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Leroy Merlin відключила українських співробітників від корпоративних каналів комунікації після бомбардування магазину в Києві

leroy,merlin

Французька будівельна мережа Leroy Merlin відключила українських співробітників від корпоративних каналів комунікації через прохання покинути російський ринок.

Про це пише видання DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники в Україні кажуть, що компанія не лише не відреагувала на їхні вимоги, але й відключила їх від корпоративних каналів комунікації та навіть забрала доступ до сторінки "Леруа Мерлен Україна" у соцмережі Facebook", - зазначає видання.

Останній пост на сторінці датується 21 березня.

"Ми ще раз закликаємо приєднатися до нашої петиції проти діяльності магазинів ADEO group у країні агресора. Для всіх нас це дуже важливо", - йдеться в публікації.

Натомість у материнські компанії Adeo наголошують: "Ми відповідальні перед нашими співробітниками та їхніми родинами (в Росії. - Ред.)". Там кажуть, що закриття російських магазинів буде навіть контрапродуктивним: "Це стане запрограмованим банкрутством, яке призведе до націоналізації, яка буде корисною для російських фінансів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітник "Леруа Мерлен", яка не йде з РФ, загинув внаслідок обстрілів у Києві

Автор: 

Leroy Merlin (7)


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Топ коментарі
+19
Цій 'новині' вже 10 днів. Всі французи такі як їх президент, це зрозуміло.
Питання до наших ідіотиків, які продовжжують ходити до Ашанів
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31.03.2022 01:54
+16
а можно этого мурлена отключить от энергоснабжения и канализации?
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31.03.2022 01:54
+14
Найближчим часом у відставку буде відправлено керівника Головного управління військової розвідки Франції генерала Еріка Відо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на джерела в армії, пише https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-chef-du-renseignement-militaire-francais-remercie-20220330 Figaro .

За даними видання, генерал Відо залишить свою посаду, через помилкові оцінки щодо реалістичності російського вторгнення в Україну.
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31.03.2022 01:51
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Найближчим часом у відставку буде відправлено керівника Головного управління військової розвідки Франції генерала Еріка Відо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на джерела в армії, пише https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-chef-du-renseignement-militaire-francais-remercie-20220330 Figaro .

За даними видання, генерал Відо залишить свою посаду, через помилкові оцінки щодо реалістичності російського вторгнення в Україну.
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31.03.2022 01:51 Відповісти
Завдяки довбню, Маркоша обрав не той стиль поведінки?

Це є добре, довбень до довбня тягнеться, але й альтернативи у Хранції не кращі(
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31.03.2022 01:54 Відповісти
Цій 'новині' вже 10 днів. Всі французи такі як їх президент, це зрозуміло.
Питання до наших ідіотиків, які продовжжують ходити до Ашанів
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31.03.2022 01:54 Відповісти
Колись, ДАВНО, у перший раз відвідувавши Хранцію я був здивований жадібністю, заздрощам та лбов"ю хранцузів до халяви! Німці поряд з ними дуже щедрі люди!

Більше у Хранцію мені не кортіло потрапити.
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31.03.2022 02:00 Відповісти
Це правда.
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31.03.2022 08:46 Відповісти
Це правда.
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31.03.2022 08:47 Відповісти
а можно этого мурлена отключить от энергоснабжения и канализации?
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31.03.2022 01:54 Відповісти
Можна просто ходити на закупи в епіцентр , від цього нічого у вашому житті не зміниться а мурлен просто усохне ((
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31.03.2022 02:17 Відповісти
гереги у меня еще раньше в бойкоте.
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31.03.2022 02:33 Відповісти
Ну тоді вам видно поталанило бути власником екопоселення , інакше з базару толком не побудуєшся ((
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31.03.2022 02:53 Відповісти
приходится исхитряться. Но у каждого свои бзики.
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31.03.2022 03:22 Відповісти
****** *******, блть
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31.03.2022 01:54 Відповісти
Чого влада до цих пір, як заявляла раніше, не збільшить ще на півтора відсотки податків до бюджету України на цю компанію та їй подібні, які прислужують оркам. Їх товар тоді українцям і нахер не потрібен буде. Зараз їх покарати, що два пальці об асфальт.
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31.03.2022 01:55 Відповісти
Їх конкуренти - Гереги - значно гірші. Вони тільки мріють про монополію, щоб ще більше накрутити ціни. І ще й сєпари.
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31.03.2022 01:58 Відповісти
Відкрийте свою мережу з назвою стоп сєпар (( Я не родич і не прихильник епіцентра , просто щось не чув щоб ця мережа мала магазини в кацапії і відмовлялася їх закрити як мурлєн (( То як там щодо "манаполії " ?
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31.03.2022 02:21 Відповісти
так у нас же цілий антимонопольний комітет харчується, і зрештою в Європі є інші фірмі не тільки мурло марлей.
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31.03.2022 07:56 Відповісти
Тоже так думаю. Украина будет отстраиваться и ей не стоит держать эту контору . после войны.можно открыть даже в гараже производство кирпича со всей последующей сертификацией и на эти услуги государство должно субсидировать и этот бизнес .строительный. будет очень прибыльным. от кисточки с валиками . где больше кооперация.там мини заводики по производству .... да много чего.строй материала . так что байкот этой конторе. В Украину пригласить производителей других брендов кто действительно поддерживает Украину.Пусть лапти нищают и ихний бизнес там чахнет когда как в Украине будет на строй бум.
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31.03.2022 02:12 Відповісти
але тільки не китайські, вони роблять швидко і може не так дорого. Спочатку, а потім буде як русский газ.
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31.03.2022 07:58 Відповісти
пятую колону нужно по чуть чуть отстреливать
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31.03.2022 01:55 Відповісти
Я в финансах слабо разбираюсь, кто шарит, если Россия объявит дефолт, то сможет поднять экономику?, ведь там поднимать особо нечего а инвестиций все равно не будет.
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31.03.2022 01:56 Відповісти
Та... до рівня Куби.

