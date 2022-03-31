Запропонували Москві обрати місце зустрічі президентів, тільки не в РФ та Білорусі, - Арахамія

Українська сторона пропонує Росії самій обрати місце для зустрічі президентів Володимира Зеленського та Путіна, але це має відбутися не в РФ чи Білорусі.

Про це заявив очільник української переговорної делегації Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будемо сподіватися, що зустрічатимуться президенти. Ми запропонували, що це має бути не росія та не білорусь. Нехай вони самі оберуть будь-яку державу, на території якої відбудеться зустріч. Нам, звичайно, близький Стамбул, а там хай вони самі визначаються", - зазначив він.

За його словами, під час переговорів 29 березня українські представники сказали росіянам, що є потреба зустрічі лідерів держав. Ті відповіли, як завжди, - що можна зустрічатися, коли буде більше готовий проєкт мирного договору, а далі - справа за лідерами країн.

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