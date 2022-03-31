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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Москва заплатить за агресію - Київ напрацьовує спосіб вилучили російські активи у світі, - Арахамія

арахамія

Українські дипломати активно працюють над тим, аби віднайти схему, за якою Україна отримає арештовані по всьому світу активи РФ у вигляді компенсації за ту шкоду, яку нанесла Москва нашій державі під час воєнних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю українським телеканалам

Він підкреслив: "Чи це будуть судові позови у міжнародних судах, це тривалий процес. Чи це будуть судові позови а потім мирна угода – бо вони (РФ - УП) наприклад, скажуть, давайте не будемо судитися, ось вам мирна компенсація.

Ми кажемо про те, що Росії не вдасться цього уникнути. Тим паче, що вже є застава (арештовані активи РФ у світі). Але чекати цих грошей можна ще довго, і сперечатися за них у судах. Активи заарештовані у різних країнах, над цим зараз працюють наші дипломати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч, - радник президента Устенко

Автор: 

Арахамія (1103) репарації (62)


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Топ коментарі
+13
Закрийте хтось рота цій обезяні, воно кволо розуміє коли читає з папірця, а що таке політика взагалі тільки умквно бачило
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31.03.2022 01:26
+8
Вирішуйте через переговорника Абрамовича. Він допоможе.
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31.03.2022 01:25
+8
Балабол, ти, ахерамія....
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31.03.2022 01:27
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Вирішуйте через переговорника Абрамовича. Він допоможе.
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31.03.2022 01:25 Відповісти
Закрийте хтось рота цій обезяні, воно кволо розуміє коли читає з папірця, а що таке політика взагалі тільки умквно бачило
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31.03.2022 01:26 Відповісти
Балабол, ти, ахерамія....
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31.03.2022 01:27 Відповісти
Давида у Юры так много стало. Подружились?
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31.03.2022 01:28 Відповісти
Та блін! Апять ти. Спать час. Не делай маме нерви.
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31.03.2022 01:28 Відповісти
Ну звичайно, потрібно прискорювати поки є можливість самим ці активи розподіляти.
Але як кажуть янки у таких випадках "Nice try guys"
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31.03.2022 01:30 Відповісти
Ага, заплатить тобі рашка, після того, як ви зрадники, підпишите з нею 'мирну угоду', тобто капітуляцію.
Багато заплатила рашка контрибуції, коли повоювала в Грузії та грузини підписали угоду з нею в 2008?
Багато заплатила рашка Україні, після окупації Криму в 2014 ?
Тільки військова поразка рашки в Україні, спонукає світ стягувати з рашки гроші для контрибуції для України.
А не ніякі 'мирні угоди' з рашкою, а фактично капітуляція України, яку запланували зелені, не примушать рашку платити щось Україні.
Арахам це реальний даун та зрадник.
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31.03.2022 01:31 Відповісти
Багато по світу було заблоковано кацапських коштів у 2008 ? Скільки мільярдів арештували у 2014 ? Все біжить , все змінюється . Світ теж . Ну і щодо мирних угод і капітуляції - ти текст цієї угоди бачив ? То про що тут філософствуєш ?
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31.03.2022 03:15 Відповісти
Два колаборанта Арахамія і Подоляк,
Свої пропозиції ви передали письмово Путіну через Мединського.
Те що має залишитися негласним передасть особисто Абрамович.
Всю суть вашої "позиції" ми почули на брифінгу.
Те, що ви кажете зараз це виправдовування та порожні слова, які ніякого відношення до переговорів не мають
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31.03.2022 09:27 Відповісти
А чого це Арахамія так розговорився раптом? Він що там головний у Абрамовича?
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31.03.2022 01:32 Відповісти
а поки що Абрамович платить за сняття санкцій
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31.03.2022 01:35 Відповісти
Не заплатит . Подписывайте побольше мирных договоров , заключайте разные перемирия и агрессор , маньяк , военный преступник уже не будет таковым являться . Конец и санкциям и Гааге и выплатам компенсаций . Ведь он милостиво согласился на мир , оттяпав себе ещё много чего .
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31.03.2022 01:35 Відповісти
Уберите кто-то этого идиота от интрнета !!!!
«наприклад, скажуть, давайте не будемо судитися, ось вам мирна компенсація. Джерело: »

ПРИДУРОК ГРЕБАННЫЙ - 500 млрд долларов уже убытков - откуда у раши будут такие гроши для Украины ?

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31.03.2022 01:45 Відповісти
500 млрд - это только по инфраструктуре. Стоимость жилья людей и разбомбленных заводов здесь не учитывалась. Так что потери уже за триллион скорее всего перевалили.
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31.03.2022 01:54 Відповісти
В 500млрд уже включено все.
Бачив таблицю,де все розписано.
Друге питання,що це дуже приблизні підрахунки.
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31.03.2022 10:22 Відповісти
Всьо оттуда - із нєдр (( тепєрь кацапскіє нєдра будут работать на Україну !
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31.03.2022 02:38 Відповісти
Да они удавятся за мильон .