Але в Кубу ідуть інвестиції.

Насправді - дефолт - це ніби як ти сусіду сказав, що заборговану сотню ти йому повернути в день зарплати не зможеш. І тут вже сусід дивиться на тебе, чи ти справді намагаєшься повернути, але в тебе, приміром, жінка захворіла, чи ти просто бухаєш. Якщо останне, то може і морду набити, знаючи, що ти вже ніколи не повернеш.

Зараз ніхто на свої гроші жодне підприємство не відкриває, всі беруть кредит. Але ж хто тобі дасть, якщо ти бухаєш, крадеш, і при цьому ще і намагаєшься всім плюнути і дати в морду?
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31.03.2022 02:13 Відповісти
Запад не хочет дефолта мордора (и не надо писать их с большой буквы). Как было сказано, дефолт для можно организовать всего за 2 дня. Но западные инвесторы имеющие рычаги влияния не хотят терять прибыли. На самом деле дефолт уже намечался на 19 марта, но мордору позволили сделать выплаты по внешнему долгу из якобы ранее заблокированных США золотовалютных резервов Центробанка. Минфин США разрешил подобные платежи, как минимум, до 25 мая.
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31.03.2022 02:23 Відповісти
жабоеды...
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31.03.2022 01:58 Відповісти
Агов, байкери. Сьогодні почув, через треті вуха, що якийсь чолов'яга в рашці хвалився, що рубль заспокоюється. І його улюблена модель КТМ, яка ще щовсім недавно коштувала 2 мільйони - стала 1,2мільйони. І хвалився, що КТМ не вийшов з рашки. Мотоциклів у салонах повно.
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31.03.2022 02:02 Відповісти
Производитель Австрия
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31.03.2022 02:15 Відповісти
Та я в курсі, що таке КТМ. Просто, за компанію згадалось. Про цю компанію вроді ніде не згадували.
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31.03.2022 21:43 Відповісти
А як щодо піти ***** з України? Чому наш уряд не викопає їх і їм подібних
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31.03.2022 02:04 Відповісти
Ганебні жабоїди всю свою історію будуть мати репутацію капітулянтів. Маючи рівнозначний особовий склад і двократну перевагу в обзброєнні здали німцям всю країну за 40 днів і насолоджувались маршем Вермахта на Єлісейських полях.
Щиро бажаю франції і далі ісламізуватися і чорніти. Вони це заслуговують.
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31.03.2022 02:10 Відповісти
А що Макрон на це скаже.
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31.03.2022 02:20 Відповісти
Телефонистка Эммануэль...
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31.03.2022 08:10 Відповісти
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31.03.2022 10:38 Відповісти
тошниловка, даже гвоздя ржавого не стоит. 10й дорогой.
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31.03.2022 10:10 Відповісти
Я бы свалила с этого Мерлена, будь я на месте этих сотрудников.
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31.03.2022 10:50 Відповісти
Українські співробітники можуть надати товари лерой на потреби оборони, а українська поліція може спустити цю справу на гальмах, як вона це блискуче вміє робити
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31.03.2022 11:38 Відповісти
 
 