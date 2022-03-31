Росія почала передислокацію близько 20% сил з півночі України, - Пентагон

Росія почала передислокацію близько 20% сил, розташованих навколо Києва.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, частина військ РФ, ймовірно, вже повернулась до Білорусі.

"Вони залишають Київ і прямують більше на північ, подалі від міста", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що серед військових, які залишили цей регіон, були деякі з тих, хто був поблизу Чернігова, а також ті, хто воює поблизу міста Суми.

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