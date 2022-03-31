З початку вторгнення в Україну в армії РФ ліквідовано 2 генерала, 2 поранені, зняті з посад 3, з яких 2 заарештовані, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат серед російських вищих офіцерів та генералів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме: командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя, знятий з посади; командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, знятий з посади та заарештований; начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова, був важко поранений; начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицкого, був важко поранений; заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого, загинув; командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, загинув; командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська, знятий з посади та заарештований".
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"За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації ..."
И ...уева туча генерал-майоров.
яке вже вбили українські воїни:
генерал-майора Тушаєва Магомеда; -командир 141 полка росгвардии
генерал-майора Герасимова Віталія; -первй зам команд 41 армией ЦВО
генерал-майора Суховецького Андрія; -зам команд 41 армией ЦВО
генерал-майора Колесникова Андрія -командующий 29 армия
генерал-майора Митяева Олега -комдив 150 мсд
генерал-лейтенат Мордвичев Андрей -командующий 8 армия
генерал-лейтенат Резанцев Яков -командующий 49 армия рф
20.12.2017 09:25
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в торжественной обстановке представил личному составу 141-го специального моторизованного полка войск Национальной гвардии РФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова нового исполняющего обязанности командира.
Центр противодействия дезинформации при СНБО https://t.me/CenterCounteringDisinformation/746 опубликовал список российских генералов и полковников, которых убили украинские военные.
Украинская армия ликвидировала таких российских топ-военных:
генерал-майора Тушаева Магомеда;
генерал-майора Герасимова Виталия;
генерал-майора Колесникова Андрея;
полковника Захарова Андрея;
полковника Порохню Сергея;
полковника Николаева Игоря;
подполковника Агаркова Юрия;
подполковника Софронова Дмитрия;
подполковника Ермолина Михаила.
Иванов вместе с русским военным кораблем , иди *****!
«А у украинцев очень и очень хорошие снайперы, и они повсеместно их убивают. И по крайней мере четыре из этих пяти (убитых генералов, - ред.) уже подтверждены», - сказал экс-глава ЦРУ.
В эфире CNN перечислили имена погибших генералов: Андрей Колесников, Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Олег Митяев и Андрей Мордвичев.
https://inforesist.org/eks-glava-czru-obyasnil-pochemu-rossiya-poteryala-tak-mnogo-generalov-v-ukraine/
Украинцы их бьют как кур на птицеферме!!!!!!!