Leroy Merlin відключила українських співробітників від корпоративних каналів комунікації після бомбардування магазину в Києві

Французька будівельна мережа Leroy Merlin відключила українських співробітників від корпоративних каналів комунікації через прохання покинути російський ринок.

Про це пише видання DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники в Україні кажуть, що компанія не лише не відреагувала на їхні вимоги, але й відключила їх від корпоративних каналів комунікації та навіть забрала доступ до сторінки "Леруа Мерлен Україна" у соцмережі Facebook", - зазначає видання.

Останній пост на сторінці датується 21 березня.

"Ми ще раз закликаємо приєднатися до нашої петиції проти діяльності магазинів ADEO group у країні агресора. Для всіх нас це дуже важливо", - йдеться в публікації.

Натомість у материнські компанії Adeo наголошують: "Ми відповідальні перед нашими співробітниками та їхніми родинами (в Росії. - Ред.)". Там кажуть, що закриття російських магазинів буде навіть контрапродуктивним: "Це стане запрограмованим банкрутством, яке призведе до націоналізації, яка буде корисною для російських фінансів".

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