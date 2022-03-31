Росія перекидає додаткові військові підрозділи в Україну, але можливості формування додаткових підрозділів вичерпуються, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для участі у війні.
За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.
Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої "херсонської народної республіки")".
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В итоге знаменитые мемы про «підлогу країни», «пекельні борошна» и «стать вареника» пополнились еще одним: «націоналістичні підрозділи лагодять свавілля», в смысле «чинят (ремонтируют) произвол». 😂🤣
https://dumskaya.net/news/k-nam-vtorglis-kakie-to-bomzhahedy-ukrainskie-vo-160939/ Джерело
...чи їм уже не кортить? 🤔
PS Представилась диверсионно-разведывательная группа Хезболлы где-нибудь на Полтавщине. Представили? Ну как эффект?