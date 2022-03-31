Всю ніч ми чули сирени попередження про ракетні атаки, вибухи лунали на схід та на північ від Києва, - Кличко про відведення російських військ від Києва

Усі українці, які чинять запеклий спротив російському вторгненню, воюють не лише за власну свободу, а й за Європу, за ті спільні цінності, на яких побудований весь Європейський Союз.

Про це під час дискусії під егідою Європейського комітету регіонів (CoR) в ході віртуального відеозвернення сказав мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора з’явилися новини, що російські війська відходять від Києва. Це неправда: всю ніч ми чули сирени попередження про ракетні атаки, вибухи лунали на схід та на північ від Києва. Це означає, що там тривають бої і люди продовжують гинути. Це кривава війна. Її причина в тому, що Україна не хоче жити в умовах тоталітаризму, не хоче повертатися до "російської імперії". Ми вже були в СРСР і не повернемося туди. Ми бачимо наше майбутнє у європейській родині", - наголосив Кличко.

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Він зауважив, що стійкість українських захисників має дуже просте пояснення. Солдати в російській армії воюють за гроші. Українці воюють, щоб захистити власні родини, своїх дітей. Вони воюють за своє майбутнє, але й за майбутнє Європи, за ті самі принципи і цінності, які спільні для всіх європейців і на яких збудований Європейський Союз.

Кличко висловив прохання до всіх європейських політиків остаточно припинити будь-який бізнес з росією як країною-агресором.

"З одного боку вони (політики - ред.) говорять – ми проти війни, а з іншого – все ще підтримують бізнесові зв’язки з росією. Але ж неможливо бути "наполовину вагітними". Європейські санкції працюють добре, вони ефективні, але кожен євро й цент, що надходять з Європи, російська федерація використовує не для своїх людей – вона спрямовує їх на армію. Наслідки ви бачите, коли йдуть репортажі з наших міст в Україні. Ці руйнування – результат таких зв’язків з росією. Цей бізнес будується на крові українців", - сказав мер Києва.

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Він зауважив, що українці розуміють – економічні санкції дуже болісні для багатьох європейських країн, і високо цінують цей внесок. Але трагедія, що відбувається в Україні, стосується не лише більш ніж 40 мільйонів українців - вона стосується всієї Європи, яка може стати наступною ціллю для російського агресора.

"Зараз світ став чорно-білим. Або ви підтримуєте свободу і мир, підтримуєте Україну, або ви підтримуєте агресора, російську федерацію. Будь-ласка, не забувайте - ми воюємо за спільні цінності і маємо лише одне бажання – зупинити війну та повернути Європі мир", - наголосив Кличко.

Він подякував партнерам з Європейського комітету регіонів, який представляє місцеві та регіональні органи влади європейських країн, за єдність та солідарність з Україною, за її економічну, фінансову та військову підтримку. Він окремо подякував всім європейцям за допомогу та захист для українських біженців, котрі шукають порятунку від війни на територіях країн Європейського Союзу.

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