом выход на Харьков и дальнейший бросок вдоль государственной границы в сторону Северного Донбасса.

Одновременно - удар на Николаев-Херсон с выходом на границу с Крымом. И удар в сторону западного Мариуполя, с целью деблокады города и окружения запорожской группировки противника. У ВС РФ нет достаточного ресурса для противодействия этим манёврам. Поэтому Кремль давит на Минск, чувствуя угрозу.. 8. Цель Генштаба ВСУ, а вернее тех, кто руководит операцией - окружение и создание четырёх котлов - Северозападный, Северовосточный, Херсонский, Энергодарский.

Выполнение этого плана будет означать разгром российской группировки, ликвидацию ударной части российской армии, что вызовет пожар конфликтов по периметру границ РФ, смену власти в Грузии, Армении, Белоруссии, потерю Донбасса, Крыма, влияния на Казахстан и проблемы снабжения Калининградской области, Сахалина и Курил.

Судя по тому, что НАТО собралось обсуждать ядерный ответ и действия в случае ядерного удара РФ, этот план ( пункт утверждён, а НАТО уже просчитало разгром российской группировки на Украине и возможный удар РФ тактическим ядерным оружием. Настораживает план НАТО обеспечить Украину противобактериологическими, противохимическими и главное - противорадиационным снаряжением. НАТО просчитывает удар по Украине или даже Европе неконвенционным оружием.

Власти РФ в ярости и понимают, что пути назад уже нет. Это очень тревожная ситуация, но её надо было просчитывать, а не заказывать дорогущую мебель у итальянских дизайнеров.

Мы на самом пороге ядерной войны. И ЗНАЙТЕ - ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ УЖЕ В МОРЕ, В ВОЗДУХЕ, НА СТАРТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ и на подвесах. В полной боевой готовности.

@thewarnow
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31.03.2022 01:29 Відповісти
а шойге уже дали почитать этот план? То шо ***** его не читало - это понятно. Он читает только то, что ему принесут на бумаге. Так что он точно не в курсах.
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31.03.2022 12:58 Відповісти
При чому тут шойгу з ******? Це план ЗСУ по звільненню окупованої української території. Читай уважніше.
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31.03.2022 17:39 Відповісти
та не, план ********. Пришлось даже два раза прочитать. Просто мне интересно, ихние аналитеги приносят им в красных папках читать что-либо подобное, ли там токо про мирное население с короваями, название которых они тоже не могут победить?
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31.03.2022 17:58 Відповісти
Главы НАТО собрались для принятия плана на случай применения Россией тактического ядерного оружия. Такая вероятность есть, так как обычную войну Россия практически проиграла. Идёт переброска систем Патриот в Восточную Европу, причём в количествах, больших, чем заявлено. Судя по всему, в случае применения Россией ядерного оружия, будет мощный удар НАТО по пусковым узлам и военным структурам РФ. НАТО не готово к превентивному удару или упреждающему, но нанесёт удар, если РФ первой применит ядерное, даже если против Украины. Договорённость с Китаем имеется.

НАТО начинает стягивание сил по периметру границ РФ. В случае применения Россией ядерного оружия, у неё не будет ни одного союзника. В данный момент в море вышли американские, британские и французские стратегические ракетоносцы.

С островов подняли в небо стратегические бомбовозы. Они на боевом дежурстве с боевым подвесом. В подвесах - умные, модернизированные системы. Вся авиация НАТО в режиме полной готовности, в частях отменяют отпуска.

С баз типа Раммштайн выходят небольшие конвои, скорее всего - рассредоточение боезапаса. В Германии приземлилось первое звено F35. Они способны нести ядерное. В Европу будет переброшено около полусотни Ф35 и до сотни Ф15/16.

НАТО и Корона умело провоцируют Кремль и его пропаганду. За пропагандой внимательно следят и западная и восточная инфоэлита. Они развеяли миф о доблести российской армии, и меняют потенциал инфополя. РФ полностью проиграла информационную войну.

@thewarnow
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31.03.2022 01:36 Відповісти
В России дохрена ядерных шахт, субмарин, тополей, и уничтожить все невозможно, даже если будут пытаться всем миром. Пока ху#ло жив и его приказы исполняют zомби, мира не будет. Тут нужен удар по бункеру))
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31.03.2022 01:52 Відповісти
Наші Воїни - the best, честь і слава!
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31.03.2022 01:40 Відповісти
Літаки беруть гору над гвинтокрилами у статистиці
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31.03.2022 02:54 Відповісти
я вспоминаю как несколько лет тому назад весь мир бегал за покемонами... то в подземном переходе, то в магазине, то в жилом доме... и пока на расии потешались, что мир с покемонами сходит с ума, американцы сделали точнейшую привязку ко всему... это на "знаменитом" "белом лебеде" ту-160 штурман прокладывает маршрут штурманской линейкой, а мароканцы народ простой... у них спутниковая группировка, имеющая точнейшую привязку к каждому интересному объекту... я думаю, что к бункеру старика кабая тоже...
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31.03.2022 05:50 Відповісти
вы думаете вокруг бункера тоже кто-то бегал за покемонами?
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31.03.2022 08:42 Відповісти
 
 