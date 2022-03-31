З початку вторгнення в Україну в армії РФ ліквідовано 2 генерала, 2 поранені, зняті з посад 3, з яких 2 заарештовані, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат серед російських вищих офіцерів та генералів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме: командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя, знятий з посади; командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, знятий з посади та заарештований; начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова, був важко поранений; начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицкого, був важко поранений; заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого, загинув; командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, загинув; командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська, знятий з посади та заарештований".

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