Росія перекидає додаткові військові підрозділи в Україну, але можливості формування додаткових підрозділів вичерпуються, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для участі у війні.

За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.

Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої "херсонської народної республіки")".

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