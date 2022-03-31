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Запропонували Москві обрати місце зустрічі президентів, тільки не в РФ та Білорусі, - Арахамія

зеленський,путін

Українська сторона пропонує Росії самій обрати місце для зустрічі президентів Володимира Зеленського та Путіна, але це має відбутися не в РФ чи Білорусі.

Про це заявив очільник української переговорної делегації Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будемо сподіватися, що зустрічатимуться президенти. Ми запропонували, що це має бути не росія та не білорусь. Нехай вони самі оберуть будь-яку державу, на території якої відбудеться зустріч. Нам, звичайно, близький Стамбул, а там хай вони самі визначаються", - зазначив він.

За його словами, під час переговорів 29 березня українські представники сказали росіянам, що є потреба зустрічі лідерів держав. Ті відповіли, як завжди, - що можна зустрічатися, коли буде більше готовий проєкт мирного договору, а далі - справа за лідерами країн.

Читайте: Росія почала передислокацію близько 20% сил з півночі України, - Пентагон

Автор: 

Зеленський (23659) путін (23746) Арахамія Давид (1103) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+32
Блин, с какой стати ? Раша нагнала армию на все границы Украины, начала войну, уничтожает дома, предприятия, людей , мародерствует
С КАКОЙ СТАТИ ТЫ, идиот , от имени украинцев предлагаешь раше варианты?

Уберите придурка подальше от власти
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31.03.2022 02:17
+18
Про яку зустріч йдеться і для чого ?
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31.03.2022 02:18
+17
В Гааге сейчас, говорят, чудные погоды стоят
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31.03.2022 02:19
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Блин, с какой стати ? Раша нагнала армию на все границы Украины, начала войну, уничтожает дома, предприятия, людей , мародерствует
С КАКОЙ СТАТИ ТЫ, идиот , от имени украинцев предлагаешь раше варианты?

Уберите придурка подальше от власти
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31.03.2022 02:17 Відповісти
А може Зе хоче щоб Пу в нього публічно відсмоктав прутня
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31.03.2022 03:52 Відповісти
Этот придурок и есть власть.... выбранная народом на свободных и демократических выборах... Как это случилось ? Вот как ?

Чтоб два раза не вставать... НАВ фронте непонятка...УКраина начинает контратаковать...экономика рашки через месяц лопнет , Запад давит на рашку...вот-вот наступит перелом в пользу Украины - о чём сейчас встречаться? Х**ла спасать от краха?

Первые лица в ходе войны встречаются только , чтоб подписать капитуляцию.
Поскольку капитуляцию должен подписать х**ло - то место выбирает Украина... ИЛи кто капитуляцию подписывать будет ?
Тем более - нам 3,14т, что в Турции ни о чём не могут договориться...На компромиссы УКраина не идёт... целостностью не торгует, кроме крыма, добасса, немного херсонщины и немного черниговщины...
Так что - зеля и х**ло встретятся, чтоб неделю сидеть и , начиная с черновиков бумаги для подписания сочинять? О чём ?!
Банковая зап**делась окончательно...
Простой вопрос: кто считает что люди похожи на идиотов? Кто нас такими считает?Арахамия?Арестович? Зеленский? Все вместе?
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31.03.2022 06:45 Відповісти
Про яку зустріч йдеться і для чого ?
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31.03.2022 02:18 Відповісти
ну помнишь как Зе хотел заглянуть путину в жопу ой в глаза?
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31.03.2022 02:35 Відповісти
👍🏼
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31.03.2022 02:46 Відповісти
В Гааге сейчас, говорят, чудные погоды стоят
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31.03.2022 02:19 Відповісти
Інформація для роздумів обом Вовікам..
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31.03.2022 02:38 Відповісти
Не, Гаага только для Путина. Для нашего клоуна кол в сраку, каштан на Хрещатику, удавку на шию
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31.03.2022 04:54 Відповісти
А чем тебе , идиот , Стамбул не подходит ? Кацапам там неуютно ?

