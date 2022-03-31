Росія почала передислокацію близько 20% сил з півночі України, - Пентагон
Росія почала передислокацію близько 20% сил, розташованих навколо Києва.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За його словами, частина військ РФ, ймовірно, вже повернулась до Білорусі.
"Вони залишають Київ і прямують більше на північ, подалі від міста", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що серед військових, які залишили цей регіон, були деякі з тих, хто був поблизу Чернігова, а також ті, хто воює поблизу міста Суми.
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він знов нашкребе по всій росії 40 000 чоловік - і знов пошле їх в Україну. і так буде продовжуватися.
якщо виб'ємо російські віська з півночі. то треба буде зробити все, щоб їм знову сюди було важко зайти. Перерити там дороги (там же пройти можна тільки по асфальтних дорогах, по лісу танки не пройдуть), поробити глибиченні ями на дорогах, і так через кожні пару метрів ями, заставити бетонними блоками дороги, поставити їжаки, повалити дерева на великому проміжку дороги, замінувати.
Треба вигнати їх з півдня - і зробити все, щоб вони не повернулись. Взірвати кримські мости, замінунувати дороги. З кримського вузького перешийку взагалі важко вийти. Вони звідти вийшли 24 лютого мабуть тільки тому, що влада всі війська кинула на захист півночі.
і самим опасним залишиться тільки східний напрямок.
але ж і ракетні обстріли не прекратяться.
тому нам треба буде закупити сильне пво для захисту наших міст.
А чому ми маємо тільки захищатися? Чому ми маємо бути завжди в ролі жертви? Якщо будуть продовжуватись ракетні обстріли, то, закупити ракети і їхні важливі об'єкти теж почати обстрілювати.