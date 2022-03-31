Москва заплатить за агресію - Київ напрацьовує спосіб вилучили російські активи у світі, - Арахамія
Українські дипломати активно працюють над тим, аби віднайти схему, за якою Україна отримає арештовані по всьому світу активи РФ у вигляді компенсації за ту шкоду, яку нанесла Москва нашій державі під час воєнних дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю українським телеканалам
Він підкреслив: "Чи це будуть судові позови у міжнародних судах, це тривалий процес. Чи це будуть судові позови а потім мирна угода – бо вони (РФ - УП) наприклад, скажуть, давайте не будемо судитися, ось вам мирна компенсація.
Ми кажемо про те, що Росії не вдасться цього уникнути. Тим паче, що вже є застава (арештовані активи РФ у світі). Але чекати цих грошей можна ще довго, і сперечатися за них у судах. Активи заарештовані у різних країнах, над цим зараз працюють наші дипломати".
Будь ласка, зачекайте...
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Але як кажуть янки у таких випадках "Nice try guys"
Багато заплатила рашка контрибуції, коли повоювала в Грузії та грузини підписали угоду з нею в 2008?
Багато заплатила рашка Україні, після окупації Криму в 2014 ?
Тільки військова поразка рашки в Україні, спонукає світ стягувати з рашки гроші для контрибуції для України.
А не ніякі 'мирні угоди' з рашкою, а фактично капітуляція України, яку запланували зелені, не примушать рашку платити щось Україні.
Арахам це реальний даун та зрадник.
Свої пропозиції ви передали письмово Путіну через Мединського.
Те що має залишитися негласним передасть особисто Абрамович.
Всю суть вашої "позиції" ми почули на брифінгу.
Те, що ви кажете зараз це виправдовування та порожні слова, які ніякого відношення до переговорів не мають
«наприклад, скажуть, давайте не будемо судитися, ось вам мирна компенсація. Джерело: »
ПРИДУРОК ГРЕБАННЫЙ - 500 млрд долларов уже убытков - откуда у раши будут такие гроши для Украины ?
Бачив таблицю,де все розписано.
Друге питання,що це дуже приблизні підрахунки.
м17 - 8 лет судят ( убито 230)- И ГДЕ ОПЛАТА УЩЕРБА РАШЕЙ?
А СУД ЗА ВОЙНУ В УКРАИНЕ РАША на 100 лет растянет
УКРАИНЦЫ , Вы вроде умные ребята - пишите петицию про арест этого придурка !!
Это Словакия
Но суть СМИ в том , чтобы обращать внимание общества на нерешенные вопросы , а не умничать тихо на кухне
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони. Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...