Запропонували Москві обрати місце зустрічі президентів, тільки не в РФ та Білорусі, - Арахамія
Українська сторона пропонує Росії самій обрати місце для зустрічі президентів Володимира Зеленського та Путіна, але це має відбутися не в РФ чи Білорусі.
Про це заявив очільник української переговорної делегації Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Будемо сподіватися, що зустрічатимуться президенти. Ми запропонували, що це має бути не росія та не білорусь. Нехай вони самі оберуть будь-яку державу, на території якої відбудеться зустріч. Нам, звичайно, близький Стамбул, а там хай вони самі визначаються", - зазначив він.
За його словами, під час переговорів 29 березня українські представники сказали росіянам, що є потреба зустрічі лідерів держав. Ті відповіли, як завжди, - що можна зустрічатися, коли буде більше готовий проєкт мирного договору, а далі - справа за лідерами країн.
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С КАКОЙ СТАТИ ТЫ, идиот , от имени украинцев предлагаешь раше варианты?
Уберите придурка подальше от власти
Чтоб два раза не вставать... НАВ фронте непонятка...УКраина начинает контратаковать...экономика рашки через месяц лопнет , Запад давит на рашку...вот-вот наступит перелом в пользу Украины - о чём сейчас встречаться? Х**ла спасать от краха?
Первые лица в ходе войны встречаются только , чтоб подписать капитуляцию.
Поскольку капитуляцию должен подписать х**ло - то место выбирает Украина... ИЛи кто капитуляцию подписывать будет ?
Тем более - нам 3,14т, что в Турции ни о чём не могут договориться...На компромиссы УКраина не идёт... целостностью не торгует, кроме крыма, добасса, немного херсонщины и немного черниговщины...
Так что - зеля и х**ло встретятся, чтоб неделю сидеть и , начиная с черновиков бумаги для подписания сочинять? О чём ?!
Банковая зап**делась окончательно...
Простой вопрос: кто считает что люди похожи на идиотов? Кто нас такими считает?Арахамия?Арестович? Зеленский? Все вместе?
им хочется родных , забитых фсб столиц- Минска, Астаны , и др советских колоний? Со всей прослушкой ? В Стамбуле не получается?
когось з ОДКБ!
Если встреча произойдет в этих странах то это просто филькина грамота .
Там на все про всё хватит одной роты нашего ССО. Заодно и вторая проблема решится, шоб два раза не вставать.
***** їх не підпише.
***** хоче, якщо слухати російських пропагандистів:
визнання Україною Криму російським, а також лднр в їх адміністративних кордонах.
щоб те все, що ***** захватив на півдні, залишилось росії.
щоб україна оголосила нейтралітет.
Звільнення территорій, рирепараціі, видачу верхівки для трибуналу?
Чи нашим «черчилям» це теж «не на часі»?😠
По ситуації. Раді треба втрутитись негайно. Русня свою делегацію на чолі з мединськiм інакше як клоунською не називає, але порівняно з ними арахамія - мавпочка на пляжі сфоткатися
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони. Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз немає ніякого сенсу…
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З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
1) посіяти в українцях справжню ненависть до самої думки про капітуляцію перед кацапами
2) підступно заманити ***** на зустріч із Зеленським (можливо навіть ув Еритреї), чия історична місія полягатиме в фізичній ліквідації ворога всього прогресивного людства
3) після цього буде побудовано кілька пам'ятників та присуджено нобелевську премію миру (можливо навіть відбудеться номінація на Оскара - за найкращу адаптацію московського сценарію)
ночью главное никого не разбудить )))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=0zr3FC-Yrfc