им хочется родных , забитых фсб столиц- Минска, Астаны , и др советских колоний? Со всей прослушкой ? В Стамбуле не получается?
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31.03.2022 02:20 Відповісти
Невже мрія ідіота збудеться і він загляне в очі головорізу ?
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31.03.2022 02:20 Відповісти
Они оба заглянут ! эта мартышка. своей китайской мечте правления коммунистической партии Китая а " герой телевизора " в глаза .дяде вове квн. ********* .старому пид*ру тирану и убийце ху*лу
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31.03.2022 02:30 Відповісти
Агрохімік знову чимось упоровся. Ну запропонують вони Вірменію якусь і що він буде робити? Одягати Зеленського у костюм хімзахисту?
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31.03.2022 02:21 Відповісти
Китай? ху*ло. кроме этой страны больше нигде не вылезет.потому как он нигде не желателен .думаю даже в Гааге им брезгуют.но это уже другая история.
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31.03.2022 02:22 Відповісти
подивись йому в очі, чи в очко, куди тебе манить так подивитися. раніше цей ****** в його сраном квн звертався до пуйла .. владимр владимирович, заберите меня за долги.. тіпа з україни дивлячись в обєктив камери крупним планом. незря цей народ страждає вибираючи таких виродків. карма.
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31.03.2022 02:22 Відповісти
вони виберуть казахстан, чи які там в них ще є колонії?

когось з ОДКБ!
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31.03.2022 02:25 Відповісти
В Турцию зассыт, в Китай тоже. Только казахи.
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31.03.2022 02:33 Відповісти
Для Украіни ця зустріч взагалі не потрібна під час війни , тільки після нашоі перемоги , крапка !!
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31.03.2022 02:44 Відповісти
Для таких тем страны ОДКБ это профанация и ни какого международного авторитета!
Если встреча произойдет в этих странах то это просто филькина грамота .
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31.03.2022 02:40 Відповісти
Ху-ло вибере Китай або Північну Корею
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31.03.2022 02:25 Відповісти
Ты сперва текст "договорняка" покажи ...
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31.03.2022 02:25 Відповісти
Аргонофагия в упор не слышит и не видит иноформацию о том, что ***** не хочет договариваться и, соответсвенно встречатьтся, от тех западных стран, кто за месяцы предупреждал о войне. Умысел во вредительстве стране зепредателями подтверждается закономерной последовательностью.
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31.03.2022 02:26 Відповісти
в коллекцию заберу. Агрохимия и арахнофобия уже были.
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31.03.2022 02:32 Відповісти
хламидия, трахомония
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31.03.2022 10:31 Відповісти
я тут новое погоняло сегодня придумал - Арахамилеон Бонапарт
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31.03.2022 10:53 Відповісти
в Тирасполе можно.
Там на все про всё хватит одной роты нашего ССО. Заодно и вторая проблема решится, шоб два раза не вставать.
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31.03.2022 02:29 Відповісти
Оці всі умови договору, які зараз озвучуються - це тільки пропозиції української сторони.

***** їх не підпише.

***** хоче, якщо слухати російських пропагандистів:

визнання Україною Криму російським, а також лднр в їх адміністративних кордонах.

щоб те все, що ***** захватив на півдні, залишилось росії.

щоб україна оголосила нейтралітет.
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31.03.2022 02:32 Відповісти
Марс?
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31.03.2022 02:33 Відповісти
я пропоную зразу зустрічатись в ГААГУ їхати ))
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31.03.2022 02:33 Відповісти
Дуже влучна пропозиція
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31.03.2022 02:41 Відповісти
зря есть много не дружественных стран! Можно долго перечислять. Но взять хотя бы любую страну с ОКДБ там Зелю могут и кокнуть.
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31.03.2022 02:34 Відповісти
***** не президент, а мразь и подонок. с ним можно встретиться с единственной целью - завалить как свинью
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31.03.2022 02:37 Відповісти
Вимоги рабсіі ми почули, а чому нема інфо про вимоги України?
Звільнення территорій, рирепараціі, видачу верхівки для трибуналу?

Чи нашим «черчилям» це теж «не на часі»?😠

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31.03.2022 02:39 Відповісти
Ани на ети темы малчать - а репарация для них как трепанация
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31.03.2022 03:59 Відповісти
Забагато честі путлєру. Як так сталося, що чотирьохкратний уклоніст став на чолі держави?
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31.03.2022 02:44 Відповісти
техніка перенесення, пропагандистський фільм про голобородка для люмпенів + цілий спектр пропагандистських методів по дескредитації Порошенка.
По ситуації. Раді треба втрутитись негайно. Русня свою делегацію на чолі з мединськiм інакше як клоунською не називає, але порівняно з ними арахамія - мавпочка на пляжі сфоткатися
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31.03.2022 03:07 Відповісти
В бункере ху*ла .это отдельное государство ! Прощай Зе.нам. тебя будет не хватать.надеюсь ты налюбуешься этим пид*рам! и прихвати с собой весь свой зоопарк .
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31.03.2022 02:47 Відповісти
в Гааге
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31.03.2022 02:58 Відповісти
ОЗВУЧЕНІ ПЕРЕГОВІРНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НЕ РЕАЛЬНІ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони. Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз немає ніякого сенсу…
.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.

