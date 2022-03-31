Українські сили за 30 березня знищили 4 літаки, один безпілотник та дві крилаті ракети, - Повітряні сили

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію щодо ліквідації російських окупантів в українському небі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни.

Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.

Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО. Втім, ще мінус чотири за добу 30 березня!

Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів!"

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