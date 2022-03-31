Leroy Merlin відключила українських співробітників від корпоративних каналів комунікації після бомбардування магазину в Києві
Французька будівельна мережа Leroy Merlin відключила українських співробітників від корпоративних каналів комунікації через прохання покинути російський ринок.
Про це пише видання DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Співробітники в Україні кажуть, що компанія не лише не відреагувала на їхні вимоги, але й відключила їх від корпоративних каналів комунікації та навіть забрала доступ до сторінки "Леруа Мерлен Україна" у соцмережі Facebook", - зазначає видання.
Останній пост на сторінці датується 21 березня.
"Ми ще раз закликаємо приєднатися до нашої петиції проти діяльності магазинів ADEO group у країні агресора. Для всіх нас це дуже важливо", - йдеться в публікації.
Натомість у материнські компанії Adeo наголошують: "Ми відповідальні перед нашими співробітниками та їхніми родинами (в Росії. - Ред.)". Там кажуть, що закриття російських магазинів буде навіть контрапродуктивним: "Це стане запрограмованим банкрутством, яке призведе до націоналізації, яка буде корисною для російських фінансів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на джерела в армії, пише https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-chef-du-renseignement-militaire-francais-remercie-20220330 Figaro .
За даними видання, генерал Відо залишить свою посаду, через помилкові оцінки щодо реалістичності російського вторгнення в Україну.
Це є добре, довбень до довбня тягнеться, але й альтернативи у Хранції не кращі(
Питання до наших ідіотиків, які продовжжують ходити до Ашанів
Більше у Хранцію мені не кортіло потрапити.
Але в Кубу ідуть інвестиції.
Насправді - дефолт - це ніби як ти сусіду сказав, що заборговану сотню ти йому повернути в день зарплати не зможеш. І тут вже сусід дивиться на тебе, чи ти справді намагаєшься повернути, але в тебе, приміром, жінка захворіла, чи ти просто бухаєш. Якщо останне, то може і морду набити, знаючи, що ти вже ніколи не повернеш.
Зараз ніхто на свої гроші жодне підприємство не відкриває, всі беруть кредит. Але ж хто тобі дасть, якщо ти бухаєш, крадеш, і при цьому ще і намагаєшься всім плюнути і дати в морду?
Щиро бажаю франції і далі ісламізуватися і чорніти. Вони це заслуговують.