.
Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
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31.03.2022 03:09 Відповісти
Помню в самом начале 27 02 самые первые переговоры русские решили провести в Гомеле. Прилетели сказали ждём до 15.00. Наши сначала делали вид ,что русских посылали вслед за кораблем, а потом в последний момент таки приползли. Сказали что на украинско беларусскую границу в в районе реки Припять. Я думаю все закончится в беларуси, если вообще не в россии. Путин диктует им условия и они ему подыгрывают. Ну не верю я нашим горе -переговорщикам. Если приползут на четвереньках в беларусь или рф значит сдача нацинтересов Украины это, к сожалнию, правда
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31.03.2022 03:11 Відповісти
Они не горе-перговорщики. Они горе Украины.
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31.03.2022 06:48 Відповісти
ви ніц не розумієте: Арахамія, Подоляк і маленька горда жменька допоміжного персоналу ОП - справжні герої, готові пожертвувати собою заради величної мети:

1) посіяти в українцях справжню ненависть до самої думки про капітуляцію перед кацапами

2) підступно заманити ***** на зустріч із Зеленським (можливо навіть ув Еритреї), чия історична місія полягатиме в фізичній ліквідації ворога всього прогресивного людства

3) після цього буде побудовано кілька пам'ятників та присуджено нобелевську премію миру (можливо навіть відбудеться номінація на Оскара - за найкращу адаптацію московського сценарію)
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31.03.2022 03:15 Відповісти
Еритрея ...
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31.03.2022 03:18 Відповісти
Остаётся Абхазия, Приднестровье, или ОРДЛО... 🙃
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31.03.2022 03:30 Відповісти
зелен-ий єврей очевидно працює до єврея шаломова-пукіна.... якщо так біжить з ним зустрітись і від самого початку хоче 'сайтісь пасєрєдінє'
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31.03.2022 03:33 Відповісти
куда вы так спешите??? боитесь, что мы захватим Луганду быстрее, чем вы сдадите эти территории??? Или у Крысчан посевная и им воды не хватает?
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31.03.2022 03:48 Відповісти
На Батьківщині Арахамії в Абхазії
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31.03.2022 03:51 Відповісти
АААААААА!!! на 4-ой минуте пришлось поставить на паузу )))))))))
ночью главное никого не разбудить )))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=0zr3FC-Yrfc
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31.03.2022 04:53 Відповісти
трахамони-хламидия подменил дерьмака? временно... на суде оба будут...
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31.03.2022 05:36 Відповісти
***** вы ********* , встречаться с террористом и военным преступником
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31.03.2022 05:47 Відповісти
Виявляється що з терористами все ж таки домовляються?. Бо бенладен проти ***** просто свята людина.
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31.03.2022 06:28 Відповісти
де б не були переговори, якщо він вилізе з бункеру, назад вже не повернеться
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31.03.2022 07:06 Відповісти
та ти задовбав своєю зустіччю ідіот.про що можна говорити?чи **** продажна за свою жопу боїшся?сволота ти продажна.****** на хер з своїми пропозиціями
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31.03.2022 07:39 Відповісти
Непереборна тяга заглянути в очко х..ла. Уява себе месією, який помирить Україну і мордор, архітектором нової міжнародної безпеки, лауреатом Нобелівської премії. Це клініка і робота для психіаторів, а ще проблеми для України.
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31.03.2022 08:41 Відповісти
КНДР?
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31.03.2022 08:49 Відповісти
Зелёный ***** будет отчитываться о выполнении задач поставленных в Омане - армию развалил(пытался), разоружил, денег армии не платил и сократил до 40%, дороги для наступления Орды отремонтировал, отказывается от Крыма и Донбасса, подаёт воду в Крым, не имеет претензий к Орде за вторжение и восстановление Украины будет собственными силами... и прочие вылизывания жопы х...ла. 73% - ну у вас и предпочтения, шо, так сильно захотелось повоевать? А жить как люди, без войн, не желаете?
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31.03.2022 10:00 Відповісти
Предлагаю место для встречи президентов - Гондурас. И оставить обоих там навсегда почетными гражданами.
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31.03.2022 10:07 Відповісти
дебилы рулят, да-да в ереване.
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31.03.2022 10:27 Відповісти
ХВАТИТ! УБЕРИТЕ СЛУГУ РОССИЙСКОГО НАРОДА1
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31.03.2022 11:03 Відповісти
 
 