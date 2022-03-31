УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9761 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 100 13

Росія перекидає додаткові військові підрозділи в Україну, але можливості формування додаткових підрозділів вичерпуються, - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для участі у війні.

За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.

Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої "херсонської народної республіки")".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог має суттєві труднощі із введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Наглядный пример [днищенского уровня армии орков] - фейковая листовка от имени Зеленского о якобы капитуляции украинской армии, которые пытались распространять среди наших бойцов. Эффект получился обратным: они вызывали только дружный смех. То ли по бедности, то ли по криворукости профессиональные российские пропагандисты не смогли найти переводчика на украинский и воспользовались гугл-переводчиком.



В итоге знаменитые мемы про «підлогу країни», «пекельні борошна» и «стать вареника» пополнились еще одним: «націоналістичні підрозділи лагодять свавілля», в смысле «чинят (ремонтируют) произвол». 😂🤣



https://dumskaya.net/news/k-nam-vtorglis-kakie-to-bomzhahedy-ukrainskie-vo-160939/ Джерело
показати весь коментар
31.03.2022 02:11
+3
Кацапам - тільки борошна та смерть. Нехай ЗСУ перуть їх з особи землі!
показати весь коментар
31.03.2022 02:07
+3
Это вряд ли. Если кацапы до лета продержатся, то может кто и приедет. Для них наше лето - как у них зима. А потом не стоит забывать, что мусульманских подразделений у кацапов нет, а у нас аж несколько, и тут может возникнуть определенный конфликт интересов. Умма - она такая умма.
показати весь коментар
31.03.2022 02:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапам - тільки борошна та смерть. Нехай ЗСУ перуть їх з особи землі!
показати весь коментар
31.03.2022 02:07 Відповісти
Наглядный пример [днищенского уровня армии орков] - фейковая листовка от имени Зеленского о якобы капитуляции украинской армии, которые пытались распространять среди наших бойцов. Эффект получился обратным: они вызывали только дружный смех. То ли по бедности, то ли по криворукости профессиональные российские пропагандисты не смогли найти переводчика на украинский и воспользовались гугл-переводчиком.



В итоге знаменитые мемы про «підлогу країни», «пекельні борошна» и «стать вареника» пополнились еще одним: «націоналістичні підрозділи лагодять свавілля», в смысле «чинят (ремонтируют) произвол». 😂🤣



https://dumskaya.net/news/k-nam-vtorglis-kakie-to-bomzhahedy-ukrainskie-vo-160939/ Джерело
показати весь коментар
31.03.2022 02:11 Відповісти
Ну нормально. Еще одна фраза в твою копилку .
показати весь коментар
31.03.2022 02:16 Відповісти
а как же сирийцы? а северо-осетинские морпехи с армянскими пилотами?
показати весь коментар
31.03.2022 02:10 Відповісти
"Хезболла" іще тут хоче похезати від смертельного жаху.
...чи їм уже не кортить? 🤔
показати весь коментар
31.03.2022 02:12 Відповісти
Это вряд ли. Если кацапы до лета продержатся, то может кто и приедет. Для них наше лето - как у них зима. А потом не стоит забывать, что мусульманских подразделений у кацапов нет, а у нас аж несколько, и тут может возникнуть определенный конфликт интересов. Умма - она такая умма.
показати весь коментар
31.03.2022 02:24 Відповісти
Я подозреваю, что Хезболла создаст больше проблем для кацапов, чем для нас. Эти бородачи неплохи в партизанщине в своих пустынях, но в полномасштабной войне в Украине они ещё более бесполезны, чем тиктокерское войско кадырова. ***** нужны танкисты и артиллеристы, а мародеров у него и своих хватает.

PS Представилась диверсионно-разведывательная группа Хезболлы где-нибудь на Полтавщине. Представили? Ну как эффект?
показати весь коментар
31.03.2022 02:49 Відповісти
Особливо анекдотично буде, якщо ці араби спробують косити під місцевих (класичних полтавських українців)
показати весь коментар
31.03.2022 06:07 Відповісти
Керівництво рф намагається застосовувати кримінальне переслідування до осіб, що відмовляються воювати проти України, але у випадку масових відмов вимушено обмежуватись дисциплінарними стягненнями.
показати весь коментар
31.03.2022 02:21 Відповісти
Мечта кремля сделать так чтобы украинцы воевали сами против себя, набирая в свою армию мужское население с захваченных территорий. Нужно ни минуты покоя не давать оркам в окупированных населенных пунктах чтобы они не только не чуствовали себя хозяевами а и постоянно терпели в них потери
показати весь коментар
31.03.2022 02:31 Відповісти
Не, давать автомат в руки людям на свежезахваченной территории - это слишком смело даже для фсбшников. Их надо минимум лет 8, как в лугандоне, обрабатывать, держать в постоянном страхе перед смертью и унижениями, чтобы российская армия выглядела для них как спасение.
показати весь коментар
31.03.2022 02:53 Відповісти
УКРАЇНЦІВ НЕ 40 МІЛЬЙОНІВ, А ЯК МІНІМУМ ТРИ МІЛЬЯРДИ І НАС ВСІХ НЕ ЗМЕНШУЄТЬСЯ, СКОРО ВЕСЬ СВІТ БУДЕ УКРАЇНЦЯМИ, ЦЯ ВІЙНА ЙДЕ НЕ ЗА КОРДОНИ НЕ ЗА ГЕОПОЛІТИКУ, А ЦЯ ВІЙНА ЙДЕ ЗА ВСЕ ЛЮДСТВО.
показати весь коментар
31.03.2022 02:56 Відповісти
 
 