м17 - 8 лет судят ( убито 230)- И ГДЕ ОПЛАТА УЩЕРБА РАШЕЙ?

А СУД ЗА ВОЙНУ В УКРАИНЕ РАША на 100 лет растянет
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31.03.2022 02:53 Відповісти
Не будьте песимістом , все укладеться в терміни що можна порівняти з судом який Нафтогаз виграв . Нині у цьому не одна Україна зацікавлена . Думаю що і з МН-17 завдяки цим подіям пришвидшиться.
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31.03.2022 03:10 Відповісти
Сьогодні що, день Арахамії? Чи йому поставили завдання всім довести, що принизлива капітуляція - це найбільша перемога в історії України?
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31.03.2022 01:46 Відповісти
Посмотрите на фото Арахамии - он же дебил! У него нет образования, нет опыта руководителя крупного предприятия , нет опыта дипломатов

УКРАИНЦЫ , Вы вроде умные ребята - пишите петицию про арест этого придурка !!
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31.03.2022 01:49 Відповісти
А до кого у тій петиції звертатися ? Я трішки підсліпуватий (( здається ви із Словенії пишете - так десь сьогодні читав що хтось із вашого керівництва дипломатично натякнув на деяку неадекватність нашого суперстар (( Дякую Всевишньому за те , що в України є три головних ангели охоронці - ЗСУ на чолі з Головнокомандуючим ( не плутайте з верховним головнокомандуючим) ; президент , конгрес і сенат США , та сама прекрасна острівна держава Об"єднане Королівство . На великий жаль , усі ці інстанції петиції простих громадян України не розглядають ((
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31.03.2022 02:13 Відповісти
Купите очки
Это Словакия
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31.03.2022 02:24 Відповісти
Колись у дитинстві , коли мені окуляри не були потрібні , на уроці математики вчили що від перестановки доданків сума не змінюється (( до чого це я написав ? Купіть окуляри краще собі - суть не у вашому прапорові , а у нашому керівництві ********* , а ви , на жаль , із Словакії цього недобачаєте ((
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31.03.2022 02:36 Відповісти
Дуже добре добачаю
Но суть СМИ в том , чтобы обращать внимание общества на нерешенные вопросы , а не умничать тихо на кухне
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31.03.2022 02:50 Відповісти
Тільки без образ , будь ласка , ви не хочете чути того що я вам сказав чи просто не можете ? До яких ЗМІ буде дослухатися влада яка іще рік тому казала що їй ЗМІ не потрібні ? Це ви у Словаччині вже мабуть звиклися із тим що до ЗМІ влада дослухається , а нам до цього іще потрібно дорости , тут іноді навіть конструктивній опозиції не завжди мед (( Те що нині всі разом проти ворога не означає що все уже так гладенько . Після завершення війни із зовнішнім ворогом нам іще довго доведеться позбавлятися від ворогів , зрадників , злодіїв , мародерів та пофігістів внутрішніх ((
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31.03.2022 03:07 Відповісти
"ОЗВУЧЕНІ ПЕРЕГОВІРНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НЕ РЕАЛЬНІ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони. Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…

.
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З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.

.
Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
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31.03.2022 03:13 Відповісти
Москва заплатить за агресію зокрема і свободою громадянина Арахаміі, котрий перебуваючи в Яворові за малий рубель несанкціоновано поширив інформацію про переміщення або розміщення Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану, за що стаття 114-та кримінального кодексу приписує дванадцять років позбавлення волі. А також перебуваючи в Стамбулі умисно вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, за що стаття 111-та приписує пятнадцать років позбавлення волі.
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31.03.2022 05:08 Відповісти
Да любой адвокат-недоучка растянет судами этот процесс на 300 лет. Надеяться даже не стоит. Европа...
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31.03.2022 08:13 Відповісти
Да любой адвокат-недоучка растянет судами этот процесс на 300 лет. Надеяться даже не стоит. Европа...
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31.03.2022 08:14 Відповісти
Може просто "домовитися" з московією?
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31.03.2022 08:48 Відповісти
ось директор зоопарку на роботі-мавпа нагодована та готова встати за пульта диджея
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31.03.2022 09:15 Відповісти
Хламідія абхазька, ти краще розкажи як ти хочеш Крим кацабським ублюдкам на 15 років віддати.
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31.03.2022 09:27 Відповісти
Так дійсно, Україна звернеться до міжнародного суду за відшкодування збитків заподіяних "расією". Міжнародний суд буде розглядати ці скарги так років 10 - 15 і можливо якусь суму відшкодують від російських грошей за кордоном.
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31.03.2022 09:47 Відповісти
 
 